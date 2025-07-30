Трамп каже, що Сі Цзіньпін хоче з ним зустрітися і готовий приїхати у США

Лідер США Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін має намір приїхати до Сполучених Штатів для особистої зустрічі з американським колегою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News.

Як стверджує Трамп, глава КНР наполегливо домагається особистої зустрічі з ним найближчим часом, і це може статися вже цього року або в Китаї, або в Білому домі.

"(Сі. - Ред.) хоче, щоб я поїхав туди (у Китай. - Ред.), і він збирається приїхати (у США. - Ред.)", - запевнив Трамп.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Трамп припустив можливість зустрічі з Путіним у Китаї. Зазначимо, що раніше видання The Times повідомило, що Путін, Сі Цзіньпін та Трамп можуть зустрітися під час параду в Китаї. За даними видання, Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним.