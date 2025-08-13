Громадянина України затримали у Польщі за звинуваченням у диверсіях

У Польщі заявили про затримання громадянина України, імовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Молодого громадянина України затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у середу 13 серпня, його звинувачують у диверсійній діяльності.

"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців і білорусів для такої діяльності у Польщі", – зазначили у повідомленні канцелярії прем’єра Дональда Туска.

Інших деталей наразі не повідомляють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща звинувачує двох українців у причетності до підпалу ТЦ у Варшаві