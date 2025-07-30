Трамп дозволив біженцям з України залишитися у США до кінця війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що біженцям з України буде дозволено залишатися у Штатах до завершення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Kyiv Post.
"Ми це зробимо. У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо", - сказав він.
Зазначається, що з приходом Трампа до влади США змінюють підхід до імміграції, зокрема до осіб, які отримали дозвіл на проживання в США за програмами, що ініціювала адміністрація Байдена.
Раніше агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням, повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 000 українців, які опинились у Штатах тікаючи від війни.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала цю інформацію фейком.
Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про статус українських біженців буде прийнято найближчим часом.
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Як так зрозумів, що цей закон з невеликими відмінностями по суті працює і в нас...
Поки та війна закінчиться, половина з них вже отримає вид на проживання або і повне громадянство
Kurt Wootz
@vinnicanin
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29 лип.
Потапа,який знімав штани та дякував росіянам,коли ті вбивали українців на Донбасі за українську мову,став заступником міністра культури.
Ну що ж українці , вас вчергове: отсосни ,отсосни мньє отсосни.
Смокчіть далі.
А Настька де?