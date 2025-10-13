Після перемоги кожен українець, який виїхав за кордон, повинен мати можливість повернутися, - Стефанчук

Україна має зробити все, щоб її громадяни, які вимушено залишили Батьківщину через російське вторгнення, після перемоги змогли повернутися додому та взяли участь у відбудові держави.

Про це заявив очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час брифінгу з президенткою Бундестагу Юлією Клекнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вдячні за підтримку наших громадян, які тимчасово перебувають за межами України. Найголовніше, що вони мають тут – це спокій, дах над головою і безпеку у цей страшний період війни", - сказав Стефанчук, відповідаючи на питання щодо визнання стажу та пенсій для громадян України, які залишаться за кордоном після завершення війни, і для тих, хто повернеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише 6% українців, які виїхали до Фінляндії, готові повернутися на Батьківщину після війни, - Yle

Спікер парламенту наголосив, що для України не менш важливим, ніж перемога у війні, є питання відбудови країни, у якому кожен громадянин відіграє ключову роль.

"Як голова українського парламенту, я насамперед зацікавлений у тому, щоб після завершення цієї війни кожен українець, який виїхав за кордон, мав можливість повернутися. Питання відбудови України – це таке ж саме важливе питання, як і перемога", - додав Стефанчук.

Також читайте: Швейцарія змінює правила для біженців із заходу України