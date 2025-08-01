58% чехов считают, что страна приняла слишком много украинских беженцев, - опрос

Сложная экономическая ситуация в Чехии влияет на негативное отношение к украинским беженцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на результаты нового опроса агентства STEM.

Однако поддержка дальнейшего пребывания украинцев в Чехии остается стабильной: 52% респондентов выступают за предоставление убежища беженцам из Украины, а 31% - положительно воспринимают их пребывание в стране.

"Если экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с украинцами может стать значительно сложнее", - предположил аналитик STEM Иржи Таборский, отметив, что негативное отношение к иммиграции тесно связано с экономическими проблемами.

40% чехов заявили, что они "терпят" пребывание украинцев, но устали от их присутствия. Среди респондентов 60% ошибочно считают, что украинцы получают от правительства Чехии больше денег, чем составляет их вклад в экономику страны.

Таким образом, в целом чешская общественность продолжает поддерживать прием украинских беженцев, но усталость и экономическая тревога влияют на настроения граждан страны.

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Сейчас в Чехии находится около 373 700 украинцев, которые получили временную защиту - это третий по величине показатель в ЕС после Германии и Польши. Однако по количеству беженцев на душу населения Чехия занимает первое место с 34,3 беженцами на 1000 человек по сравнению со средним показателем по ЕС, который составляет 9,5.