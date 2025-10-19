Среди украинских беженцев в Германии обнаружили сотни граждан с паспортами Венгрии, - Welt

В Германии власти проверяют случаи, когда среди беженцев из Украины обнаружили граждан с паспортами Венгрии. Сейчас установлено 568 человек, которые имеют еще и венгерское гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Welt.

Издание отмечает, что наличие второго паспорта лишает права на получение статуса беженца и социальных выплат, предусмотренных для украинцев, спасающихся от войны.

Не владеют украинским языком

В министерстве внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщили, что еще зимой 2022-2023 годов иммиграционные службы обнаружили подозрительные случаи среди лиц, которые просили временную защиту как граждане Украины. По данным ведомства, некоторые заявители не владели украинским языком, что вызвало сомнения относительно их происхождения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В министерстве уточнили, что эти люди часто общаются исключительно на венгерском или нуждаются в переводчике с этого языка.

Власти Германии проводят проверку

Сообщается, что сейчас немецкие власти проводят проверку обстоятельств и разрабатывают механизмы, чтобы предотвратить возможные злоупотребления программой временной защиты для украинцев.

В то же время во время интервью некоторые собеседники признавались, что их финансовое положение в Венгрии было сложным, поэтому они решили искать лучших условий в Германии, где рассчитывают на социальные выплаты.

Как отмечается, подобные случаи не единичны, чаще всего речь идет о лицах с двойным паспортом, которые незаконно пользуются программой защиты для украинцев.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), с мая 2023 года по октябрь этого года к нему поступило 9640 сообщений о подозрительных случаях, из которых более 1100 - в 2024 году.

Также читайте: Солидер ультраправых ФРГ Хрупалла призвал отменить выплаты: Украинские беженцы "несправедливо" получают гражданскую помощь

Только за последний месяц зарегистрировано еще 141 новое обращение, преимущественно из федеральных земель Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.

Во многих случаях подозрения не подтвердились. Однако пока установлено, что в целом 568 человек имеют еще и венгерское гражданство.

Украинские беженцы в Германии

Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена.

Кроме того, правительство Германии подготовило законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев.