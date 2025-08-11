РУС
Солидер ультраправых ФРГ Хрупалла призвал отменить выплаты: украинские беженцы "несправедливо" получают гражданскую помощь

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла заявил, что украинские беженцы в Германии "несправедливо" получают гражданскую помощь (Bürgergeld) и должны вернуться на родину.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он также высказал мнение, что в Украине есть "преимущественно пророссийские области" и вспомнил о якобы 3 млн украинцев, которые сбежали от войны в Россию. По его мнению, необходимо "говорить о том, какие этнические группы населения на самом деле должны здесь защищаться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия планирует отменить выплаты на интеграцию беженцев: решение будет касаться и украинцев, - СМИ

Политик призвал как можно быстрее завершить войну в Украине, даже если это будет предусматривать уступки территориями.

"И если есть компромисс, который нам не нравится, который предусматривает уступку территорий... Но я всегда спрашиваю: какие альтернативы? Хотим ли мы воевать?", - отметил он.

Хрупалла подчеркнул, что Россия - "крупнейшая ядерная держава в мире", а вторжение в Украину, по его мнению, "не является нашей войной".

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев резко раскритиковал заявление солидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалли о том, что уступка территориями Украины якобы является лучшей альтернативой вовлечению Германии в войну.

Читайте также: Лидер ХСС Зедер призвал отменить социальные выплаты для украинских беженцев в Германии, - Bild

Топ комментарии
+13
Нехай спецслужби перевірять це хрупало.
Знайдуть багато цікавого.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:10 Ответить
+11
ну так !!! вуха кацапів видно неозброєним оком !!! кацапи червоножопі комуно-нацисти в 1933 році привели до влади Адіка, допомогли йому побудувати його 3Райх, і разом розв'язали у вересні 1939 року 2Світову війну ...
показать весь комментарий
11.08.2025 11:14 Ответить
+7
На Арабів рота відкриє так його з'їдять зразу, заклеймують расистом.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:28 Ответить
хрупалло якесь кацапськє прізвищє
показать весь комментарий
11.08.2025 11:13 Ответить
Придністровське більше)
показать весь комментарий
11.08.2025 11:14 Ответить
На фінське ******
показать весь комментарий
11.08.2025 11:19 Ответить
Як знавець німецької мови можу впевнено сказати, то невірний переклад, насправді - **********...
показать весь комментарий
11.08.2025 12:21 Ответить
Вперед Хрупалла мав би виперти арабів
показать весь комментарий
11.08.2025 11:15 Ответить
Саме цікаве що замітьте, ніякі ультраправі не верещать, не вимагають закрити і укріпити кордони з рашкою і ***********, коли ***** і Бульбофюрер женуть в Європу через свої країни різний непотріб з Азії і Африки. Все тому що ці виродки фашистські не за Європу і не за свої країни так переживають а просто тупо працюють на ***** і на розвал Євросоюзу.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:04 Ответить
І я просто впевнений що ця *********** німецька гнида буде зустрічати з квітами рашистські танки а потім буде будувати нову Берлінські стіну, при цьому розказувати що це найкращий вихід і що завдяки йому не сталося третьої світової війни. Ну типу як Тампон зараз бреше
показать весь комментарий
11.08.2025 12:07 Ответить
На запрошення Міноборони РФ влітку 2021 року виступив на конференції з доповіддю про «психологічну війну» союзників після Другої світової війни, перевиховання якої нібито мало тривалий вплив на німецьку національну ідентичність. Хрупалла порівняв передбачувану політику західних союзників після 1945 року з нацистською пропагандою.

Знаний схваленням політики Володимира Путіна. Видання «Економіст» зазначає, що 2023 року на прийомі в посольстві РФ у Берліні з нагоди Дня Перемоги Тіно Хрупалла з'явився зі значком російського прапора. (с)
показать весь комментарий
11.08.2025 11:19 Ответить
Хрупалла ********...
показать весь комментарий
11.08.2025 11:26 Ответить
Настуккати по хруппалу цьому фюреру на мінімалках .
показать весь комментарий
11.08.2025 11:42 Ответить
Це для тих хто думає що якщо Україна капітулює то відкриються кордони у українці зможуть сховатися в Європі або в сша. А хер вам. ***** потребує щоб всії біженців повернули в концтабори яких він набудує для українців і повірте, всіх хто думає що пересидить за кордоном повернуть аж бігом за вимогою *****. Бо рашистам потрібні раби і м'ясо для наступної війни
показать весь комментарий
11.08.2025 12:00 Ответить
та не ід* оти тут у Німеччині ...вони знають добре шо таке русіш zoлдатен ...але не секрет, шо в Німеччині є добре проплаченні азійське ,арабське лобісти...як шо їм подобається, продавати таким свій добробут та спокій , справа смаку ...виженуть українців , уявляю як потім ті самі українці ,повернуться з російською зброєю ...і навіщьо таке їм треба ?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:30 Ответить
І це вже в історії було.
Повертали аж бігом в 1945-1947 годах на вимогу сталіна.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:05 Ответить
Ну,так. А арабам,які заполонили Німеччину, і не хочуть працювати,в тільки безконтрольно розмножуються та агресивно поводяться, не потрібно скасувати виплати? Тільки українцям?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:09 Ответить
Територіями можна поступитися, віддати кацапам Баварію наприклад або Саксонію
показать весь комментарий
11.08.2025 12:13 Ответить
Та не переживайте, ви думаєте ***** не ностальгує за НДР? Будете приймати тих же українців, от тільки вони вже прийдуть з автоматами.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:52 Ответить
 
 