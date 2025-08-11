Посол Макеев ответил ультраправым ФРГ на предложение отдать РФ территории Украины: Отдавайте только то, что принадлежит вам

Посол Украины в Германии Алексей Макеев резко раскритиковал заявление солидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалли о том, что уступка территориями Украины якобы является лучшей альтернативой вовлечению Германии в войну.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат назвал такие идеи "диванной дипломатией правых экстремистов, любителей России и ксенофобов" и посоветовал предлагать к отдаче лишь то, что принадлежит лично.

"Моя рекомендация всем диванным дипломатам и "экспертам": отдавайте только то, что принадлежит вам или с чем вы связаны. Например, свою семью. Ваших детей. Ваш дом", - написал Макеев.

Он также добавил, что Хрупалла мог бы спросить своих избирателей в округе Герлиц, готовы ли они уступить Герлиц или даже всю Саксонию России "ради мира".

