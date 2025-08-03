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Новини біженці в Німеччині Українські біженці
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Лідер ХСС Зьодер закликав скасувати соціальні виплати для українських біженців в Німеччині, - Bild

Зьодер про соцвиплати українцям

Прем’єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld усім біженцям з України.

Його заяву цитує німецьке видання Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами політика, це має стосуватися не лише майбутніх прибулих, а й тих, хто вже проживає в країні.

"Потрібно подбати про те, щоб більше не було Bürgergeld для всіх, хто прибув з України... Це має стосуватися всіх", - заявив Зьодер.

Він додав, що має намір реалізувати цю ініціативу через домовленості в межах правлячої коаліції. Лідер ХСС заявив, що жодна інша країна світу не надає українським біженцям такого рівня соціальної підтримки, як Німеччина. На його думку, це одна із причин, чому в країні "так мало українців працевлаштовані", попри наявність у багатьох високого рівня освіти.

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Bild зазначає, що, згідно з офіційними даними, у 2024 році Німеччина витратила загалом 22,2 мільярда євро на виплату Bürgergeld іноземцям. З цієї суми 6,3 мільярда євро становили виплати українським громадянам. 

Водночас пропозиція Зьодера виходить за межі чинної коаліційної домовленості між ХДС, ХСС і СДПН. У коаліційному договорі вказано, що з 1 квітня 2025 року новоприбулі українці мають отримувати лише скорочену соціальну допомогу – за стандартами для шукачів притулку, без доступу до Bürgergeld. Натомість ті, хто прибув до цієї дати, за чинними домовленостями повинні залишатися на попередньому рівні підтримки.

Проте остаточного правового рішення з цього питання ще немає. Українці, які прибувають до ФРН після 1 квітня, продовжують отримувати повний пакет соціальної допомоги Bürgergeld.

Довідково

Bürgergeld (від нім.  гроші для громадян) - державна допомога, яка з 01.01.2023 є основним забезпеченням для працездатних, але тимчасово безробітних осіб. 

Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування.

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Автор: 

біженці (1928) виплати (1093) Німеччина (7631) українці (2565)


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Топ коментарі
+7
Правильно сирийцев палестинцев ливанцев заселяйте
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03.08.2025 20:43 Відповісти
+4
Зёдер просто активно-тупой довбоев-популист. У него всегда "много хороших идей". Благо его как всегда пошлют
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03.08.2025 20:45 Відповісти
+4
Там і без зеленського справляються. Не знаю як в Германії, мабуть так само, але в Литві кругом ходять толпи українців, жарять шашлики, бухають і матючча на чистому кацапсячому лунають від тих мангалів з шашликами за кілометр. Здорові мужики, по 30-40 років в основному. Іще їм і соц виплати подавай. Місцевих вже конкретно дістали.
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03.08.2025 21:06 Відповісти
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Правильно сирийцев палестинцев ливанцев заселяйте
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03.08.2025 20:43 Відповісти
Зёдер просто активно-тупой довбоев-популист. У него всегда "много хороших идей". Благо его как всегда пошлют
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03.08.2025 20:45 Відповісти
трамповні в Европі прибуло...
а з такими провокаторами як буба і ко - навіть підстав не потрібно,
шо б це німцям зайшло в голови.
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03.08.2025 20:46 Відповісти
Там і без зеленського справляються. Не знаю як в Германії, мабуть так само, але в Литві кругом ходять толпи українців, жарять шашлики, бухають і матючча на чистому кацапсячому лунають від тих мангалів з шашликами за кілометр. Здорові мужики, по 30-40 років в основному. Іще їм і соц виплати подавай. Місцевих вже конкретно дістали.
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03.08.2025 21:06 Відповісти
саме тому і кажу - не треба всіх однією лопатою...
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03.08.2025 21:07 Відповісти
А в Києві подивіться...бо по дивитесь лагери
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03.08.2025 21:20 Відповісти
за які такі саме лагері в Києві ви?
може не дочюв, може не зрозумів - уточніть як на те буде ваша ласка.
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03.08.2025 21:24 Відповісти
На майбутнє..
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03.08.2025 21:31 Відповісти
дякую - враз стало все зрозуміло.
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03.08.2025 21:37 Відповісти
мабуть вам з під литовського прапора видніше
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03.08.2025 21:26 Відповісти
це заборонений прийом - чіплятися за прапорці - це не гарно,
бо за секунду можу відсвітитися прапором бангладеш,
чи Австрії чи Бразілії.
не гарно це...
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03.08.2025 21:30 Відповісти
і де ви литовський прапор узріли?
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03.08.2025 21:31 Відповісти
Так то ж совки-халявники, виборці Зєльонкіна.
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03.08.2025 21:37 Відповісти
Нехай турки і араби окупують Німеччину
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03.08.2025 20:46 Відповісти
вони це ,вже зробили , і навіть вказують принаймі українцям ,як ми повинні поводитися , а жінки турецькі взагалі наче з гарему вискочили тіко шо ...до українок хоч малих чи дорослих, ставляться як до другої дружини свого чоловіка , кидаються з руками , поки не отримають звіздюлей, не заспокоються ...
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03.08.2025 20:55 Відповісти
Їбуть того, хто дає себе їбати🤔🧐😁 Якщо б кожна українка у будь-якому, найменшому випадку нечемної поведінки отих самих рушникоголових по відношенню до себе били б одразу по пиці, то турки та інша наволоч би десятою дорогою обходили українців, бо знали б, що після такої зустрічі потрібно буде шукати гроші на лікування численних переломів щелепи, а медицина, особливо стоматологія ой які дорогущі в Німеччині 😝😝😝😝😝😜🤪
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03.08.2025 21:32 Відповісти
Так може так українки себе зарекомендували шо до них таке мтавлення??
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03.08.2025 21:32 Відповісти
"Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування."

Ого! А в Німеччині непогано! Тобі арендують хату, платять медстраховку і ще й 563 єври зверху? Який дурак при таких розкладах піде працювати? Атракціон небаченної щедрості.
Це добре. Менше в Нідерланди набіжить...
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03.08.2025 20:49 Відповісти
В среденем 1,5к на одного и 2,5к на семью из 3х человек.
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03.08.2025 20:53 Відповісти
Нє, жінкам, дітям можна залишить.
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03.08.2025 20:49 Відповісти
А кацапам він не хоче скасувати виплати ?? На стрімі чула як "руцкійнемєц" живе підар в німеччині і вихваляє злочини кацапів в Україні!
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03.08.2025 20:49 Відповісти
"...високого рівня освіти..." Яка освіта, шановний. Ти б з випускниками "поплавка" поспілкувався.
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03.08.2025 20:50 Відповісти
Випускники "поплавка" нічим не відрізняються від випускників інших ВУЗів. 5% - це той відсоток грамотних, що випускають українські ВУЗи.
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03.08.2025 21:29 Відповісти
Здесь есть ключевой момент, не описанный на цензуре, а именно: речь идет о коолицеонном соглашении, отменяющем с 01.04.26 бюргергельд(пособие) для вновь прибывших, переводя их, как и всех беженцов с востока и азии, на програму Азюль(убежеще). Эта программа материально-финансовая, при которой денежная часть заменяется продуктово-вещевыми наборами и сумма меньше. Зёдер же настаивает на отемене бюргергельд не только для вновь прибывших, а и для здесь уже находящихся.
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03.08.2025 20:51 Відповісти
Ну бургергельд мають ті що не працюють,а це вже і швейцарців заділо.Дівки з України поповнили когорту нахлібників і єдиний дохід що приносять,то це бухають та курять,а на аборти їздять таки до Німеччини)
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03.08.2025 20:58 Відповісти
Так а що? Шара закінчується ?
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03.08.2025 20:57 Відповісти
кацапи мамок з дитями,
а багато хто з них жінки і діти хлопців яки боронять свою країну,
женуть пострілами з України,
німці женуть з Німеттчини,
мага з Америки погрожує - по $1000 на білет і всі з хати...
куди і де берегти дітей?
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03.08.2025 21:01 Відповісти
В німців багато іноземців набилося - а чого він рішив на українцях відігратись
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03.08.2025 21:08 Відповісти
Тому що мусліми погроми почнуть, а українці ні.
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03.08.2025 21:24 Відповісти
Ось що я мав на увазі коли писав що старші жінки, особливо передпенсіного віку, жаліють що поїхали до німців, а не до французів.
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03.08.2025 21:10 Відповісти
Так ше ж не пізно - можуть переїхати
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03.08.2025 21:16 Відповісти
Не так то просто. В німців обжились, квартира і щось в квартирі, ну і мова. Тут прийдеться всьо починати з нуля.
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03.08.2025 21:21 Відповісти
їх тут шо, за ногу прив'язали? хай їдуть до францухів
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03.08.2025 21:20 Відповісти
Молоді можуть, а старшим не просто, щоб не сказати - неможливо. Не витримають.
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03.08.2025 21:24 Відповісти
Чоловікам в першу чергу.
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03.08.2025 21:14 Відповісти
Ну тобі ж надіюсь держава платить добре за те шо сутками воюєш тут на цензорі?
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03.08.2025 21:34 Відповісти
Звідки ти можеш мене знати, свіжовилуплений.
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03.08.2025 21:40 Відповісти
Дело такое. Был бы я немцем я был бы только за. Но это дело времени. Рано или поздно отменят. Другой вопрос почему его не заботит остальные 15 млрл. ?)) Кому они выплачиваются? Или арабы ещё и Германию разгромят если отменят?)
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03.08.2025 21:16 Відповісти
Все нормально. Повернення до здорового глузду. У сусіда згоріла хата - ти його прихистив на певний час, допоміг матеріально. А далі - самі, самі... Працюйте як усі та будете мати. Чим ви кращі за інших ? До кінця життя сидіти на шиї у держави (читай на кошти платників податків) - це не комільфо...
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03.08.2025 21:16 Відповісти
Це саме стосується не тільки українців, а і всіх інших
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03.08.2025 21:18 Відповісти
всіх ухилянтів сцикунів додому і на фронт
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03.08.2025 21:35 Відповісти
Просрочений усе робить рроти Українців воно прийшло мародерити на крові і знищити Українців
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03.08.2025 21:37 Відповісти
 
 