Трамп дозволив біженцям з України залишитися у США до кінця війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що біженцям з України буде дозволено залишатися у Штатах до завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Kyiv Post.

"Ми це зробимо. У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо", - сказав він.

Зазначається, що з приходом Трампа до влади США змінюють підхід до імміграції, зокрема до осіб, які отримали дозвіл на проживання в США за програмами, що ініціювала адміністрація Байдена.

Раніше агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням, повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 000 українців, які опинились у Штатах тікаючи від війни.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала цю інформацію фейком.

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про статус українських біженців буде прийнято найближчим часом.

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