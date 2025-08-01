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58% чехів вважають, що країна прийняла занадто багато українських біженців, - опитування

прага,чехія

Складна економічна ситуація в Чехії впливає на негативне ставлення до українських біженців. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv із посиланням на результати нового опитування агентства STEM.

Проте підтримка подальшого перебування українців у Чехії залишається стабільною: 52% респондентів виступають за надання притулку біженцям з України, а 31% - позитивно сприймають їхнє перебування у країні.

"Якщо економічна ситуація погіршиться, співіснування з українцями може стати значно складнішим", — припустив аналітик STEM Їржі Таборський, зазначивши, що негативне ставлення до імміграції тісно пов'язане з економічними проблемами.

40% чехів заявили, що вони "толерують" перебування українців, але втомилися від їхньої присутності. Серед респондентів 60% помилково вважають, що українці отримують від уряду Чехії більше грошей, ніж становить їхній вклад в економіку країни.

Таким чином, загалом чеська громадськість продовжує підтримувати прийом українських біженців, але втома та економічна тривога впливають на настрої громадян країни.

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Наразі в Чехії перебувають близько 373 700 українців, які отримали тимчасовий захист — це третій за величиною показник в ЄС після Німеччини та Польщі. Однак за кількістю біженців на душу населення Чехія посідає перше місце з 34,3 біженцями на 1000 осіб порівняно з середнім показником по ЄС, який становить 9,5.

Автор: 

біженці (1927) Чехія (1686)


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підняли чехам економіку а вони не раді! українці за кордоном завжди будуть обслуговуючим персоналом якому будуть тикати в лице тим що сховали їх від війни!
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01.08.2025 12:05 Відповісти
Хто підняв. Хто навпаки. Тим більше, що про вклали в економіку не побачих оком, а про багаточисельні скандали знають багато.
У Празі рік тому закрили нічний клуб, де майже щоночі буди бійки між відвідувачами. В основному українців..
От що люди помічають
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01.08.2025 13:25 Відповісти
Чехи не словаки, підтримують Україну з всіх сил. Правда, словаки до виборів також підтримували Україну, передали всю совіцьку зброю, що в них була.
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01.08.2025 12:07 Відповісти
Втомилися . пц
Дай Боже щоб українці так втомлювалися .
Щоб втомлювалися від присутності чехів в Україні , а не від щоденних бомбардувань ..
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01.08.2025 12:10 Відповісти
Скажить дякуємо, що не чорнопиких з Нігерії.
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01.08.2025 12:12 Відповісти
В Франції з 167 тис приїхавших в 22-му році залишилось приб 50 тис. Знаю таких що поїхали в Україну, решта виїхали хто куди - Іспанія, Італія, Німеччинаь Канада, США і т.д.. Деякі, які поїхали в Німеччину жаліють тепер, тому що в німців пенсія з 67-ми років, а тут з 62-х. На протязі 2-х років будуть піднімати по три міс кожних три міс щоб дійти до 64-х років. Тобто через 2 роки тут пенсійний вік буде 64 роки. Більше того, так як українок пенсійного віку мало то французи будуть їм давати мінімальну пенсію 1034,28 Є/міс мінус українська пенсія. Третина йде на квартплату, якщо третини не вистачає то держава компенсує різницю. Ті що прижились повертатись не збираються крім деяких, але таких мало.
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01.08.2025 12:36 Відповісти
І без біженців після 22-року їх було багато на невеликій території Чехії. Робили величезний обсяг будівельних робіт. Коли був в Празі на заробітках,Прага практично вся була в риштовках: відновлювали фасад,в т.ч.в центрі..А скільки внутрішніх робіт було...
І всюди в числі буд.груп-українці.
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01.08.2025 12:38 Відповісти
З одної сторони ЛЮДИ МАЮТЬ ПРАВДУ . Більшість так званих біженців це західна Україна переважно жінки з дітьми які тут В Чехії дістали притулок та повернулися додому , дістають допомогу (Гроші їм переводять на рахунки ) приїжають тільки пару разів на рік. Кому війна а кому мати рідна
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01.08.2025 13:04 Відповісти
 
 