Посол Макеєв відповів ультраправим ФРН на пропозицію віддати РФ території України: Віддавайте лише те, що належить вам
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв різко розкритикував заяву співлідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалли про те, що поступка територіями України нібито є кращою альтернативою залученню Німеччини у війну.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Дипломат назвав такі ідеї "диванною дипломатією правих екстремістів, любителів Росії та ксенофобів" і порадив пропонувати до віддачі лише те, що належить особисто.
"Моя рекомендація всім диванним дипломатам і "експертам": віддавайте тільки те, що належить вам або з чим ви пов'язані. Наприклад, свою сім'ю. Ваших дітей. Ваш будинок", - написав Макеєв.
Він також додав, що Хрупалла міг би запитати своїх виборців у окрузі Герліц, чи готові вони поступитися Герліцом або навіть усією Саксонією Росії "заради миру".
Нагадаємо, Хрупалла закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, навіть якщо це передбачатиме поступки територіями
- дарую Аргентину Німеччині - там давні звязки
- а Польщу я уже передав Австрії - а чого б і ні
- Іспанії дарую все США - і так скоро буде іспанська друга державна
Ні,щоби вибити ракети далекої дії,а пересваритись з топ -особами в країні,де працює послом,то він зразу...