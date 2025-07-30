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Новости США лишает правового статуса украинских беженцев Украинские беженцы
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Трамп разрешил беженцам из Украины остаться в США до конца войны

Украинские беженцы в США Трамп разрешил остаться

Президент США Дональд Трамп заявил, что беженцам из Украины будет разрешено оставаться в Штатах до завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Kyiv Post.

"Мы это сделаем. У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы с ними работаем", - сказал он.

Отмечается, что с приходом Трампа к власти США меняют подход к иммиграции, в частности, к лицам, получившим вид на жительство в США по программам, которые инициировала администрация Байдена.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, знакомые с этим вопросом, сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, которые оказались в Штатах убегая от войны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала эту информацию фейком.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о статусе украинских беженцев будет принято в ближайшее время.

Также смотрите: Трамп о статусе украинских беженцев в США: Мы не хотим никому навредить

Автор: 

беженцы (1664) США (27596) Трамп Дональд (6075)


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Топ комментарии
+4
А даремно--- найнепримереніших ....дякувальників лідору треба додому
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30.07.2025 08:29 Ответить
+4
Хоч не побачать цього сорому
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
29 лип.
Потапа,який знімав штани та дякував росіянам,коли ті вбивали українців на Донбасі за українську мову,став заступником міністра культури.
Ну що ж українці , вас вчергове: отсосни ,отсосни мньє отсосни.
Смокчіть далі.
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30.07.2025 08:42 Ответить
+3
О, то тепер Умєров може не хвилюватися за свою родину?
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30.07.2025 08:30 Ответить
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Пом"ягчів Трамп - мабуть гарно в гольф зіграв
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30.07.2025 08:28 Ответить
Трамп зриває мобілізацію в ЗСУ
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30.07.2025 08:44 Ответить
А даремно--- найнепримереніших ....дякувальників лідору треба додому
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30.07.2025 08:29 Ответить
О, то тепер Умєров може не хвилюватися за свою родину?
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30.07.2025 08:30 Ответить
Там і герой-лопатоносець пригрівся..не пішло падло воювати
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30.07.2025 08:32 Ответить
У громадянській війні США 19 століття рабовласники Півдня прийняли закон - що рабовласника ,який має 20 і більше рабів - не мобілізовують.
Як так зрозумів, що цей закон з невеликими відмінностями по суті працює і в нас...
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30.07.2025 08:38 Ответить
Він і так був спок - у кого пару лямів в кишені Трамп каже шо це його брат чи сестра
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30.07.2025 08:35 Ответить
Бо мабуть демографи розказали що українці це одна з кращіх націй для повної асиміляції. Стануть американцями з повною інтеграцією до американських звичок,не визивають проблем,працьовиті і каукасіан тайп піпл що є нативним для білої частини США-просто пісня. Він-він. Це не закриті групи ісламістів чи навіть мексів.
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30.07.2025 08:33 Ответить
"біженцям з України буде дозволено залишатися у Штатах до завершення війни" - по Трампу це десять днів.
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30.07.2025 08:34 Ответить
Ого, в що ся сталося?

Поки та війна закінчиться, половина з них вже отримає вид на проживання або і повне громадянство
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30.07.2025 08:35 Ответить
Оптиміст! Біженці з України зістаряться і помруть в США.
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30.07.2025 08:39 Ответить
А в Монако батальону скільки дозволили перебувати?? Мабуть пожиттєво? А чого повертатися взагалі? Гроші з України вивели,..бюджетні...можно і до Америки ...поки НАБУ не розвалять...А там знову - "любити" Україну та інтерв'ю давати,як страждали у ізгнанії...
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30.07.2025 08:36 Ответить
Батальон Монако обов'язково повернеться в Україну, щоб знову з українців кров пити.
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30.07.2025 08:44 Ответить
Аж не віриться. Трамп - туповатий, з його поважним, дуже поважним віком і хворіє старечою деменцією. А тут такий крок. Думаю, це европейські лідери надоумили дідугана.
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30.07.2025 08:38 Ответить
Хоч не побачать цього сорому
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
29 лип.
Потапа,який знімав штани та дякував росіянам,коли ті вбивали українців на Донбасі за українську мову,став заступником міністра культури.
Ну що ж українці , вас вчергове: отсосни ,отсосни мньє отсосни.
Смокчіть далі.
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30.07.2025 08:42 Ответить
Та їм норм, у них і президент - прокацапський клоун, який увесь свій час знущався з України. А який король, така і світа.
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30.07.2025 09:00 Ответить
Трампа хтось покусав
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30.07.2025 08:51 Ответить
США побудували емігранти. Тепер і українці будуть розбудовувати своє майбутнє там. Підказка - до кінця війни (саме війни, а не припинення вогню", "перемир'я" та ін.) вони вже матимуть громадянство.
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30.07.2025 08:59 Ответить
 
 