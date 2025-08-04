Глава Мінфіну Німеччини Клінгбайль виступив проти пропозиції скасувати соцвиплати українцям

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, який очолює Соціал-демократичну партію, не підтримав пропозицію премʼєра Баварії та голови Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркуса Зьодера про скасування соціальної допомоги Bürgergeld для всіх біженців з України.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі пропозиції, які були зроблені в останні дні, на мою думку, не сприяють просуванню коаліції", - заявив Клінгбайль в кулуарах свого візиту до міністра фінансів США Скотта Бессента.

Німецький міністр нагадав, що у коаліційній угоді чітко обумовлено, що новоприбулі біженці з України більше не повинні отримувати виплати соцдопомоги Bürgergeld, і "це буде реалізовано якомога швидше".

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Критика пролунала також від парламентського секретаря фракції СДПН Дірка Візе.

На його думку, скасування соцвиплат для біженців з України "спричинить значні додаткові адміністративні витрати, особливо для муніципалітетів, які фактично нівелюють заощадження".

"Замість того, щоб перевантажувати органи влади додатковою бюрократією, центри зайнятості повинні зосередитися на тому, щоб швидко працевлаштувати людей на хорошу роботу. Я сильно сумніваюся, що зміна курсу дозволить досягти цього швидше і стійкіше", - вважає Візе.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld усім біженцям з України.