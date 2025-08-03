Лідер ХСС Зьодер закликав скасувати соціальні виплати для українських біженців в Німеччині, - Bild

Прем’єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld усім біженцям з України.

Його заяву цитує німецьке видання Bild, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами політика, це має стосуватися не лише майбутніх прибулих, а й тих, хто вже проживає в країні.

"Потрібно подбати про те, щоб більше не було Bürgergeld для всіх, хто прибув з України... Це має стосуватися всіх", - заявив Зьодер.

Він додав, що має намір реалізувати цю ініціативу через домовленості в межах правлячої коаліції. Лідер ХСС заявив, що жодна інша країна світу не надає українським біженцям такого рівня соціальної підтримки, як Німеччина. На його думку, це одна із причин, чому в країні "так мало українців працевлаштовані", попри наявність у багатьох високого рівня освіти.

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Bild зазначає, що, згідно з офіційними даними, у 2024 році Німеччина витратила загалом 22,2 мільярда євро на виплату Bürgergeld іноземцям. З цієї суми 6,3 мільярда євро становили виплати українським громадянам.

Водночас пропозиція Зьодера виходить за межі чинної коаліційної домовленості між ХДС, ХСС і СДПН. У коаліційному договорі вказано, що з 1 квітня 2025 року новоприбулі українці мають отримувати лише скорочену соціальну допомогу – за стандартами для шукачів притулку, без доступу до Bürgergeld. Натомість ті, хто прибув до цієї дати, за чинними домовленостями повинні залишатися на попередньому рівні підтримки.

Проте остаточного правового рішення з цього питання ще немає. Українці, які прибувають до ФРН після 1 квітня, продовжують отримувати повний пакет соціальної допомоги Bürgergeld.

Довідково

Bürgergeld (від нім. гроші для громадян) - державна допомога, яка з 01.01.2023 є основним забезпеченням для працездатних, але тимчасово безробітних осіб.

Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування.

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