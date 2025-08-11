Солидер ультраправых ФРГ Хрупалла призвал отменить выплаты: украинские беженцы "несправедливо" получают гражданскую помощь
Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла заявил, что украинские беженцы в Германии "несправедливо" получают гражданскую помощь (Bürgergeld) и должны вернуться на родину.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Он также высказал мнение, что в Украине есть "преимущественно пророссийские области" и вспомнил о якобы 3 млн украинцев, которые сбежали от войны в Россию. По его мнению, необходимо "говорить о том, какие этнические группы населения на самом деле должны здесь защищаться".
Политик призвал как можно быстрее завершить войну в Украине, даже если это будет предусматривать уступки территориями.
"И если есть компромисс, который нам не нравится, который предусматривает уступку территорий... Но я всегда спрашиваю: какие альтернативы? Хотим ли мы воевать?", - отметил он.
Хрупалла подчеркнул, что Россия - "крупнейшая ядерная держава в мире", а вторжение в Украину, по его мнению, "не является нашей войной".
Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев резко раскритиковал заявление солидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалли о том, что уступка территориями Украины якобы является лучшей альтернативой вовлечению Германии в войну.
Знаний схваленням політики Володимира Путіна. Видання «Економіст» зазначає, що 2023 року на прийомі в посольстві РФ у Берліні з нагоди Дня Перемоги Тіно Хрупалла з'явився зі значком російського прапора.
