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Новости беженцы в Германии Украинские беженцы
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Правительство Германии подготовило законопроект о сокращении выплат для вновь прибывших беженцев из Украины

біженці

Правительство Германии подготовило законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно проекту закона, украинцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать "бюргергельд" ("помощь для граждан"), вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь как людям, ищущим убежища.

По оценкам, принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии.

Это решение затронет как минимум 21 тысячу украинцев - именно столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

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Напоминаем, Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена.

Автор: 

беженцы (1669) выплаты (678) Германия (7204)


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Топ комментарии
+7
Логічно. Працюй або уй..буй додому.
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06.08.2025 21:33 Ответить
+7
Навчися САМ витирати СВОЮ сраку. Німці зараз дають і зброю, і утримують біженців. І їм вирішувати, що краще. А не придуркам, які не можуть утримувати громадян в своїй країні.
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06.08.2025 21:51 Ответить
+6
Данія платить 1000 евро, щоб іхали назад. Але дурних мало
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06.08.2025 21:51 Ответить
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Таке колись, добре лікували, крижаними ваннами та електрострумом. Золоті часи!
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06.08.2025 21:38 Ответить
Ще раніше просто робили дірку у голові одержимого, щоб випустити злого духа. 😁
Ото були золоті часи.
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06.08.2025 21:42 Ответить
Лоботомія ще, не так давно!
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06.08.2025 21:44 Ответить
Нє. Тоді просто дірку робили.
Ну, щоб кака з голови мала куди виходити. 😁
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06.08.2025 21:46 Ответить
Хто ти,динозав?
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06.08.2025 22:01 Ответить
Логічно. Працюй або уй..буй додому.
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06.08.2025 21:33 Ответить
А если дома нет как увласть имущих?воров в законе!непросто уехали ведь!
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06.08.2025 21:42 Ответить
Ніт. Не логічно.

Логічно було за це не голосувати у 2019.
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06.08.2025 22:03 Ответить
Нюансов много но откат один
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06.08.2025 22:32 Ответить
Працювати - жінкам. Усіх чоловіків віком від 25 до 58 років - депортувати в Україну для захисту Батьківщини. Ухилянт не має права на європейське щастя.
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06.08.2025 21:45 Ответить
А малолєткі до 25 ?????
Якого хрена вони в шоколаді?
Дядьками 45+ думаєте посадки утримати?))
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06.08.2025 21:49 Ответить
Саме, так. Тими, у кого хребет в труси, від броніка провалюється
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06.08.2025 21:53 Ответить
За законом віком до 25 рочків не є ухилянтами, на жаль.
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06.08.2025 22:01 Ответить
Ты такой умный!!!пипец!!!!а за что умирать?все правители и окружение их ВОРЫ!!!а вспомним 90тые бандитизм плюс мусора все в одном КОРЫТЕ!ДУМАЙ КОГДА МОЖЕШ ПОНЯТЬ А НЕ ПИШИ ХРЯНЬ!
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06.08.2025 22:35 Ответить
Не дарма ж старі люди кажуть. Не дав Бог свині роги, інакше всіх людей переколола б.
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06.08.2025 22:05 Ответить
Вони дурни!!!стари!!!!тому якщо их слухати то просто застрелитись легше!
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06.08.2025 22:37 Ответить
Працювати - всім. Усіх Ihor Ihorів - поставити до стінки. Не має право нелюд право на життя.
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06.08.2025 22:44 Ответить
Так одразу в газову камеру, чого вже душею кривити.
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06.08.2025 21:35 Ответить
Не приймуть таке рішення.
Це точно.
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06.08.2025 21:38 Ответить
Хто не працює, той і грошей, задарма, не отримує! Таблиця Множення!!
Усе логічно і справедливо!!! Це ж, тільки, оті, міндіч шурма чернишов шифери, гроші мародерять з України!!
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06.08.2025 21:38 Ответить
А для чёрно жопых?Какаято дискриминация!!!
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06.08.2025 21:40 Ответить
Я вообще не понимаю зачем содержать украинских беженцев в странах ЕС с высокой стоимостью жизни. За половину тех денег которые на них тратят, беженцы могут безбедно жить в спокойных регионах Украины.
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06.08.2025 21:40 Ответить
Я вже чув , що скандинави хочуть утримувати табори біженців у Молдові.
В рази дешевше і все поруч. Було б добре еге ж
Нажаль пруфи не надали, поки наче тільки чутки, намагаюсь пробити інфу....
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06.08.2025 21:47 Ответить
Вивчай румунську мову. Там, у Молдові, клімат кращий, ніж у Норвегії, і сонце світить щодня протягом року.
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06.08.2025 21:59 Ответить
Нет в Украине, "спокойных" регионов
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06.08.2025 21:49 Ответить
Закарпаття.
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06.08.2025 22:46 Ответить
Ніт
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06.08.2025 22:56 Ответить
Чес слов. Ну дети малые.
Деньги должны в семье оставаться. Немецкие (в данном случае) деньги должны быть потрачены в Германии. Беженец за них продержится и вернет в оборот.
Повернувшись они дадут работу немецкому булочника. Иначе булочник уменшил бы выпуск булок и один лишний день сидел без работы.
В круговороте дерьма денег в природе украинскому беженцу даже не обязательно работать. Пусть работает перенося деньги из (кто у них платит?) в магазин
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06.08.2025 22:02 Ответить
Чого тільки на українцях рішили ставити політику
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06.08.2025 21:41 Ответить
Бо тільки українцям сплачують 563 євро і менше на особу, так само, як і безробітним німцям.
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06.08.2025 21:49 Ответить
Немцы лучше бы прислали больше оружия, вместо того, чтобы обеспечивать нашим беженцам европейский уровень жизни
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06.08.2025 21:44 Ответить
Навчися САМ витирати СВОЮ сраку. Німці зараз дають і зброю, і утримують біженців. І їм вирішувати, що краще. А не придуркам, які не можуть утримувати громадян в своїй країні.
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06.08.2025 21:51 Ответить
А якщо з Данії? Данія ж теж член ЕС
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06.08.2025 21:46 Ответить
Данія платить 1000 евро, щоб іхали назад. Але дурних мало
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06.08.2025 21:51 Ответить
 
 