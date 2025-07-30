Трамп говорит, что Си Цзиньпин хочет с ним встретиться и готов приехать в США.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен приехать в Соединенные Штаты для личной встречи с американским коллегой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Breitbart News.

Как утверждает Трамп, глава КНР настойчиво добивается личной встречи с ним в ближайшее время, и это может произойти уже в этом году либо в Китае, либо в Белом доме.

"(Си. - Ред.) хочет, чтобы я поехал туда (в Китай. - Ред.), и он собирается приехать (в США. - Ред.)", - заверил Трамп.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Китае. Отметим, что ранее издание The Times сообщило, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться во время парада в Китае. По данным издания, Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.