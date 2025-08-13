УКР
Громадянина України затримали у Польщі за звинуваченням у диверсіях

Польща

У Польщі заявили про затримання громадянина України, імовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Молодого громадянина України затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у середу 13 серпня, його звинувачують у диверсійній діяльності.

"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців і білорусів для такої діяльності у Польщі", – зазначили у повідомленні канцелярії прем’єра Дональда Туска.

Інших деталей наразі не повідомляють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща звинувачує двох українців у причетності до підпалу ТЦ у Варшаві

Польща (8747) українці (2571) диверсія (363)
дебилоид
13.08.2025 20:21 Відповісти
це 100% лекторат 🤡 ,от же ***.ь курва проросійська ,депортувати в Україну , хай рукавички шиє ...
13.08.2025 20:36 Відповісти
Черговий користувач ВК або однокакашників.
Нужденний в грошах, що шукав легкого заробітку в телеграм.
13.08.2025 20:42 Відповісти
Можна виїхати з України в Чехію, Німеччину чи Польщу...
Але якщо ти де🤬іл, то зміна місця проживання не допоможе.
Все одно твій "інтелект" з часом вилізе нагору.
13.08.2025 20:46 Відповісти
Дамбасянін.
13.08.2025 20:46 Відповісти
луГандон
13.08.2025 21:33 Відповісти
Зме противне те що якась курва що купила паспорт України тепер називається українцем а те що воно або лапотне або азіат вже нікого не цікавить прибалтійці правильно роблять латиш естонець литовець громадяни їхніх країн інші не громадяни а ще краще китайці громадянство не дають і араби теж побув у гостях і вали нах додому
13.08.2025 20:52 Відповісти
Повісити підараса
13.08.2025 21:40 Відповісти
 
 