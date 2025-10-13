УКР
2 708 65

Після перемоги кожен українець, який виїхав за кордон, повинен мати можливість повернутися, - Стефанчук

Стефанчук про повернення українців з-за кордону

Україна має зробити все, щоб її громадяни, які вимушено залишили Батьківщину через російське вторгнення, після перемоги змогли повернутися додому та взяли участь у відбудові держави.

Про це заявив очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час брифінгу з президенткою Бундестагу Юлією Клекнер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вдячні за підтримку наших громадян, які тимчасово перебувають за межами України. Найголовніше, що вони мають тут – це спокій, дах над головою і безпеку у цей страшний період війни", - сказав Стефанчук, відповідаючи на питання щодо визнання стажу та пенсій для громадян України, які залишаться за кордоном після завершення війни, і для тих, хто повернеться.

Спікер парламенту наголосив, що для України не менш важливим, ніж перемога у війні, є питання відбудови країни, у якому кожен громадянин відіграє ключову роль.

"Як голова українського парламенту, я насамперед зацікавлений у тому, щоб після завершення цієї війни кожен українець, який виїхав за кордон, мав можливість повернутися. Питання відбудови України – це таке ж саме важливе питання, як і перемога", - додав Стефанчук.

Топ коментарі
+20
А ось радник-дебіл президента мілованов з імпортним громадянством говорить, що Україну відбудовуватимуть 10 мільйонів мігрантів!
показати весь коментар
13.10.2025 21:06 Відповісти
+15
хтось зрозумів що проперділа зельоним ротом свиноматка стефанчук ?
показати весь коментар
13.10.2025 21:06 Відповісти
+13
Можливість буде, невідомо чи буде бажання.
показати весь коментар
13.10.2025 21:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ось радник-дебіл президента мілованов з імпортним громадянством говорить, що Україну відбудовуватимуть 10 мільйонів мігрантів!
показати весь коментар
13.10.2025 21:06 Відповісти
у зелених дегенератів іншими цифрами не оперують!
там, все рахується мільйонами!
показати весь коментар
13.10.2025 21:08 Відповісти
А що, не правду сказав? До цього все йде (ну як йде, українці самі обрали такий шлях).
показати весь коментар
13.10.2025 21:14 Відповісти
"Падаючого - підштовхни !" (Ніцше)
показати весь коментар
13.10.2025 21:19 Відповісти
Мілованов тоді абсолютно правильно заявив: щоб стати реально сильною країною з потужним ВПК і армією потрібні справжні фахівці, і якщо українці відмовляться вчитися і розвиватися, то доведеться відкрити кордони для освічених іноземців. Тобто або ти вчишся і працюєш, або даєш дорогу іншим
показати весь коментар
13.10.2025 22:52 Відповісти
Реєстрація: 13.10.2025
І не ліньки заради явного дебіла, який багато чого молов, реєструватися?
показати весь коментар
13.10.2025 22:56 Відповісти
хтось зрозумів що проперділа зельоним ротом свиноматка стефанчук ?
показати весь коментар
13.10.2025 21:06 Відповісти
хрю-хрю-хрю
показати весь коментар
13.10.2025 21:07 Відповісти
Після перемоги кожен українець, який виїхав за кордон, повинен мати можливість повернутися...і плюнути на могилку любого гада української політики...або покласти його в неї (перераховувати не буду))
показати весь коментар
13.10.2025 21:06 Відповісти
Якщо буде інший президент та спікер ВР.
показати весь коментар
13.10.2025 21:06 Відповісти
ти пику свою бачив ?
повернутися щоб що ? проголосувати за Зе, годувати вас коррупціонерів ?

Тільки хіба що побачити як вас будуть вести судити
показати весь коментар
13.10.2025 21:06 Відповісти
коливан, як відкриє свого помийного рота, то хоч стій, хоч падай!
а, що може завадити громадянину україни приїхати в україну?
показати весь коментар
13.10.2025 21:06 Відповісти
Він має на увазі що треба повернувшихся на ручках баюкати і годувати, мити їм дупи і спати вкладати, і це все потребує багато фінансування і догляду.
показати весь коментар
13.10.2025 21:37 Відповісти
Можливість буде, невідомо чи буде бажання.
показати весь коментар
13.10.2025 21:07 Відповісти
ну не у кожного буде куди повертатися. Якщо житло лишилося в окупації... сенс повертатися? куди і навіщо?
показати весь коментар
13.10.2025 21:08 Відповісти
А я про що?
показати весь коментар
13.10.2025 21:35 Відповісти
В країну. Повертаються в свою країну, а не на місце прописки.
Хоча перед ким я ото бісер розсипаю... Де срака в теплі там і дім.
показати весь коментар
13.10.2025 23:03 Відповісти
Весельчак У благородный пират, доверяйте ему.
показати весь коментар
13.10.2025 21:07 Відповісти
куди повертатися? У що???? Хто розмовляв з тими, хто виїхав? Мабуть - більш-менш усі знають їх думки.... ото ж бо. До цих падлюк і шахраїв, які навіть зараз всередині воюють проти України? Ми 35 років незалежні...
показати весь коментар
13.10.2025 21:07 Відповісти
Отож бо і воно, замість вигнати шахраїв, поїдуть шукати кращої долі на чужину
показати весь коментар
13.10.2025 21:13 Відповісти
А бажання???!!!
показати весь коментар
13.10.2025 21:08 Відповісти
Брехуни ху*в! А зараз чого нічого не робить, якраз для того щоб, люди там облаштувалися, обжилися та не повернулися!
показати весь коментар
13.10.2025 21:09 Відповісти
Що більше зеленої корумпованої наволочі сяде за ґрати, то більше українців повернеться. Починай це забезпечувати, Стефанчучко.
показати весь коментар
13.10.2025 21:10 Відповісти
мені цікаво, як цивілізовані країни будуть приховувати коливана дерьмака.... всю зелену наволочь від українського правосуддя?
як політичних біженців?
вистачить наглості ховати зрадників мародерів від вдячних українців?
показати весь коментар
13.10.2025 21:21 Відповісти
За 300-400 євро на місяць сам відбудовуй
показати весь коментар
13.10.2025 21:10 Відповісти
- 17,2 тис. грн
- середня по країні 26 тис.

Так, не в усіх ЗП 26 тис.
показати весь коментар
13.10.2025 21:18 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 22:36 Відповісти
Вони і зараз можуть повертатись
показати весь коментар
13.10.2025 21:10 Відповісти
Ахахаха, це треба бути повним недоумком, щоб повернутись.
показати весь коментар
13.10.2025 21:17 Відповісти
збережи свій пост до після війни, разом посміємося
показати весь коментар
13.10.2025 21:19 Відповісти
Смішного буде мало.
показати весь коментар
13.10.2025 21:22 Відповісти
Так, тенденція так-собі. З іншого боку, людей багато, ситуації різні - будуть і сльози і радість.

Родичка виїхала до литовців, типу біженка. Гріх казати, але менше з тим, до них на район мабуть і не прилітало, чи мінімально.
По тим ознакам, що вона назвала, то мабуть вже не повернеться. Чисто технічно (без подробиць).
Але патріотичні пости надсилає.
показати весь коментар
13.10.2025 21:28 Відповісти
Соромлюсь спитати - де зараз син Стефанчука ... ?
показати весь коментар
13.10.2025 21:11 Відповісти
питання "не на часі"
показати весь коментар
13.10.2025 21:15 Відповісти
Свиноматка переживає ,що золотий дощ та безвозмезна допомога заходу закінчиться,а він не привик жити в скотських умовах на одну зарплату тищщ на 300...
показати весь коментар
13.10.2025 21:12 Відповісти
Все, кто адаптировался, не вернутся. Заявляй-заверяй-создавай министерства, все без толку.
показати весь коментар
13.10.2025 21:12 Відповісти
Ну , це залежить від того що саме , для них , "толком" буде вважатися ...
показати весь коментар
13.10.2025 21:14 Відповісти
Досить гавкати в пустоту бовдури.Закінчіть цю війну !
показати весь коментар
13.10.2025 21:14 Відповісти
дай 3000 Томагавків і 50 ЯЗ до них
показати весь коментар
13.10.2025 21:21 Відповісти
ЯЗ не потрібен в ******* реаліях війни.Це дорого і пустотно.Достатньо томагавків і мита в 500%
показати весь коментар
13.10.2025 21:40 Відповісти
Хто захоче той і повернеться,якщо буде куди! Вас питати не будуть!
показати весь коментар
13.10.2025 21:15 Відповісти
Можливість то вони матимуть (можливо), а от з бажанням не все так просто.
Плюс ще й багато додатково поїдуть (і правильно зроблять).
показати весь коментар
13.10.2025 21:16 Відповісти
пнх свинопика
показати весь коментар
13.10.2025 21:18 Відповісти
А Зельоним потрібно ще раз пригрозити тюремними термінами всім, хто втік. Тоді точно на кордоні затори від бажаючих повернутись будуть. І не самі, а з сім'ями.
показати весь коментар
13.10.2025 21:18 Відповісти
чим тобі попередники не подобаються? тим що ти виїхав у Голандію з безвізовим паспортом? може з14 по 19 рік війна набридла? ти ж й голосував за зелену гниду, а тепер попередник такий сякий. то на хрін ти зеленка потрібен Україні. про якуновища вже забувай.
показати весь коментар
13.10.2025 22:58 Відповісти
Все таки відчувається школа 95 кварталу. Талантіще!!! Глиба!!!! Сказав, як відрізав, а ви лошари думайте - сміятися чи плакать.
показати весь коментар
13.10.2025 21:19 Відповісти
єс кеп !! Хто захоче - повернеться. Життя продовжується буть-де.
показати весь коментар
13.10.2025 21:22 Відповісти
Цієї зими через холодомор ще значна частина виїде, а кнур про повернення марить
показати весь коментар
13.10.2025 21:25 Відповісти
Щось підказує , що відбудовувати Україну будуть звсім інші люди , а ні ж ті , що є зараз у нашій "політиці" ...
Питання в тому коли це все відбудеться ...
показати весь коментар
13.10.2025 21:25 Відповісти
"зелені зрадники",які нічого доброго не зробили для українців без війни ,тим більше не варто чекати від цих грабіжників ,чогось доброго ,для українського народу ,котрий повернеться на Батьківщину після війни...
показати весь коментар
13.10.2025 21:25 Відповісти
В тебе було все життя щоб це зробити. І не зробив ти це з двох причин: нафіг ти нікому ніде не потрібен; і до війни сраколізи-пристосуванці , хабарникі тебе цілком влаштовували
показати весь коментар
13.10.2025 21:46 Відповісти
Угу. Їм ще мільярд дерев саджати...
показати весь коментар
13.10.2025 21:27 Відповісти
Дебілоїд... Головне мати бажання повертатися.

А пика цього борова на чолі ВР та пика небритиша ЗЄ на чолі країни у адекватної людини такого бажання викликати не може.
показати весь коментар
13.10.2025 21:28 Відповісти
Цікаво що з його побутом зараз, як він шукає роботу чи учбовий заклад
показати весь коментар
13.10.2025 21:28 Відповісти
Пани без кріпаків почуваються некомфортно
показати весь коментар
13.10.2025 21:34 Відповісти
А навіщо нам зрадники , без них повітря чистіше
показати весь коментар
13.10.2025 21:36 Відповісти
жінки, діти, старі люди, інваліди для тебе це зрадники? з рашки пишеш комети?
показати весь коментар
13.10.2025 22:45 Відповісти
А, що хтось планує їм це заборонити?
Вони і зараз можуть.повернутись.
Чи пан Стефанчук має.на увазі, що тим хто грів пузо за кордоном треба шедро приплатити за повернення, в тому числі його родичам?
показати весь коментар
13.10.2025 22:23 Відповісти
Це нагадало, як намагалися відбити у суддів бажання брати хабарі через надмірно високі заробітні плати і пенсії.
показати весь коментар
13.10.2025 22:45 Відповісти
 
 