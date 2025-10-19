РУС
Среди украинских беженцев в Германии обнаружили сотни граждан с паспортами Венгрии, - Welt

Украинские беженцы в Германии

В Германии власти проверяют случаи, когда среди беженцев из Украины обнаружили граждан с паспортами Венгрии. Сейчас установлено 568 человек, которые имеют еще и венгерское гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Welt.

Издание отмечает, что наличие второго паспорта лишает права на получение статуса беженца и социальных выплат, предусмотренных для украинцев, спасающихся от войны.

Не владеют украинским языком

В министерстве внутренних дел федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщили, что еще зимой 2022-2023 годов иммиграционные службы обнаружили подозрительные случаи среди лиц, которые просили временную защиту как граждане Украины. По данным ведомства, некоторые заявители не владели украинским языком, что вызвало сомнения относительно их происхождения.

В министерстве уточнили, что эти люди часто общаются исключительно на венгерском или нуждаются в переводчике с этого языка.

Власти Германии проводят проверку

Сообщается, что сейчас немецкие власти проводят проверку обстоятельств и разрабатывают механизмы, чтобы предотвратить возможные злоупотребления программой временной защиты для украинцев.

В то же время во время интервью некоторые собеседники признавались, что их финансовое положение в Венгрии было сложным, поэтому они решили искать лучших условий в Германии, где рассчитывают на социальные выплаты.

Как отмечается, подобные случаи не единичны, чаще всего речь идет о лицах с двойным паспортом, которые незаконно пользуются программой защиты для украинцев.

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), с мая 2023 года по октябрь этого года к нему поступило 9640 сообщений о подозрительных случаях, из которых более 1100 - в 2024 году.

Только за последний месяц зарегистрировано еще 141 новое обращение, преимущественно из федеральных земель Баден-Вюртемберг, Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.

Во многих случаях подозрения не подтвердились. Однако пока установлено, что в целом 568 человек имеют еще и венгерское гражданство.

Украинские беженцы в Германии

Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена.

Кроме того, правительство Германии подготовило законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев.

+21
)) причому, такі ж роми та сінті, як і орбан з сіярто.
18.10.2025 23:49 Ответить
+20
Хитрі закаопатці угорського і ромського походження, коли брали у ******** угорські паспорти, навіть у страшному сні не могли побачити, що ці паспорти вилізуть їм боком, а українську мову таки трнба було вчити, а не крутити зі сторінок, видертих з підручника української мови самокрутки. 😁
18.10.2025 23:53 Ответить
+16
Поки що все логічно і зрозуміло. Розвивайте думку далі.

PS: моя історія така: родичі в 2014 році відмовились переїжджати на підконтрольну Україні територію. В 2015 я вже пропонував їм купити в селі житло, не гірше за те, в якому вони там під терористами живуть. Відмовились, бо їм вже рік як окупаційна влада платила якісь гроші просто ні за що - вони в шахті вже не працювали, але гроші (десь 20-30% зарплат довоєнних) їм платили - зараз це називається "створювали живий щит". Одного племінника я зміг "перетягнути" (хлопець закінчив ВНЗ, відслужив, працює). Інший племінник пішов в місцевий бурсітет. В квітні 2022 року його терористи відловили прямо на вулиці, кинули в воронок і вже через 3 дні він штурмував на донеччині посадки. Прожив 2 місяці - вмер від одного з перших хаймарсів. Тож якщо ці люди (сестра, її чоловік тощо) раптово опиняться в Німечині як "біженці" - я перший напишу з України на них у відповідні органи Німеччини щодо того, що в них є інше громадянство і вони шахраї. Бо це не люди, а щури. Без совісті і мізків.
19.10.2025 00:28 Ответить
Думали, що злапали Бога за бороду, а виявилося, що самі себе перехитрили. Шляхи Господні невідомі нам...
18.10.2025 23:49 Ответить
)) причому, такі ж роми та сінті, як і орбан з сіярто.
18.10.2025 23:49 Ответить
эти мудилы похожи на ромов как свинья на коня только шерсть нитакая.
19.10.2025 00:45 Ответить
Перевірити можна двома словами: паляниця і кукуруза (як вимовляють).
19.10.2025 00:16 Ответить
Що розійшлися, як п'яний зоолог?
19.10.2025 01:03 Ответить
Ви не бачили їх хороми на Західній..
19.10.2025 00:30 Ответить
Так це ж у баронів. Там свої Ахметови.
19.10.2025 00:36 Ответить
Та не тільки барони))) з друзями їздили, чисто з цікавості розпитували..взяли із собою купу цукерок - малим ж пофігу))) а тіток питали - де всі. Тітки, бабки, няньки у хоромах - доки гроші батьки фармлять за кордоном. Таткимамки. Не працюють.
19.10.2025 00:44 Ответить
Хитрі закаопатці угорського і ромського походження, коли брали у ******** угорські паспорти, навіть у страшному сні не могли побачити, що ці паспорти вилізуть їм боком, а українську мову таки трнба було вчити, а не крутити зі сторінок, видертих з підручника української мови самокрутки. 😁
18.10.2025 23:53 Ответить
😎 Ще дуже багато в ЕС хитрих "громадян" України з тимчасовими посвідками на проживання в Україні! Я про вірмен, грузинів, азербайджанців та іншіх народів колишнього СНГ.
19.10.2025 10:52 Ответить
То "біженці" з закарпатських фронтів! Мабуть ті, хто свого часу голосували за януковоща та зеленського.

18.10.2025 23:58 Ответить
Ця карта багато що пояснює.
19.10.2025 05:54 Ответить
Пи.Си. До речі, спробуйте накласти цю карту на карту голосування за януковоча. Там лише відсотки різняться, а кольорова насиченість така ж, тільки замість зелених кольорів різної інтенсивності - сині.
19.10.2025 05:58 Ответить
За цією логікою можна забрати статус біженця майже у всіх з окупованих територій, бо ті, хто там залишився вже мають російське громадянство
19.10.2025 00:02 Ответить
Поки що все логічно і зрозуміло. Розвивайте думку далі.

PS: моя історія така: родичі в 2014 році відмовились переїжджати на підконтрольну Україні територію. В 2015 я вже пропонував їм купити в селі житло, не гірше за те, в якому вони там під терористами живуть. Відмовились, бо їм вже рік як окупаційна влада платила якісь гроші просто ні за що - вони в шахті вже не працювали, але гроші (десь 20-30% зарплат довоєнних) їм платили - зараз це називається "створювали живий щит". Одного племінника я зміг "перетягнути" (хлопець закінчив ВНЗ, відслужив, працює). Інший племінник пішов в місцевий бурсітет. В квітні 2022 року його терористи відловили прямо на вулиці, кинули в воронок і вже через 3 дні він штурмував на донеччині посадки. Прожив 2 місяці - вмер від одного з перших хаймарсів. Тож якщо ці люди (сестра, її чоловік тощо) раптово опиняться в Німечині як "біженці" - я перший напишу з України на них у відповідні органи Німеччини щодо того, що в них є інше громадянство і вони шахраї. Бо це не люди, а щури. Без совісті і мізків.
19.10.2025 00:28 Ответить
німеччині важко перевірити рос. громадянство. Угорське простіше
19.10.2025 02:18 Ответить
ті хто там залишився зробили свій вибір. і вони вже можуть виїхати біженцями лише до сибіру.
19.10.2025 00:43 Ответить
Є ще 1 відсоток тих хто не бере аусвайс!
Їм найтяжче, бо виявляють таких, називають "ждунами"... Самі розумієте які наслідки можуть бути..
А більшість сидить тихо. Пенсії і пособія отримують.
19.10.2025 09:12 Ответить
Закарпатські "козаки" і "козачки"знайшли спосіб пересилитися в кращі умови....
19.10.2025 00:03 Ответить
Тепер відхаркують свої 30 срібників.
19.10.2025 00:13 Ответить
Звичайні люди. Так робили, роблять і робитимуть, за нагоди, 90%+ осіб будь-якої нації. Нам зараз воно виглядає "не дуже", бо ми такої нагоди не отримали. Запитайте в себе чесно - якби у вас з'явилась можливість отримати ЄС-івський паспорт і виїхати, ви б довго вагались? "Стійкість" нації насправді визначається саме отією різницею після тих клятих 90%. Україна має, мабуть, 10% тих, хто залишиться незважаючи ні на що і буде боротись. А серед французів в 1940 році таких виявилось значно менше, тому просрали війну за більшої армії, підготованих рубежів і кращим оснащенням техніки.
19.10.2025 00:40 Ответить
Та якось по×ер на ваші меншовартісні шмарклі.
19.10.2025 00:57 Ответить
Обтєкай, не хворій.
19.10.2025 11:36 Ответить
Ваші родичі ж залишились, які то відсотки що втекли чи залишились ?
19.10.2025 08:23 Ответить
Бачте, ви правильно вловили "нюанс". Ми, в Україні, вважаємо, що вони втекли - втекли від роботи, втекли від боротьби, втекли на "овочеве" існування на 25% колишньої ЗП, але щоб реально не працювати. А вони вважають (далі пряма мова моєї сестри, яка на мою пропозицію "привозь сина в Київ, винайму репетиторів, півроку житимеш за квартирі з ним за мої кошти, здасте екстерном на український атестат, вступить в ПТУ/Технікум в Києві на безкоштовне місце з гуртожитком і стипендією" сказала наступне "нє, як я кину свого чоловіка на півроку, він же зіп'ється". Результат щодо хлопця - описано вище) інакше. Саме тому всі ці розмови і емоційне забарвлення - воно дуже "відносне". В кожного своя правда.
19.10.2025 11:35 Ответить
батальони Берегово, Виноградово, Чопу, Ужгорода та ....., просять підтримки! гнилий мальок де подання? гідрант, де Указ про припинення громадянства України? чи це "фсьо нє так адназначно"?
19.10.2025 00:40 Ответить
Давно казали що паспорти то частина гібридної війни!!
Не можно дивитись скрізь пальці!!
А треба готувати актуальне законодавство.
Обмеження для іноземців!
Запровадження юридичних термінів "недружня країна" та "ворожа к₱аїна" .
19.10.2025 09:08 Ответить
Ну це як "сирійські біженці" в Канаді у 2015му, які здебільшого до того постійно проживали в Туреччині.
19.10.2025 01:24 Ответить
Я хочу вам дати справку- біженство із палестини передається по наслідсдству.
Статевими стосунками.
19.10.2025 01:38 Ответить
19.10.2025 02:04 Ответить
Дайте вгадаю... Курди ?))) ні ?
19.10.2025 09:04 Ответить
під сраку угорців не пробували?
19.10.2025 01:36 Ответить
Пробували. Ще далеко до 24. 02.2022. Але повномасштабне вторгнення відкрило двері у більш багаті країни ЄС, де платили навіть тоді, коли можна не працювати. До речі в Угорщині з угорськими паспортами треба не лише працювати, а й податки платити. А таємні імперці *******, що мріють про "Велику Угорщину" допомаоають особам з угорськими паспортами лише за межами Угорщини, скажімо у Румунії, Словпччині, чи Україні, готуючи таких собі фолькс - угрів.
19.10.2025 05:51 Ответить
і чого ж вони не залишилися в такій найкращій країні європи як угорщина? шавка орбан мав би це пояснити, з якого дива його громадяни жебракують
19.10.2025 02:19 Ответить
19.10.2025 09:03 Ответить
Мадяри це це хитрожопа гнила нація
19.10.2025 05:47 Ответить
Водічка мав рацію.
19.10.2025 06:03 Ответить
Він - грубий, але чесний і відданий солдат, який ненавидить угорців та згадує бійки з ними як найсолодші моменти життя.
19.10.2025 06:42 Ответить
Це красиво !!!


Хотіли дупу з ЕС пристроїти на пособія а не арбайтен як вільні рівноправні громадяНКИ ЕС
19.10.2025 09:00 Ответить
мадьярщина, як дупа єс, це такий же соціальщик в самій єс, як і всі ті закарпатські дьйопйоші зеленські євгеновичі в німеччині. масштаби тільки різні. і ментальність мадьярських керуль сьогодні, просто має глибоке коріння.
19.10.2025 09:17 Ответить
Так хай депортують їх на "історічєскую родіну", в чому проблема?
19.10.2025 09:08 Ответить
Фолькс-угорче кажуть що фінансове становище "було складним"???
А вони хоч були в Угорщині, крім заробітчан поодиноких ?
19.10.2025 09:15 Ответить
Але найбільше серед українських біженців у Німеччині - кацапогаварящих свинособак! Більше 90%. Вьіпалняют интернацианальньій долґ. Стоять пости свідків ієгових з фсбешними десятниками, ловлять свиногаварящих біля вокзалів. Їздять на автах з гучномовцями. Русня працює!
19.10.2025 09:23 Ответить
А як же ті, начебто громадяни України, які знають тільки російську, і ніколи не визнавали державу Україну, мріяли про Росію, в зараз сидять в Європі, називають себе українцями, але в них українського не більше ніж у китайців
19.10.2025 09:32 Ответить
Паразити
19.10.2025 09:33 Ответить
 
 