Серед українських біженців у Німеччині виявили сотні громадян з паспортами Угорщини, - Welt

У Німеччині влада перевіряє випадки, коли серед біженців з України виявили громадян з паспортами Угорщини. Наразі встановлено 568 осіб, які мають ще й угорське громадянство.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Welt.

Видання зазначає, що наявність другого паспорта позбавляє права на отримання статусу біженця та соціальних виплат, передбачених для українців, які рятуються від війни.

Не володіють українською мовою

У міністерстві внутрішніх справ федеральної землі Баден-Вюртемберг повідомили, що ще взимку 2022–2023 років імміграційні служби виявили підозрілі випадки серед осіб, які просили тимчасовий захист як громадяни України. За даними відомства, деякі заявники не володіли українською мовою, що викликало сумніви щодо їхнього походження.

У міністерстві уточнили, що ці люди часто спілкуються виключно угорською або потребують перекладача з цієї мови.

Влада Німеччини проводить перевірку

Повідомляється, що наразі німецька влада проводить перевірку обставин і розробляє механізми, щоб запобігти можливим зловживанням програмою тимчасового захисту для українців.

Водночас під час інтерв’ю деякі співрозмовники зізнавалися, що їхнє фінансове становище в Угорщині було складним, тому вони вирішили шукати кращих умов у Німеччині, де розраховують на соціальні виплати.

Як зазначається, подібні випадки не поодинокі, найчастіше йдеться про осіб з подвійним паспортом, які незаконно користуються програмою захисту для українців.

За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), з травня 2023 року по жовтень цього року до нього надійшло 9640 повідомлень про підозрілі випадки, з яких понад 1100 - у 2024 році.

Лише за останній місяць зареєстровано ще 141 нове звернення, переважно з федеральних земель Баден-Вюртемберг, Баварія та Північний Рейн-Вестфалія.

У багатьох випадках підозри не підтвердилися. Однак наразі встановлено, що загалом 568 осіб мають ще й угорське громадянство.

Українські біженці в Німеччині

Німеччина вже давно обговорює, який рівень підтримки повинні отримувати українські біженці. Урядова коаліція домовилась, що для біженців, які прибули з 1 квітня, допомога буде зменшена.

Крім того, уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає скорочення державних виплат для новоприбулих українських біженців.