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Новости беженцы в Германии
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Глава Минфина Германии Клингбайль выступил против предложения отменить соцвыплаты украинцам

Глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль, который возглавляет Социал-демократическую партию, не поддержал предложение премьера Баварии и главы Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера об отмене социальной помощи Bürgergeld для всех беженцев из Украины.

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые предложения, которые были сделаны в последние дни, по моему мнению, не способствуют продвижению коалиции", - заявил Клингбайль в кулуарах своего визита к министру финансов США Скотту Бессенту.

Немецкий министр напомнил, что в коалиционном соглашении четко оговорено, что новоприбывшие беженцы из Украины больше не должны получать выплаты соцпомощи Bürgergeld, и "это будет реализовано как можно скорее".

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Критика прозвучала также от парламентского секретаря фракции СДПГ Дирка Визе.

По его мнению, отмена соцвыплат для беженцев из Украины "повлечет значительные дополнительные административные расходы, особенно для муниципалитетов, которые фактически нивелируют сбережения".

"Вместо того, чтобы перегружать органы власти дополнительной бюрократией, центры занятости должны сосредоточиться на том, чтобы быстро трудоустроить людей на хорошую работу. Я сильно сомневаюсь, что изменение курса позволит достичь этого быстрее и устойчивее", - считает Визе.

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Напомним, премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld всем беженцам из Украины.

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беженцы (1668) выплаты (677) Германия (7201) украинцы (3892)


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Головне, шо всі при ділі!
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04.08.2025 21:54 Ответить
Вірно! Скасувати виплати, це скасувати і мовні ітеграційні курси, наприклад. А там купа людей задіяна. Куди їх?
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04.08.2025 22:09 Ответить
Вот и послали Зёдера, объясненив ему, шо он *******, как я и писал ранее. Но не это главное, а главное, то, что только экзамены по допуску к выборам спасут демократии. Не здал экзамен, к выборам не допускаешься.
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04.08.2025 22:32 Ответить
Допомога біженцю потрібна протягом 6 місяців. За цей час працездатний біженець має отримати допомогу для 1) вивчення мови на мінімальному для працевлаштування рівні; 2) соціальне житло. Через 6 місяців "біженець" який не працевлаштувався перетворюється на соціального паразита. Саме так "біженців" з будь якої країни сприймають в Європі. Те ж саме відбувається і в Україні навіть коли людина міняє місце проживання...
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04.08.2025 22:45 Ответить
А если это беженка с двумя младенцами?
А если это старики?
А представьте себе образованную украинку
Врача,например
Куда она пойдет работать ?
Коробки носить на складе?
Не судите людей- не побывав на их месте
Вы же видите по Украине - люди до последнего живут
В своих квартирах и домах
Именно это для них - их родина
Ну нельзя быть таким жестоким
Наши украинцы в Германии - не катаются как сыр в масле
Им приходится начинать жизнь с нуля!!!
Вы такое хотите для себя?
Для своих близких?
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04.08.2025 23:00 Ответить
 
 