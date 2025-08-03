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Новости беженцы в Германии Украинские беженцы
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Лидер ХСС Зедер призвал отменить социальные выплаты для украинских беженцев в Германии, - Bild

Зёдер о соцвыплатах украинцам

Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld всем беженцам из Украины.

Его заявление цитирует немецкое издание Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам политика, это должно касаться не только будущих прибывших, но и тех, кто уже проживает в стране.

"Нужно позаботиться о том, чтобы больше не было Bürgergeld для всех, кто прибыл из Украины... Это должно касаться всех", - заявил Зедер.

Он добавил, что намерен реализовать эту инициативу через договоренности в рамках правящей коалиции. Лидер ХСС заявил, что ни одна другая страна мира не предоставляет украинским беженцам такого уровня социальной поддержки, как Германия. По его мнению, это одна из причин, почему в стране "так мало украинцев трудоустроены", несмотря на наличие у многих высокого уровня образования.

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Bild отмечает, что, согласно официальным данным, в 2024 году Германия потратила всего 22,2 миллиарда евро на выплату Bürgergeld иностранцам. Из этой суммы 6,3 миллиарда евро составили выплаты украинским гражданам.

В то же время предложение Зедера выходит за пределы действующей коалиционной договоренности между ХДС, ХСС и СДПГ. В коалиционном договоре указано, что с 1 апреля 2025 года новоприбывшие украинцы должны получать только сокращенную социальную помощь - по стандартам для искателей убежища, без доступа к Bürgergeld. Зато те, кто прибыл до этой даты, по действующим договоренностям должны оставаться на прежнем уровне поддержки.

Однако окончательного правового решения по этому вопросу еще нет. Украинцы, прибывающие в ФРГ после 1 апреля, продолжают получать полный пакет социальной помощи Bürgergeld.

Справочно

Bürgergeld (от нем. деньги для граждан) - государственная помощь, которая с 01.01.2023 является основным обеспечением для трудоспособных, но временно безработных лиц.

Ставка пособия Bürgergeld для одиноких лиц сейчас составляет 563 евро в месяц. Помощь, кроме этого, покрывает оплату жилья и взносы по медицинскому страхованию.

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Автор: 

беженцы (1667) выплаты (676) Германия (7199) украинцы (3891)


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Топ комментарии
+2
Зёдер просто активно-тупой довбоев-популист. У него всегда "много хороших идей". Благо его как всегда пошлют
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03.08.2025 20:45 Ответить
+1
Правильно сирийцев палестинцев ливанцев заселяйте
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03.08.2025 20:43 Ответить
+1
трамповні в Европі прибуло...
а з такими провокаторами як буба і ко - навіть підстав не потрібно,
шо б це німцям зайшло в голови.
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03.08.2025 20:46 Ответить
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Правильно сирийцев палестинцев ливанцев заселяйте
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03.08.2025 20:43 Ответить
Зёдер просто активно-тупой довбоев-популист. У него всегда "много хороших идей". Благо его как всегда пошлют
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03.08.2025 20:45 Ответить
трамповні в Европі прибуло...
а з такими провокаторами як буба і ко - навіть підстав не потрібно,
шо б це німцям зайшло в голови.
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03.08.2025 20:46 Ответить
Нехай турки і араби окупують Німеччину
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03.08.2025 20:46 Ответить
вони це ,вже зробили , і навіть вказують принаймі українцям ,як ми повинні поводитися , а жінки турецькі взагалі наче з гарему вискочили тіко шо ...до українок хоч малих чи дорослих, ставляться як до другої дружини свого чоловіка , кидаються з руками , поки не отримають звіздюлей, не заспокоються ...
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03.08.2025 20:55 Ответить
"Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування."

Ого! А в Німеччині непогано! Тобі арендують хату, платять медстраховку і ще й 563 єври зверху? Який дурак при таких розкладах піде працювати? Атракціон небаченної щедрості.
Це добре. Менше в Нідерланди набіжить...
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03.08.2025 20:49 Ответить
В среденем 1,5к на одного и 2,5к на семью из 3х человек.
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03.08.2025 20:53 Ответить
Нє, жінкам, дітям можна залишить.
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03.08.2025 20:49 Ответить
А кацапам він не хоче скасувати виплати ?? На стрімі чула як "руцкійнемєц" живе підар в німеччині і вихваляє злочини кацапів в Україні!
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03.08.2025 20:49 Ответить
"...високого рівня освіти..." Яка освіта, шановний. Ти б з випускниками "поплавка" поспілкувався.
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03.08.2025 20:50 Ответить
Здесь есть ключевой момент, не описанный на цензуре, а именно: речь идет о коолицеонном соглашении, отменяющем с 01.04.26 бюргергельд(пособие) для вновь прибывших, переводя их, как и всех беженцов с востока и азии, на програму Азюль(убежеще). Эта программа материально-финансовая, при которой денежная часть заменяется продуктово-вещевыми наборами и сумма меньше. Зёдер же настаивает на отемене бюргергельд не только для вновь прибывших, а и для здесь уже находящихся.
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03.08.2025 20:51 Ответить
Ну бургергельд мають ті що не працюють,а це вже і швейцарців заділо.Дівки з України поповнили когорту нахлібників і єдиний дохід що приносять,то це бухають та курять,а на аборти їздять таки до Німеччини)
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03.08.2025 20:58 Ответить
Так а що? Шара закінчується ?
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03.08.2025 20:57 Ответить
кацапи мамок з дитями,
а багато хто з них жінки і діти хлопців яки боронять свою країну,
женуть пострілами з України,
німці женуть з Німеттчини,
мага з Америки погрожує - по $1000 на білет і всі з хати...
куди і де берегти дітей?
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03.08.2025 21:01 Ответить
 
 