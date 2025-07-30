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Новини Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном
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Трамп каже, що Сі Цзіньпін хоче з ним зустрітися і готовий приїхати у США

трамп,сі,цзіньпінь

Лідер США Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін має намір приїхати до Сполучених Штатів для особистої зустрічі з американським колегою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News.

Як стверджує Трамп, глава КНР наполегливо домагається особистої зустрічі з ним найближчим часом, і це може статися вже цього року або в Китаї, або в Білому домі.

"(Сі. - Ред.) хоче, щоб я поїхав туди (у Китай. - Ред.), і він збирається приїхати (у США. - Ред.)", - запевнив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп призупинив обмеження на експорт технологій до Китаю, щоб забезпечити зустріч із Сі, – FT

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Трамп припустив можливість зустрічі з Путіним у Китаї. Зазначимо, що раніше видання The Times повідомило, що Путін, Сі Цзіньпін та Трамп можуть зустрітися під час параду в Китаї. За даними видання, Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.

Автор: 

Сі Цзіньпін (344) Трамп Дональд (6566)


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Цзіньпін має намір приїхати до Сполучених Штатів для особистої зустрічі з американським колекою.
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30.07.2025 07:14 Відповісти
Новини про Трампа вже більше схожі на новини про моду, чи прогноз погоди і стають нецікавими
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30.07.2025 07:15 Відповісти
Більше схожі на рекламу гігієнічних прокладок.
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30.07.2025 07:30 Відповісти
гігієнічних трампонів
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30.07.2025 07:47 Відповісти
Трампаксов.
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30.07.2025 08:15 Відповісти
Трампон, не забудь ректальне дзеркало купити до зустрічі.
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30.07.2025 07:33 Відповісти
Трамп каже те, що називається "білий шум".
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30.07.2025 07:33 Відповісти
та ні. не просто хоче, а з народження мріяв зустрітися з лідором планети з дохлою білкою на голові
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30.07.2025 07:39 Відповісти
ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЁВР ХИТРОЖОПЫХ КОСОГЛАЗЫХ !!!
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30.07.2025 08:03 Відповісти
 
 