Трамп разрешил беженцам из Украины остаться в США до конца войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что беженцам из Украины будет разрешено оставаться в Штатах до завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Kyiv Post.

"Мы это сделаем. У нас есть много людей, которые приехали из Украины, и мы с ними работаем", - сказал он.

Отмечается, что с приходом Трампа к власти США меняют подход к иммиграции, в частности, к лицам, получившим вид на жительство в США по программам, которые инициировала администрация Байдена.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, знакомые с этим вопросом, сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, которые оказались в Штатах убегая от войны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала эту информацию фейком.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о статусе украинских беженцев будет принято в ближайшее время.

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