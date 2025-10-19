66% німців виступають проти соціальних виплат українцям, - опитування
Більшість опитаних німців виступають проти виплати соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки (INSA) на замовлення Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лише 17% респондентів вважають, що всі українські біженці в Німеччині повинні отримувати соціальну допомогу Bürgergeld, 66% опитаних виступили проти цього.
Також 62% німців виступають за повернення за повернення чоловіків призовного віку назад в Україну, водночас 18% вважають, що вони не повинні повертатися.
Видання зазначає, що щорічно в Німеччині близько 700 000 українців загалом отримують приблизно 6,3 мільярда євро у вигляді соціальної допомоги. Водночас кожен третій українець, який проживає в Німеччині, працевлаштований.
Довідково
Bürgergeld (від нім. гроші для громадян) - державна допомога, яка з 01.01.2023 є основним забезпеченням для працездатних, але тимчасово безробітних осіб.
Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування.
Араби,афганці,сірійці хороші,а працелюбні доброзичливі українці погані.Висер рашистської пропаганди.
Тобто ти в Україні без світла, роботи, з ТЦК чи в окопі - тупі дуля, ти в Німеччині - ось тобі роки тонни грошей. Що це за фігня?