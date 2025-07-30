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Новини Фото ДТП з українцями у Словенії
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Смертельна ДТП у Словенії: попередньо, загинули 4 українки. ФОТОрепортаж

У Словенії 30 липня сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули пʼять іноземців. За попередніми даними поліції, четверо з них – громадянки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delo.si, такі дані надала місцева поліція.

Зазначається, що аварія сталась близько 10:30 ранку за місцевим часом на автомагістралі неподалік поселення Словенські Кониці, що приблизно за 100 кілометрів на північ від Любляни.

За попередніми даними, український водій мікроавтобуса, що перевозив сімох людей, перевищив швидкість і врізався в задню частину причепа вантажівки за кермом якої був росіянин.

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ДТП у Словенії
ДТП у Словенії

Унаслідок зіткнення загинули п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. За попередніми даними поліції, четверо з них – українки.

Українець, який спричинив аварію, дістав лише легкі травми, а його пасажирка (за попередніми даними, також українка) – важкі. Російський водій вантажівки, за попередніми даними, у ДТП не постраждав.

Як додає Delo.si, це одна з найсмертельніших ДТП у Словенії за останній час.

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ДТП у Словенії
ДТП у Словенії
ДТП у Словенії

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ДТП (4522) Словенія (184) українці (2564) жертви (1861)


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Топ коментарі
+9
Бус просто в гімно...Вижити нереально...Куди гнав? На той світ?
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30.07.2025 22:37 Відповісти
+8
Коли зрадника Тарана нарешті відкличуть з теплого посольського крісла в *******, візьмуть під варту і судитимуть за його злочини проти України?
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30.07.2025 22:37 Відповісти
+6
І тут без кацапа не обійшлося. Кацапні скрізь, як комарів на болотах.
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30.07.2025 22:47 Відповісти
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Бус просто в гімно...Вижити нереально...Куди гнав? На той світ?
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30.07.2025 22:37 Відповісти
На шикарну трасу виїхав і втратив відчуття швидкості.
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30.07.2025 22:57 Відповісти
Коли зрадника Тарана нарешті відкличуть з теплого посольського крісла в *******, візьмуть під варту і судитимуть за його злочини проти України?
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30.07.2025 22:37 Відповісти
голова болит?)))
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30.07.2025 23:48 Відповісти
врізався в задню частину причепа вантажівки за кермом якої був росіянин
мабуть русня підрізав, чи загальмував різко
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30.07.2025 22:46 Відповісти
Побачивши швидкість і номери буса.
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30.07.2025 22:54 Відповісти
промий мізки даун.
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30.07.2025 22:57 Відповісти
І тут без кацапа не обійшлося. Кацапні скрізь, як комарів на болотах.
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30.07.2025 22:47 Відповісти
В бусі за кермом мабуть був 60 + річний водій. Бо так гнати міг тільки пенсіонер,який законно виїхав від війни...або ухилянт,який незнамо,як гоняє таксистом за кордоном та зробить своїх же співвітчизників...
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30.07.2025 22:52 Відповісти
ты идиот ватный
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30.07.2025 23:07 Відповісти
Я навіть не сумнівався, що під цією трагічною новиною про ДТП приплетуть воєнкомат. Дякую, що хоч ніхто не радіє смерті людей, як сьогодні смакували смерть чоловіка в Миколаєві
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30.07.2025 23:22 Відповісти
наши водители проф не пригодны - на шикарных европейских дорогах постоянно попадают в аварии.. потому что привыкли и дома так гонять не пуганные идиоты на тот свет забирают кучу людей
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30.07.2025 23:09 Відповісти
Ідіот за кермом забрав життя людей!!!
Й ці ідіоти ніколи не переведуться, нажаль.
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30.07.2025 23:32 Відповісти
тут щось нечисто

маршрутка заділа вантажівку правою пасажирською половиною і її розрізало навпіл впродовж, а не впоперек

це значить, вантажівка блокувала проїзд по лівій смузі, вона їхала по роздільній лінії, правим колесом по правій смузі, а лівим колісом по лівій смузі

а може, бачучи що водій маршрутки йде на обгін, вантажівка підставила зад, займаючи ліву смугу - я в США постійно з таким зтикаюсь коли ганяю 120 км/год (там де можна)
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30.07.2025 23:55 Відповісти
Капець... класна дорога, дві полоси в одну сторону... ЯК??!! як так можна було влетіти в сраку грузовику, шоб буса розвалило в хлам??? Того водія треба спочатку каструвати, а потім повільно підсмажити на великій пательні з трансляцією в "марафоні".
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30.07.2025 23:56 Відповісти
Жаль, що пасажири дозволяють ваділам так гнати.
Треба бити по ниркам таких ваділ.
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30.07.2025 23:57 Відповісти
 
 