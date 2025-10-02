Майже третина українців за кордоном не повертаються додому через відсутність фінансової підтримки та роботи, - опитування
Майже третина українців, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення Росії, поки що не можуть повернутися додому через відсутність роботи та фінансової підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного громадською організацією United For Ukraine (UFU).
Зокрема, про фінансову підтримку запитують 18,4% опитаних, а питаннями працевлаштування цікавляться 16%.
Також українців, які думають про повернення додому, хвилюють:
- алгоритм дій перед поверненням (17,2%)
- гуманітарна допомога в Україні (13,6%)
- освітні можливості, розвиток навичок (11,8%)
- психологічна підтримка (8,4%)
- тимчасове житло в Україні (7,8%)
- правова допомога та захист прав людини (6,3%).
Команда UFU опрацювала понад 800 індивідуальних запитів від українців у межах проєкту Homecoming ("Шлях додому"), який спрямований на підтримку переміщених осіб у прийнятті обґрунтованих рішень щодо повернення в Україну.
Інформаційні матеріали проєкту, корисні для процесу повернення, охопили у соціальних мережах до 500 тисяч людей.
Українська діаспора є однією з найбільших у світі: станом на 2022 рік вона налічувала близько 20 мільйонів осіб і за останні роки значно зросла. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у вересні 2025 року 5,7 мільйонів українських біженців перебували за межами країни через повномасштабне вторгнення.
У UFU наголошують, що повернення та активне залучення глобальної української спільноти до життя країни є ключовим для відновлення України та економічного зростання.
"Повернення додому для багатьох українців – не лише емоційний жест, а й стратегічне рішення, яке вимагає відповіді на десятки практичних запитань. Людям потрібна інформація, інфраструктура та підтримка, щоб діяти усвідомлено й відчувати себе частиною відбудови країни. Із самого заснування ми зосереджувалися на підтримці людей, які рятувалися від війни. Та почали отримувати запити від людей, які хотіли повернутися в Україну і потребували в цьому різнобічної підтримки: інформаційної чи юридичної. Так, з 2024 року ми системно підтримуємо українців на їхньому шляху додому", – зазначає співзасновниця United For Ukraine Ольга Хамама.
Допомога в межах проєкту Homecoming надається безкоштовно. Мова йде передусім про інформаційну підтримку українцям, які планують повернення в Україну. На сайті та в соціальних мережах організації можна знайти актуальну та перевірену інформацію: від алгоритму перед поверненням до інформації про житло, фінансову підтримку, можливості працевлаштування, освіту, юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу тощо. Якщо ж у людини лишаються додаткові питання, вона може залишити заявку, і менеджери проєкту нададуть індивідуальну допомогу.
Homecoming поєднує онлайн-ресурси з персоналізованою підтримкою, що робить його унікальним серед ініціатив для українців за кордоном.
Окрім роботи над цим проєктом, UFU з початку заснування у 2022 році допомогла понад 13 тисячам переміщених осіб за кордоном, що тікали від війни, знайти тимчасову домівку завдяки партнерству з Airbnb.org. А понад 8500 осіб отримали персональні юридичні консультації завдяки об'єднанню ресурсів понад 500 юристів з 28 країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.
Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.
9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.
Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що зеленський тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку?
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
Не тільки через відсутність фінансової підтримки та роботи,
А через відсутність соціальних ліфтів, відсутність будь якої перспективи, через повну дебілізацію влади - владу узурпували дебіли з купованими дипломами...
Ось наглядний приклад ЩО ТАКЕ влада в Україні "У Раду внесли законопроєкти про перейменування копійок на шаги. Це ініціатива голови Нацбанку"
Ідіоти навіть у війну не переводяться... Псевдопатріотизм чи банальне дебільство...? Читайте розгорнуте Олександр Дніпро 02.10.2025 14:08 Справді " Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.
Це треба коментувати ось так:
"Майже половина українців за кордоном ніколе вже не повернуться в Україну!
А причиною тому є: тотальна корупція, війна, свавілля так званої z-еленої недолугої влади, розграбований бюджет, тотальна бусифікація, злидні!"
Це можуть, детально розповісти і керівники ВРУ, Нацбанку, Уряду, Мінфіну, РНБОУ, ГПУ СБУ…..
Бо сам гєрант нє мєсний, йому це все,- Акакаяразніца …
Пожили собі в своє задоволення, в спокої, добра частина на дотаціях ні хера не робили. Окремі навіть позорили. А тепер їх фінансово підтримати треба!? 😂
Якщо хтось тут позбувся житла, то це зовсім інша історія.
А інші хай там сидять поки під сраку не отримають
зелена пропаганда
36,2% вважають, що рух України
відбувається у правильному чи скоріше правильному напрямку.
25,9% - Володимир Зеленський