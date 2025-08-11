УКР
Посол Макеєв відповів ультраправим ФРН на пропозицію віддати РФ території України: Віддавайте лише те, що належить вам

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв різко розкритикував заяву співлідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалли про те, що поступка територіями України нібито є кращою альтернативою залученню Німеччини у війну.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат назвав такі ідеї "диванною дипломатією правих екстремістів, любителів Росії та ксенофобів" і порадив пропонувати до віддачі лише те, що належить особисто.

"Моя рекомендація всім диванним дипломатам і "експертам": віддавайте тільки те, що належить вам або з чим ви пов'язані. Наприклад, свою сім'ю. Ваших дітей. Ваш будинок", - написав Макеєв.

Він також додав, що Хрупалла міг би запитати своїх виборців у окрузі Герліц, чи готові вони поступитися Герліцом або навіть усією Саксонією Росії "заради миру".

Нагадаємо, Хрупалла закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, навіть якщо це передбачатиме поступки територіями

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не планує повертати Україні захоплені території в Херсонській та Запорізькій областях, - WP

Німеччина (7648) територіальна цілісність (188) Макеєв Олексій (48)


+3
Я вчора сміявся над Трампом з друзями цілий день
- дарую Аргентину Німеччині - там давні звязки
- а Польщу я уже передав Австрії - а чого б і ні
- Іспанії дарую все США - і так скоро буде іспанська друга державна
показати весь коментар
11.08.2025 10:58 Відповісти
+3
Це вирішувати Українцям, а Українці вже давно вирішили! Українці воюватимуть до перемоги. Україна не зможе вижити із захопленими Росією Українськими землями. США повинні ясно усвідомити, що тут неможлива жодна зупинка. Україна виснажить РФ до розвалу економіки та розвалу Росії. Путін благатиме про мир, коли на його рахунку залишиться 10 мільярдів, а Українці такі - ні, ми продовжуємо воювати до визволення своєї землі, як за конституцією. Перш ніж нападати, треба було читати конституцію України. Українці воюватимуть до визволення всієї своєї землі!
показати весь коментар
11.08.2025 10:59 Відповісти
+3
ультраправі в Німетчині якість не правильні !!! правильні мали б вимагати у рашистів, нацистів ХХІ сторіччя, нащадків червоножопого кацапо-совкового комуно-нацистького лайна біонепотребу що в 1944-45 роках окупували апсолютно незаконно половину Європи, як мінімум повернення автентичної території Німетчини - Кінексбергу та Східної Прусії
показати весь коментар
11.08.2025 11:00 Відповісти
Коментувати
Це вирішувати Українцям, а Українці вже давно вирішили! Українці воюватимуть до перемоги. Україна не зможе вижити із захопленими Росією Українськими землями. США повинні ясно усвідомити, що тут неможлива жодна зупинка. Україна виснажить РФ до розвалу економіки та розвалу Росії. Путін благатиме про мир, коли на його рахунку залишиться 10 мільярдів, а Українці такі - ні, ми продовжуємо воювати до визволення своєї землі, як за конституцією. Перш ніж нападати, треба було читати конституцію України. Українці воюватимуть до визволення всієї своєї землі!
показати весь коментар
11.08.2025 10:59 Відповісти
А чем воевать будем если трамп краник прикроет .Европа военную помощь не возместит только часть.Да и со спутниковой разведкой у них не так хорошо как у сша.Вряд ли мы потянем освободить все оккупированные территории без помощи сша если и сейчас ,когда эта помощь еще есть не можем и га фронте отступаем
показати весь коментар
11.08.2025 11:29 Відповісти
ультраправі в Німетчині якість не правильні !!! правильні мали б вимагати у рашистів, нацистів ХХІ сторіччя, нащадків червоножопого кацапо-совкового комуно-нацистького лайна біонепотребу що в 1944-45 роках окупували апсолютно незаконно половину Європи, як мінімум повернення автентичної території Німетчини - Кінексбергу та Східної Прусії
показати весь коментар
11.08.2025 11:00 Відповісти
Мельник-2.
Ні,щоби вибити ракети далекої дії,а пересваритись з топ -особами в країні,де працює послом,то він зразу...
показати весь коментар
11.08.2025 11:01 Відповісти
Якщо кацапи захватять Україну, то хай німці навіть не сумніваються, що ще самі з заіскуванням перед кацапами будуть отими власними руками будувати Берлінську стіну і казати "данке" причмокуючи чобіт російського солдата
показати весь коментар
11.08.2025 11:02 Відповісти
Путін на чолі фсб нашпигував Європу проросійськими партіями.
показати весь коментар
11.08.2025 11:06 Відповісти
Невже німці не розуміють що рашисти мріють повернути ГДР?
показати весь коментар
11.08.2025 11:09 Відповісти
 
 