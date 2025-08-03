Лідер ХСС Зьодер закликав скасувати соціальні виплати для українських біженців в Німеччині, - Bild
Прем’єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld усім біженцям з України.
Його заяву цитує німецьке видання Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами політика, це має стосуватися не лише майбутніх прибулих, а й тих, хто вже проживає в країні.
"Потрібно подбати про те, щоб більше не було Bürgergeld для всіх, хто прибув з України... Це має стосуватися всіх", - заявив Зьодер.
Він додав, що має намір реалізувати цю ініціативу через домовленості в межах правлячої коаліції. Лідер ХСС заявив, що жодна інша країна світу не надає українським біженцям такого рівня соціальної підтримки, як Німеччина. На його думку, це одна із причин, чому в країні "так мало українців працевлаштовані", попри наявність у багатьох високого рівня освіти.
Bild зазначає, що, згідно з офіційними даними, у 2024 році Німеччина витратила загалом 22,2 мільярда євро на виплату Bürgergeld іноземцям. З цієї суми 6,3 мільярда євро становили виплати українським громадянам.
Водночас пропозиція Зьодера виходить за межі чинної коаліційної домовленості між ХДС, ХСС і СДПН. У коаліційному договорі вказано, що з 1 квітня 2025 року новоприбулі українці мають отримувати лише скорочену соціальну допомогу – за стандартами для шукачів притулку, без доступу до Bürgergeld. Натомість ті, хто прибув до цієї дати, за чинними домовленостями повинні залишатися на попередньому рівні підтримки.
Проте остаточного правового рішення з цього питання ще немає. Українці, які прибувають до ФРН після 1 квітня, продовжують отримувати повний пакет соціальної допомоги Bürgergeld.
Довідково
Bürgergeld (від нім. гроші для громадян) - державна допомога, яка з 01.01.2023 є основним забезпеченням для працездатних, але тимчасово безробітних осіб.
Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування.
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а з такими провокаторами як буба і ко - навіть підстав не потрібно,
шо б це німцям зайшло в голови.
може не дочюв, може не зрозумів - уточніть як на те буде ваша ласка.
бо за секунду можу відсвітитися прапором бангладеш,
чи Австрії чи Бразілії.
не гарно це...
Ого! А в Німеччині непогано! Тобі арендують хату, платять медстраховку і ще й 563 єври зверху? Який дурак при таких розкладах піде працювати? Атракціон небаченної щедрості.
Це добре. Менше в Нідерланди набіжить...
а багато хто з них жінки і діти хлопців яки боронять свою країну,
женуть пострілами з України,
німці женуть з Німеттчини,
мага з Америки погрожує - по $1000 на білет і всі з хати...
куди і де берегти дітей?