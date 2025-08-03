Лидер ХСС Зедер призвал отменить социальные выплаты для украинских беженцев в Германии, - Bild

Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld всем беженцам из Украины.

Его заявление цитирует немецкое издание Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам политика, это должно касаться не только будущих прибывших, но и тех, кто уже проживает в стране.

"Нужно позаботиться о том, чтобы больше не было Bürgergeld для всех, кто прибыл из Украины... Это должно касаться всех", - заявил Зедер.

Он добавил, что намерен реализовать эту инициативу через договоренности в рамках правящей коалиции. Лидер ХСС заявил, что ни одна другая страна мира не предоставляет украинским беженцам такого уровня социальной поддержки, как Германия. По его мнению, это одна из причин, почему в стране "так мало украинцев трудоустроены", несмотря на наличие у многих высокого уровня образования.

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Bild отмечает, что, согласно официальным данным, в 2024 году Германия потратила всего 22,2 миллиарда евро на выплату Bürgergeld иностранцам. Из этой суммы 6,3 миллиарда евро составили выплаты украинским гражданам.

В то же время предложение Зедера выходит за пределы действующей коалиционной договоренности между ХДС, ХСС и СДПГ. В коалиционном договоре указано, что с 1 апреля 2025 года новоприбывшие украинцы должны получать только сокращенную социальную помощь - по стандартам для искателей убежища, без доступа к Bürgergeld. Зато те, кто прибыл до этой даты, по действующим договоренностям должны оставаться на прежнем уровне поддержки.

Однако окончательного правового решения по этому вопросу еще нет. Украинцы, прибывающие в ФРГ после 1 апреля, продолжают получать полный пакет социальной помощи Bürgergeld.

Справочно

Bürgergeld (от нем. деньги для граждан) - государственная помощь, которая с 01.01.2023 является основным обеспечением для трудоспособных, но временно безработных лиц.

Ставка пособия Bürgergeld для одиноких лиц сейчас составляет 563 евро в месяц. Помощь, кроме этого, покрывает оплату жилья и взносы по медицинскому страхованию.

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