Громадянина України затримали у Польщі за звинуваченням у диверсіях
У Польщі заявили про затримання громадянина України, імовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Молодого громадянина України затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки у середу 13 серпня, його звинувачують у диверсійній діяльності.
"Це не перший випадок, коли росіяни вербують українців і білорусів для такої діяльності у Польщі", – зазначили у повідомленні канцелярії прем’єра Дональда Туска.
Інших деталей наразі не повідомляють.
Нужденний в грошах, що шукав легкого заробітку в телеграм.
Але якщо ти де🤬іл, то зміна місця проживання не допоможе.
Все одно твій "інтелект" з часом вилізе нагору.