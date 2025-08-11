РУС
Посол Макеев ответил ультраправым ФРГ на предложение отдать РФ территории Украины: Отдавайте только то, что принадлежит вам

Посол Украины в Германии Алексей Макеев резко раскритиковал заявление солидера ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалли о том, что уступка территориями Украины якобы является лучшей альтернативой вовлечению Германии в войну.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат назвал такие идеи "диванной дипломатией правых экстремистов, любителей России и ксенофобов" и посоветовал предлагать к отдаче лишь то, что принадлежит лично.

"Моя рекомендация всем диванным дипломатам и "экспертам": отдавайте только то, что принадлежит вам или с чем вы связаны. Например, свою семью. Ваших детей. Ваш дом", - написал Макеев.

Он также добавил, что Хрупалла мог бы спросить своих избирателей в округе Герлиц, готовы ли они уступить Герлиц или даже всю Саксонию России "ради мира".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не планирует возвращать Украине захваченные территории в Херсонской и Запорожской областях, - WP

Германия (7208) территориальная целостность (249) Макеев Алексей (36)


Я вчора сміявся над Трампом з друзями цілий день
- дарую Аргентину Німеччині - там давні звязки
- а Польщу я уже передав Австрії - а чого б і ні
- Іспанії дарую все США - і так скоро буде іспанська друга державна
11.08.2025 10:58 Ответить
Це вирішувати Українцям, а Українці вже давно вирішили! Українці воюватимуть до перемоги. Україна не зможе вижити із захопленими Росією Українськими землями. США повинні ясно усвідомити, що тут неможлива жодна зупинка. Україна виснажить РФ до розвалу економіки та розвалу Росії. Путін благатиме про мир, коли на його рахунку залишиться 10 мільярдів, а Українці такі - ні, ми продовжуємо воювати до визволення своєї землі, як за конституцією. Перш ніж нападати, треба було читати конституцію України. Українці воюватимуть до визволення всієї своєї землі!
11.08.2025 10:59 Ответить
ультраправі в Німетчині якість не правильні !!! правильні мали б вимагати у рашистів, нацистів ХХІ сторіччя, нащадків червоножопого кацапо-совкового комуно-нацистького лайна біонепотребу що в 1944-45 роках окупували апсолютно незаконно половину Європи, як мінімум повернення автентичної території Німетчини - Кінексбергу та Східної Прусії
показать весь комментарий
11.08.2025 11:00 Ответить
міг би запропонувати віддати фріцам бувшу НДР
11.08.2025 10:57 Ответить
ви хотіли написати кацапам ???
11.08.2025 11:19 Ответить
А чем воевать будем если трамп краник прикроет .Европа военную помощь не возместит только часть.Да и со спутниковой разведкой у них не так хорошо как у сша.Вряд ли мы потянем освободить все оккупированные территории без помощи сша если и сейчас ,когда эта помощь еще есть не можем и га фронте отступаем
11.08.2025 11:29 Ответить
ультраправі в Німетчині якість не правильні !!! правильні мали б вимагати у рашистів, нацистів ХХІ сторіччя, нащадків червоножопого кацапо-совкового комуно-нацистького лайна біонепотребу що в 1944-45 роках окупували апсолютно незаконно половину Європи, як мінімум повернення автентичної території Німетчини - Кінексбергу та Східної Прусії
11.08.2025 11:00 Ответить
Мельник-2.
Ні,щоби вибити ракети далекої дії,а пересваритись з топ -особами в країні,де працює послом,то він зразу...
11.08.2025 11:01 Ответить
Якщо кацапи захватять Україну, то хай німці навіть не сумніваються, що ще самі з заіскуванням перед кацапами будуть отими власними руками будувати Берлінську стіну і казати "данке" причмокуючи чобіт російського солдата
11.08.2025 11:02 Ответить
Путін на чолі фсб нашпигував Європу проросійськими партіями.
11.08.2025 11:06 Ответить
Невже німці не розуміють що рашисти мріють повернути ГДР?
11.08.2025 11:09 Ответить
Не схотіли повернути у 1996 Кенігсберг - тепер жалкують,і хочуть щоб інші в таке становище потрапили.
11.08.2025 14:21 Ответить
 
 