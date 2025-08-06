Уряд Німеччини підготував законопроєкт про скорочення виплат для новоприбулих біженців з України
Уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає скорочення державних виплат для новоприбулих українських біженців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Згідно з проєктом закону, українці, які прибудуть до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть "бюргергельд" ("допомогу для громадян"), натомість їх виплачуватимуть меншу допомогу як людям, що шукають притулку.
За оцінками, ухвалення закону може призвести до скорочення виплат на 100 євро на місяць на кожного українського біженця в Німеччині.
Це рішення зачепить щонайменше 21 тисячу українців – саме стільки вʼїхали в Німеччину з 1 квітня по 30 червня 2025 року.
Законопроєкт ще має бути схвалений урядом Німеччини і верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності.
Нагадуємо, Німеччина вже давно обговорює, який рівень підтримки повинні отримувати українські біженці. Урядова коаліція домовилась, що для біженців, які прибули з 1 квітня, допомога буде зменшена.
Будь ласка, зачекайте...
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Ото були золоті часи.
Ну, щоб кака з голови мала куди виходити. 😁
Логічно було за це не голосувати у 2019.
Якого хрена вони в шоколаді?
Дядьками 45+ думаєте посадки утримати?))
Це точно.
Усе логічно і справедливо!!! Це ж, тільки, оті, міндіч шурма чернишов шифери, гроші мародерять з України!!
В рази дешевше і все поруч. Було б добре еге ж
Нажаль пруфи не надали, поки наче тільки чутки, намагаюсь пробити інфу....
Деньги должны в семье оставаться. Немецкие (в данном случае) деньги должны быть потрачены в Германии. Беженец за них продержится и вернет в оборот.
Повернувшись они дадут работу немецкому булочника. Иначе булочник уменшил бы выпуск булок и один лишний день сидел без работы.
В круговороте
дерьмаденег в природе украинскому беженцу даже не обязательно работать. Пусть работает перенося деньги из (кто у них платит?) в магазин