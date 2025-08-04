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Новини біженці в Німеччині
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Глава Мінфіну Німеччини Клінгбайль виступив проти пропозиції скасувати соцвиплати українцям

Глава Мінфіну ФРН Ларс Клінгбайль

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, який очолює Соціал-демократичну партію, не підтримав пропозицію премʼєра Баварії та голови Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркуса Зьодера про скасування соціальної допомоги Bürgergeld для всіх біженців з України.

Про це пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі пропозиції, які були зроблені в останні дні, на мою думку, не сприяють просуванню коаліції", - заявив Клінгбайль в кулуарах свого візиту до міністра фінансів США Скотта Бессента.

Німецький міністр нагадав, що у коаліційній угоді чітко обумовлено, що новоприбулі біженці з України більше не повинні отримувати виплати соцдопомоги Bürgergeld, і "це буде реалізовано якомога швидше".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині за рік 80 тисяч українських біженців знайшли роботу. Загалом понад 700 тисяч українців отримують допомогу

Критика пролунала також від парламентського секретаря фракції СДПН Дірка Візе.

На його думку, скасування соцвиплат для біженців з України "спричинить значні додаткові адміністративні витрати, особливо для муніципалітетів, які фактично нівелюють заощадження".

"Замість того, щоб перевантажувати органи влади додатковою бюрократією, центри зайнятості повинні зосередитися на тому, щоб швидко працевлаштувати людей на хорошу роботу. Я сильно сумніваюся, що зміна курсу дозволить досягти цього швидше і стійкіше", - вважає Візе.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld усім біженцям з України.

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Головне, шо всі при ділі!
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04.08.2025 21:54 Відповісти
Вірно! Скасувати виплати, це скасувати і мовні ітеграційні курси, наприклад. А там купа людей задіяна. Куди їх?
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04.08.2025 22:09 Відповісти
Вот и послали Зёдера, объясненив ему, шо он *******, как я и писал ранее. Но не это главное, а главное, то, что только экзамены по допуску к выборам спасут демократии. Не здал экзамен, к выборам не допускаешься.
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04.08.2025 22:32 Відповісти
Допомога біженцю потрібна протягом 6 місяців. За цей час працездатний біженець має отримати допомогу для 1) вивчення мови на мінімальному для працевлаштування рівні; 2) соціальне житло. Через 6 місяців "біженець" який не працевлаштувався перетворюється на соціального паразита. Саме так "біженців" з будь якої країни сприймають в Європі. Те ж саме відбувається і в Україні навіть коли людина міняє місце проживання...
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04.08.2025 22:45 Відповісти
 
 