Солидер ультраправых ФРГ Хрупалла призвал отменить выплаты: украинские беженцы "несправедливо" получают гражданскую помощь

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла заявил, что украинские беженцы в Германии "несправедливо" получают гражданскую помощь (Bürgergeld) и должны вернуться на родину.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он также высказал мнение, что в Украине есть "преимущественно пророссийские области" и вспомнил о якобы 3 млн украинцев, которые сбежали от войны в Россию. По его мнению, необходимо "говорить о том, какие этнические группы населения на самом деле должны здесь защищаться".

Политик призвал как можно быстрее завершить войну в Украине, даже если это будет предусматривать уступки территориями.

"И если есть компромисс, который нам не нравится, который предусматривает уступку территорий... Но я всегда спрашиваю: какие альтернативы? Хотим ли мы воевать?", - отметил он.

Хрупалла подчеркнул, что Россия - "крупнейшая ядерная держава в мире", а вторжение в Украину, по его мнению, "не является нашей войной".

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев резко раскритиковал заявление солидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалли о том, что уступка территориями Украины якобы является лучшей альтернативой вовлечению Германии в войну.

