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Новости Украинские беженцы Украинские беженцы в Чехии
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58% чехов считают, что страна приняла слишком много украинских беженцев, - опрос

Прага, Чехия

Сложная экономическая ситуация в Чехии влияет на негативное отношение к украинским беженцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на результаты нового опроса агентства STEM.

Однако поддержка дальнейшего пребывания украинцев в Чехии остается стабильной: 52% респондентов выступают за предоставление убежища беженцам из Украины, а 31% - положительно воспринимают их пребывание в стране.

"Если экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с украинцами может стать значительно сложнее", - предположил аналитик STEM Иржи Таборский, отметив, что негативное отношение к иммиграции тесно связано с экономическими проблемами.

40% чехов заявили, что они "терпят" пребывание украинцев, но устали от их присутствия. Среди респондентов 60% ошибочно считают, что украинцы получают от правительства Чехии больше денег, чем составляет их вклад в экономику страны.

Таким образом, в целом чешская общественность продолжает поддерживать прием украинских беженцев, но усталость и экономическая тревога влияют на настроения граждан страны.

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Сейчас в Чехии находится около 373 700 украинцев, которые получили временную защиту - это третий по величине показатель в ЕС после Германии и Польши. Однако по количеству беженцев на душу населения Чехия занимает первое место с 34,3 беженцами на 1000 человек по сравнению со средним показателем по ЕС, который составляет 9,5.

Автор: 

беженцы (1666) Чехия (1773)


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Топ комментарии
+9
Втомилися . пц
Дай Боже щоб українці так втомлювалися .
Щоб втомлювалися від присутності чехів в Україні , а не від щоденних бомбардувань ..
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01.08.2025 12:10 Ответить
+6
підняли чехам економіку а вони не раді! українці за кордоном завжди будуть обслуговуючим персоналом якому будуть тикати в лице тим що сховали їх від війни!
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01.08.2025 12:05 Ответить
+4
Скажить дякуємо, що не чорнопиких з Нігерії.
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01.08.2025 12:12 Ответить
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підняли чехам економіку а вони не раді! українці за кордоном завжди будуть обслуговуючим персоналом якому будуть тикати в лице тим що сховали їх від війни!
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01.08.2025 12:05 Ответить
Хто підняв. Хто навпаки. Тим більше, що про вклали в економіку не побачих оком, а про багаточисельні скандали знають багато.
У Празі рік тому закрили нічний клуб, де майже щоночі буди бійки між відвідувачами. В основному українців..
От що люди помічають
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01.08.2025 13:25 Ответить
Ой, блд аби п.здіти
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01.08.2025 13:29 Ответить
Чехи не словаки, підтримують Україну з всіх сил. Правда, словаки до виборів також підтримували Україну, передали всю совіцьку зброю, що в них була.
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01.08.2025 12:07 Ответить
Втомилися . пц
Дай Боже щоб українці так втомлювалися .
Щоб втомлювалися від присутності чехів в Україні , а не від щоденних бомбардувань ..
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01.08.2025 12:10 Ответить
Скажить дякуємо, що не чорнопиких з Нігерії.
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01.08.2025 12:12 Ответить
В Франції з 167 тис приїхавших в 22-му році залишилось приб 50 тис. Знаю таких що поїхали в Україну, решта виїхали хто куди - Іспанія, Італія, Німеччинаь Канада, США і т.д.. Деякі, які поїхали в Німеччину жаліють тепер, тому що в німців пенсія з 67-ми років, а тут з 62-х. На протязі 2-х років будуть піднімати по три міс кожних три міс щоб дійти до 64-х років. Тобто через 2 роки тут пенсійний вік буде 64 роки. Більше того, так як українок пенсійного віку мало то французи будуть їм давати мінімальну пенсію 1034,28 Є/міс мінус українська пенсія. Третина йде на квартплату, якщо третини не вистачає то держава компенсує різницю. Ті що прижились повертатись не збираються крім деяких, але таких мало.
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01.08.2025 12:36 Ответить
До чого тут пенсія?
Францію покинули тому, що тут не платять біженцям із України. А у Німеччині платять. От і уся економіка.
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01.08.2025 13:28 Ответить
І без біженців після 22-року їх було багато на невеликій території Чехії. Робили величезний обсяг будівельних робіт. Коли був в Празі на заробітках,Прага практично вся була в риштовках: відновлювали фасад,в т.ч.в центрі..А скільки внутрішніх робіт було...
І всюди в числі буд.груп-українці.
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01.08.2025 12:38 Ответить
З одної сторони ЛЮДИ МАЮТЬ ПРАВДУ . Більшість так званих біженців це західна Україна переважно жінки з дітьми які тут В Чехії дістали притулок та повернулися додому , дістають допомогу (Гроші їм переводять на рахунки ) приїжають тільки пару разів на рік. Кому війна а кому мати рідна
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01.08.2025 13:04 Ответить
 
 