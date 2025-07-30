Смертельна ДТП у Словенії: попередньо, загинули 4 українки. ФОТОрепортаж
У Словенії 30 липня сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули пʼять іноземців. За попередніми даними поліції, четверо з них – громадянки України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delo.si, такі дані надала місцева поліція.
Зазначається, що аварія сталась близько 10:30 ранку за місцевим часом на автомагістралі неподалік поселення Словенські Кониці, що приблизно за 100 кілометрів на північ від Любляни.
За попередніми даними, український водій мікроавтобуса, що перевозив сімох людей, перевищив швидкість і врізався в задню частину причепа вантажівки за кермом якої був росіянин.
Унаслідок зіткнення загинули п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. За попередніми даними поліції, четверо з них – українки.
Українець, який спричинив аварію, дістав лише легкі травми, а його пасажирка (за попередніми даними, також українка) – важкі. Російський водій вантажівки, за попередніми даними, у ДТП не постраждав.
Як додає Delo.si, це одна з найсмертельніших ДТП у Словенії за останній час.
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мабуть русня підрізав, чи загальмував різко
Й ці ідіоти ніколи не переведуться, нажаль.
маршрутка заділа вантажівку правою пасажирською половиною і її розрізало навпіл впродовж, а не впоперек
це значить, вантажівка блокувала проїзд по лівій смузі, вона їхала по роздільній лінії, правим колесом по правій смузі, а лівим колісом по лівій смузі
а може, бачучи що водій маршрутки йде на обгін, вантажівка підставила зад, займаючи ліву смугу - я в США постійно з таким зтикаюсь коли ганяю 120 км/год (там де можна)
Треба бити по ниркам таких ваділ.