УКР
Новини біженці в Німеччині Українські біженці
8 015 105

66% німців виступають проти соціальних виплат українцям, - опитування

МЗС розповіло, скільки українців за кордоном

Більшість опитаних німців виступають проти виплати соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки (INSA) на замовлення Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лише 17% респондентів вважають, що всі українські біженці в Німеччині повинні отримувати соціальну допомогу Bürgergeld, 66% опитаних виступили проти цього.

Також 62% німців виступають за повернення за повернення чоловіків призовного віку назад в Україну, водночас 18% вважають, що вони не повинні повертатися.

Видання зазначає, що щорічно в Німеччині близько 700 000 українців загалом отримують приблизно 6,3 мільярда євро у вигляді соціальної допомоги. Водночас кожен третій українець, який проживає в Німеччині, працевлаштований.

Довідково

Bürgergeld (від нім. гроші для громадян) - державна допомога, яка з 01.01.2023 є основним забезпеченням для працездатних, але тимчасово безробітних осіб.

Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування.

Автор: 

біженці (2000) виплати (1139) Німеччина (7795)
Топ коментарі
+27
Туфта і брехня.
Араби,афганці,сірійці хороші,а працелюбні доброзичливі українці погані.Висер рашистської пропаганди.
19.10.2025 04:30 Відповісти
+26
тільки стримують ЯКРАЗ НЕ ТІ українці що в німеччині а САМЕ ТІ ЩО В УКРАЇНІ.

Тобто ти в Україні без світла, роботи, з ТЦК чи в окопі - тупі дуля, ти в Німеччині - ось тобі роки тонни грошей. Що це за фігня?
19.10.2025 01:13 Відповісти
+21
За сирийцев военнообязанных что-то в своё время вообще не бухтели. Смотрю, что только украинские беженцы поперёк горла, остальные устраивают, да? Не, ну украинцы в общем-то законы местные не нарушают, немок не насилуют, может в этом причина? Жертвы политики толерантности и терпимости. "Пропал Калабуховский дом..." А в своё время ваши предки чуть ли не половину мира натянули на глобус Германии.
19.10.2025 01:12 Відповісти
А кого могут защищать женщины, старики и дети?
19.10.2025 20:15 Відповісти
Ти жінка, старий, чи дитина?
19.10.2025 20:37 Відповісти
Ви плутаєте реальне життя з політичною белібердою.
19.10.2025 13:58 Відповісти
Майстри заголовку , *** . 🤬 Зробили вкид заголовком , а потім зробили пояснення , що ж воно , в біса , є , той Bürgergeld . Те , що в Бундестазі розглядається зміна назви для соціальної допомоги українцям і зменшення суми виплат повідомляти читачеві не обов'язково . Головне заголовок .
19.10.2025 18:57 Відповісти
