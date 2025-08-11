Посол Макеев ответил ультраправым ФРГ на предложение отдать РФ территории Украины: Отдавайте только то, что принадлежит вам
Посол Украины в Германии Алексей Макеев резко раскритиковал заявление солидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалли о том, что уступка территориями Украины якобы является лучшей альтернативой вовлечению Германии в войну.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат назвал такие идеи "диванной дипломатией правых экстремистов, любителей России и ксенофобов" и посоветовал предлагать к отдаче лишь то, что принадлежит лично.
"Моя рекомендация всем диванным дипломатам и "экспертам": отдавайте только то, что принадлежит вам или с чем вы связаны. Например, свою семью. Ваших детей. Ваш дом", - написал Макеев.
Он также добавил, что Хрупалла мог бы спросить своих избирателей в округе Герлиц, готовы ли они уступить Герлиц или даже всю Саксонию России "ради мира".
- дарую Аргентину Німеччині - там давні звязки
- а Польщу я уже передав Австрії - а чого б і ні
- Іспанії дарую все США - і так скоро буде іспанська друга державна
Ні,щоби вибити ракети далекої дії,а пересваритись з топ -особами в країні,де працює послом,то він зразу...