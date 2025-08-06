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Новини біженці в Німеччині Українські біженці
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Уряд Німеччини підготував законопроєкт про скорочення виплат для новоприбулих біженців з України

біженці

Уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає скорочення державних виплат для новоприбулих українських біженців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Згідно з проєктом закону, українці, які прибудуть до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть "бюргергельд" ("допомогу для громадян"), натомість їх виплачуватимуть меншу допомогу як людям, що шукають притулку.

За оцінками, ухвалення закону може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного українського біженця в Німеччині.

Це рішення зачепить щонайменше 21 тисячу українців – саме стільки вʼїхали в Німеччину з 1 квітня по 30 червня 2025 року.

Законопроєкт ще має бути схвалений урядом Німеччини і верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава Мінфіну Німеччини Клінгбайль виступив проти пропозиції скасувати соцвиплати українцям

Нагадуємо, Німеччина вже давно обговорює, який рівень підтримки повинні отримувати українські біженці. Урядова коаліція домовилась, що для біженців, які прибули з 1 квітня, допомога буде зменшена.

Автор: 

біженці (1933) виплати (1095) Німеччина (7641)


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Топ коментарі
+11
Панове адміни! Якщо ви вже баните, з менш значних приводів, то тим більш, зверніть увагу на оце
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06.08.2025 21:32 Відповісти
+5
Московитська мерзота із сьогоднішньою реєстрацією. У*бан.
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06.08.2025 21:37 Відповісти
+3
Логічно. Працюй або уй..буй додому.
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06.08.2025 21:33 Відповісти
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всіх жидів сіоністів-сталіністів ***** з України
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06.08.2025 21:28 Відповісти
Панове адміни! Якщо ви вже баните, з менш значних приводів, то тим більш, зверніть увагу на оце
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06.08.2025 21:32 Відповісти
Не скигли свинособака жидівська, піди поплач у куточку обісьцяний жид
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06.08.2025 21:33 Відповісти
Московитська мерзота із сьогоднішньою реєстрацією. У*бан.
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06.08.2025 21:37 Відповісти
Таке колись, добре лікували, крижаними ваннами та електрострумом. Золоті часи!
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06.08.2025 21:38 Відповісти
Ще раніше просто робили дірку у голові одержимого, щоб випустити злого духа. 😁
Ото були золоті часи.
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06.08.2025 21:42 Відповісти
Лоботомія ще, не так давно!
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06.08.2025 21:44 Відповісти
Нє. Тоді просто дірку робили.
Ну, щоб кака з голови мала куди виходити. 😁
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06.08.2025 21:46 Відповісти
Адміни сплять…
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06.08.2025 21:43 Відповісти
Проверено неоднократно. Упомяните название сайта или имя Самого - проснутся
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06.08.2025 21:54 Відповісти
Хто ти,динозав?
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06.08.2025 22:01 Відповісти
Логічно. Працюй або уй..буй додому.
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06.08.2025 21:33 Відповісти
А если дома нет как увласть имущих?воров в законе!непросто уехали ведь!
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06.08.2025 21:42 Відповісти
Ніт. Не логічно.

Логічно було за це не голосувати у 2019.
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06.08.2025 22:03 Відповісти
Працювати - жінкам. Усіх чоловіків віком від 25 до 58 років - депортувати в Україну для захисту Батьківщини. Ухилянт не має права на європейське щастя.
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06.08.2025 21:45 Відповісти
А малолєткі до 25 ?????
Якого хрена вони в шоколаді?
Дядьками 45+ думаєте посадки утримати?))
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06.08.2025 21:49 Відповісти
Саме, так. Тими, у кого хребет в труси, від броніка провалюється
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06.08.2025 21:53 Відповісти
За законом віком до 25 рочків не є ухилянтами, на жаль.
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06.08.2025 22:01 Відповісти
Не дарма ж старі люди кажуть. Не дав Бог свині роги, інакше всіх людей переколола б.
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06.08.2025 22:05 Відповісти
Так одразу в газову камеру, чого вже душею кривити.
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06.08.2025 21:35 Відповісти
Не приймуть таке рішення.
Це точно.
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06.08.2025 21:38 Відповісти
Хто не працює, той і грошей, задарма, не отримує! Таблиця Множення!!
Усе логічно і справедливо!!! Це ж, тільки, оті, міндіч шурма чернишов шифери, гроші мародерять з України!!
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06.08.2025 21:38 Відповісти
А для чёрно жопых?Какаято дискриминация!!!
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06.08.2025 21:40 Відповісти
Я вообще не понимаю зачем содержать украинских беженцев в странах ЕС с высокой стоимостью жизни. За половину тех денег которые на них тратят, беженцы могут безбедно жить в спокойных регионах Украины.
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06.08.2025 21:40 Відповісти
Я вже чув , що скандинави хочуть утримувати табори біженців у Молдові.
В рази дешевше і все поруч. Було б добре еге ж
Нажаль пруфи не надали, поки наче тільки чутки, намагаюсь пробити інфу....
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06.08.2025 21:47 Відповісти
Вивчай румунську мову. Там, у Молдові, клімат кращий, ніж у Норвегії, і сонце світить щодня протягом року.
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06.08.2025 21:59 Відповісти
Нет в Украине, "спокойных" регионов
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06.08.2025 21:49 Відповісти
Чес слов. Ну дети малые.
Деньги должны в семье оставаться. Немецкие (в данном случае) деньги должны быть потрачены в Германии. Беженец за них продержится и вернет в оборот.
Повернувшись они дадут работу немецкому булочника. Иначе булочник уменшил бы выпуск булок и один лишний день сидел без работы.
В круговороте дерьма денег в природе украинскому беженцу даже не обязательно работать. Пусть работает перенося деньги из (кто у них платит?) в магазин
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06.08.2025 22:02 Відповісти
Чого тільки на українцях рішили ставити політику
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06.08.2025 21:41 Відповісти
Бо тільки українцям сплачують 563 євро і менше на особу, так само, як і безробітним німцям.
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06.08.2025 21:49 Відповісти
Немцы лучше бы прислали больше оружия, вместо того, чтобы обеспечивать нашим беженцам европейский уровень жизни
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06.08.2025 21:44 Відповісти
Навчися САМ витирати СВОЮ сраку. Німці зараз дають і зброю, і утримують біженців. І їм вирішувати, що краще. А не придуркам, які не можуть утримувати громадян в своїй країні.
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06.08.2025 21:51 Відповісти
А якщо з Данії? Данія ж теж член ЕС
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06.08.2025 21:46 Відповісти
Данія платить 1000 евро, щоб іхали назад. Але дурних мало
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06.08.2025 21:51 Відповісти
 
 