Среди украинских беженцев в Германии обнаружили сотни граждан с паспортами Венгрии, - Welt
В Германии власти проверяют случаи, когда среди беженцев из Украины обнаружили граждан с паспортами Венгрии. Сейчас установлено 568 человек, которые имеют еще и венгерское гражданство.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Welt.
Издание отмечает, что наличие второго паспорта лишает права на получение статуса беженца и социальных выплат, предусмотренных для украинцев, спасающихся от войны.
Не владеют украинским языком
В министерстве внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщили, что еще зимой 2022-2023 годов иммиграционные службы обнаружили подозрительные случаи среди лиц, которые просили временную защиту как граждане Украины. По данным ведомства, некоторые заявители не владели украинским языком, что вызвало сомнения относительно их происхождения.
В министерстве уточнили, что эти люди часто общаются исключительно на венгерском или нуждаются в переводчике с этого языка.
Власти Германии проводят проверку
Сообщается, что сейчас немецкие власти проводят проверку обстоятельств и разрабатывают механизмы, чтобы предотвратить возможные злоупотребления программой временной защиты для украинцев.
В то же время во время интервью некоторые собеседники признавались, что их финансовое положение в Венгрии было сложным, поэтому они решили искать лучших условий в Германии, где рассчитывают на социальные выплаты.
Как отмечается, подобные случаи не единичны, чаще всего речь идет о лицах с двойным паспортом, которые незаконно пользуются программой защиты для украинцев.
По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), с мая 2023 года по октябрь этого года к нему поступило 9640 сообщений о подозрительных случаях, из которых более 1100 - в 2024 году.
Только за последний месяц зарегистрировано еще 141 новое обращение, преимущественно из федеральных земель Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.
Во многих случаях подозрения не подтвердились. Однако пока установлено, что в целом 568 человек имеют еще и венгерское гражданство.
Украинские беженцы в Германии
Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена.
Кроме того, правительство Германии подготовило законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев.
PS: моя історія така: родичі в 2014 році відмовились переїжджати на підконтрольну Україні територію. В 2015 я вже пропонував їм купити в селі житло, не гірше за те, в якому вони там під терористами живуть. Відмовились, бо їм вже рік як окупаційна влада платила якісь гроші просто ні за що - вони в шахті вже не працювали, але гроші (десь 20-30% зарплат довоєнних) їм платили - зараз це називається "створювали живий щит". Одного племінника я зміг "перетягнути" (хлопець закінчив ВНЗ, відслужив, працює). Інший племінник пішов в місцевий бурсітет. В квітні 2022 року його терористи відловили прямо на вулиці, кинули в воронок і вже через 3 дні він штурмував на донеччині посадки. Прожив 2 місяці - вмер від одного з перших хаймарсів. Тож якщо ці люди (сестра, її чоловік тощо) раптово опиняться в Німечині як "біженці" - я перший напишу з України на них у відповідні органи Німеччини щодо того, що в них є інше громадянство і вони шахраї. Бо це не люди, а щури. Без совісті і мізків.
Їм найтяжче, бо виявляють таких, називають "ждунами"... Самі розумієте які наслідки можуть бути..
А більшість сидить тихо. Пенсії і пособія отримують.
Не можно дивитись скрізь пальці!!
А треба готувати актуальне законодавство.
Обмеження для іноземців!
Запровадження юридичних термінів "недружня країна" та "ворожа к₱аїна" .
Статевими стосунками.
Хотіли дупу з ЕС пристроїти на пособія а не арбайтен як вільні рівноправні громадяНКИ ЕС
А вони хоч були в Угорщині, крім заробітчан поодиноких ?