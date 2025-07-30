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Новини США скасує правовий статус біженцям Українські біженці
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Трамп дозволив біженцям з України залишитися у США до кінця війни

Українські біженці у США Трамп дозволив залишитися

Президент США Дональд Трамп заявив, що біженцям з України буде дозволено залишатися у Штатах до завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Kyiv Post.

"Ми це зробимо. У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо", - сказав він.

Зазначається, що з приходом Трампа до влади США змінюють підхід до імміграції, зокрема до осіб, які отримали дозвіл на проживання в США за програмами, що ініціювала адміністрація Байдена.

Раніше агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням, повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 000 українців, які опинились у Штатах тікаючи від війни.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала цю інформацію фейком.

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про статус українських біженців буде прийнято найближчим часом.

Читайте: Трамп каже, що Сі Цзіньпін хоче з ним зустрітися і готовий приїхати у США

Автор: 

біженці (1924) США (23916) Трамп Дональд (6566)


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Топ коментарі
+5
Хоч не побачать цього сорому
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
29 лип.
Потапа,який знімав штани та дякував росіянам,коли ті вбивали українців на Донбасі за українську мову,став заступником міністра культури.
Ну що ж українці , вас вчергове: отсосни ,отсосни мньє отсосни.
Смокчіть далі.
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30.07.2025 08:42 Відповісти
+4
А даремно--- найнепримереніших ....дякувальників лідору треба додому
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30.07.2025 08:29 Відповісти
+4
Батальон Монако обов'язково повернеться в Україну, щоб знову з українців кров пити.
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30.07.2025 08:44 Відповісти
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Пом"ягчів Трамп - мабуть гарно в гольф зіграв
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30.07.2025 08:28 Відповісти
Трамп зриває мобілізацію в ЗСУ
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30.07.2025 08:44 Відповісти
А даремно--- найнепримереніших ....дякувальників лідору треба додому
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30.07.2025 08:29 Відповісти
О, то тепер Умєров може не хвилюватися за свою родину?
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30.07.2025 08:30 Відповісти
Там і герой-лопатоносець пригрівся..не пішло падло воювати
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30.07.2025 08:32 Відповісти
У громадянській війні США 19 століття рабовласники Півдня прийняли закон - що рабовласника ,який має 20 і більше рабів - не мобілізовують.
Як так зрозумів, що цей закон з невеликими відмінностями по суті працює і в нас...
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30.07.2025 08:38 Відповісти
Він і так був спок - у кого пару лямів в кишені Трамп каже шо це його брат чи сестра
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30.07.2025 08:35 Відповісти
Бо мабуть демографи розказали що українці це одна з кращіх націй для повної асиміляції. Стануть американцями з повною інтеграцією до американських звичок,не визивають проблем,працьовиті і каукасіан тайп піпл що є нативним для білої частини США-просто пісня. Він-він. Це не закриті групи ісламістів чи навіть мексів.
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30.07.2025 08:33 Відповісти
"біженцям з України буде дозволено залишатися у Штатах до завершення війни" - по Трампу це десять днів.
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30.07.2025 08:34 Відповісти
Ого, в що ся сталося?

Поки та війна закінчиться, половина з них вже отримає вид на проживання або і повне громадянство
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30.07.2025 08:35 Відповісти
Оптиміст! Біженці з України зістаряться і помруть в США.
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30.07.2025 08:39 Відповісти
А в Монако батальону скільки дозволили перебувати?? Мабуть пожиттєво? А чого повертатися взагалі? Гроші з України вивели,..бюджетні...можно і до Америки ...поки НАБУ не розвалять...А там знову - "любити" Україну та інтерв'ю давати,як страждали у ізгнанії...
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30.07.2025 08:36 Відповісти
Батальон Монако обов'язково повернеться в Україну, щоб знову з українців кров пити.
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30.07.2025 08:44 Відповісти
Аж не віриться. Трамп - туповатий, з його поважним, дуже поважним віком і хворіє старечою деменцією. А тут такий крок. Думаю, це европейські лідери надоумили дідугана.
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30.07.2025 08:38 Відповісти
Хоч не побачать цього сорому
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
29 лип.
Потапа,який знімав штани та дякував росіянам,коли ті вбивали українців на Донбасі за українську мову,став заступником міністра культури.
Ну що ж українці , вас вчергове: отсосни ,отсосни мньє отсосни.
Смокчіть далі.
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30.07.2025 08:42 Відповісти
Та їм норм, у них і президент - прокацапський клоун, який увесь свій час знущався з України. А який король, така і світа.
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30.07.2025 09:00 Відповісти
Чундра Чучундра....

А Настька де?
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30.07.2025 09:24 Відповісти
Трампа хтось покусав
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30.07.2025 08:51 Відповісти
США побудували емігранти. Тепер і українці будуть розбудовувати своє майбутнє там. Підказка - до кінця війни (саме війни, а не припинення вогню", "перемир'я" та ін.) вони вже матимуть громадянство.
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30.07.2025 08:59 Відповісти
Не емігранти, а колоністи з Европи. В не лише США, в і Канаду, Мексику, Бразилія, Чілі, Аргентина і інші ******* країни американських континентів.
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30.07.2025 09:22 Відповісти
Дякуємо, найвеличніший!!!!
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30.07.2025 09:31 Відповісти
 
 