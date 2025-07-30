Трамп разрешил беженцам из Украины остаться в США до конца войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что беженцам из Украины будет разрешено оставаться в Штатах до завершения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Kyiv Post.
"Мы это сделаем. У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы с ними работаем", - сказал он.
Отмечается, что с приходом Трампа к власти США меняют подход к иммиграции, в частности, к лицам, получившим вид на жительство в США по программам, которые инициировала администрация Байдена.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, знакомые с этим вопросом, сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, которые оказались в Штатах убегая от войны.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала эту информацию фейком.
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о статусе украинских беженцев будет принято в ближайшее время.
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Як так зрозумів, що цей закон з невеликими відмінностями по суті працює і в нас...
Поки та війна закінчиться, половина з них вже отримає вид на проживання або і повне громадянство
Kurt Wootz
@vinnicanin
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29 лип.
Потапа,який знімав штани та дякував росіянам,коли ті вбивали українців на Донбасі за українську мову,став заступником міністра культури.
Ну що ж українці , вас вчергове: отсосни ,отсосни мньє отсосни.
Смокчіть далі.