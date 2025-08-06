Правительство Германии подготовило законопроект о сокращении выплат для вновь прибывших беженцев из Украины

Правительство Германии подготовило законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для новоприбывших украинских беженцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно проекту закона, украинцы, которые прибудут в Германию с 1 апреля 2025 года, больше не будут получать "бюргергельд" ("помощь для граждан"), вместо этого им будут выплачивать меньшую помощь как людям, ищущим убежища.

По оценкам, принятие закона может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого украинского беженца в Германии.

Это решение затронет как минимум 21 тысячу украинцев - именно столько въехали в Германию с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Законопроект еще должен быть одобрен правительством Германии и верхней палатой парламента, прежде чем вступит в силу.

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Напоминаем, Германия уже давно обсуждает, какой уровень поддержки должны получать украинские беженцы. Правительственная коалиция договорилась, что для беженцев, прибывших с 1 апреля, помощь будет уменьшена.