Після перемоги кожен українець, який виїхав за кордон, повинен мати можливість повернутися, - Стефанчук
Україна має зробити все, щоб її громадяни, які вимушено залишили Батьківщину через російське вторгнення, після перемоги змогли повернутися додому та взяли участь у відбудові держави.
Про це заявив очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час брифінгу з президенткою Бундестагу Юлією Клекнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вдячні за підтримку наших громадян, які тимчасово перебувають за межами України. Найголовніше, що вони мають тут – це спокій, дах над головою і безпеку у цей страшний період війни", - сказав Стефанчук, відповідаючи на питання щодо визнання стажу та пенсій для громадян України, які залишаться за кордоном після завершення війни, і для тих, хто повернеться.
Спікер парламенту наголосив, що для України не менш важливим, ніж перемога у війні, є питання відбудови країни, у якому кожен громадянин відіграє ключову роль.
"Як голова українського парламенту, я насамперед зацікавлений у тому, щоб після завершення цієї війни кожен українець, який виїхав за кордон, мав можливість повернутися. Питання відбудови України – це таке ж саме важливе питання, як і перемога", - додав Стефанчук.
там, все рахується мільйонами!
І не ліньки заради явного дебіла, який багато чого молов, реєструватися?
повернутися щоб що ? проголосувати за Зе, годувати вас коррупціонерів ?
Тільки хіба що побачити як вас будуть вести судити
а, що може завадити громадянину україни приїхати в україну?
Хоча перед ким я ото бісер розсипаю... Де срака в теплі там і дім.
як політичних біженців?
вистачить наглості ховати зрадників мародерів від вдячних українців?
- середня по країні 26 тис.
Так, не в усіх ЗП 26 тис.
Родичка виїхала до литовців, типу біженка. Гріх казати, але менше з тим, до них на район мабуть і не прилітало, чи мінімально.
По тим ознакам, що вона назвала, то мабуть вже не повернеться. Чисто технічно (без подробиць).
Але патріотичні пости надсилає.
Плюс ще й багато додатково поїдуть (і правильно зроблять).
Питання в тому коли це все відбудеться ...
А пика цього борова на чолі ВР та пика небритиша ЗЄ на чолі країни у адекватної людини такого бажання викликати не може.
Вони і зараз можуть.повернутись.
Чи пан Стефанчук має.на увазі, що тим хто грів пузо за кордоном треба шедро приплатити за повернення, в тому числі його родичам?