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Новости Трамп встретится с Синь Цзиньпином в Китае
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Трамп говорит, что Си Цзиньпин хочет с ним встретиться и готов приехать в США.

трамп,си,цзиньпин

Лидер США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен приехать в Соединенные Штаты для личной встречи с американским коллегой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Breitbart News.

Как утверждает Трамп, глава КНР настойчиво добивается личной встречи с ним в ближайшее время, и это может произойти уже в этом году либо в Китае, либо в Белом доме.

"(Си. - Ред.) хочет, чтобы я поехал туда (в Китай. - Ред.), и он собирается приехать (в США. - Ред.)", - заверил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп приостановил ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы обеспечить встречу с Си, - FT

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Китае. Отметим, что ранее издание The Times сообщило, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться во время парада в Китае. По данным издания, Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.

Автор: 

Си Цзиньпин (309) Трамп Дональд (6075)


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Цзіньпін має намір приїхати до Сполучених Штатів для особистої зустрічі з американським колекою.
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30.07.2025 07:14 Ответить
Новини про Трампа вже більше схожі на новини про моду, чи прогноз погоди і стають нецікавими
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30.07.2025 07:15 Ответить
Більше схожі на рекламу гігієнічних прокладок.
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30.07.2025 07:30 Ответить
гігієнічних трампонів
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30.07.2025 07:47 Ответить
Трампаксов.
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30.07.2025 08:15 Ответить
Трампон, не забудь ректальне дзеркало купити до зустрічі.
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30.07.2025 07:33 Ответить
Трамп каже те, що називається "білий шум".
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30.07.2025 07:33 Ответить
та ні. не просто хоче, а з народження мріяв зустрітися з лідором планети з дохлою білкою на голові
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30.07.2025 07:39 Ответить
ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЁВР ХИТРОЖОПЫХ КОСОГЛАЗЫХ !!!
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30.07.2025 08:03 Ответить
 
 