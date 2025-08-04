Глава Минфина Германии Клингбайль выступил против предложения отменить соцвыплаты украинцам

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль, который возглавляет Социал-демократическую партию, не поддержал предложение премьера Баварии и главы Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера об отмене социальной помощи Bürgergeld для всех беженцев из Украины.

Об этом пишет Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые предложения, которые были сделаны в последние дни, по моему мнению, не способствуют продвижению коалиции", - заявил Клингбайль в кулуарах своего визита к министру финансов США Скотту Бессенту.

Немецкий министр напомнил, что в коалиционном соглашении четко оговорено, что новоприбывшие беженцы из Украины больше не должны получать выплаты соцпомощи Bürgergeld, и "это будет реализовано как можно скорее".

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Критика прозвучала также от парламентского секретаря фракции СДПГ Дирка Визе.

По его мнению, отмена соцвыплат для беженцев из Украины "повлечет значительные дополнительные административные расходы, особенно для муниципалитетов, которые фактически нивелируют сбережения".

"Вместо того, чтобы перегружать органы власти дополнительной бюрократией, центры занятости должны сосредоточиться на том, чтобы быстро трудоустроить людей на хорошую работу. Я сильно сомневаюсь, что изменение курса позволит достичь этого быстрее и устойчивее", - считает Визе.

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Напомним, премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld всем беженцам из Украины.