Посол Макеєв відповів ультраправим ФРН на пропозицію віддати РФ території України: Віддавайте лише те, що належить вам

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв різко розкритикував заяву співлідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалли про те, що поступка територіями України нібито є кращою альтернативою залученню Німеччини у війну.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат назвав такі ідеї "диванною дипломатією правих екстремістів, любителів Росії та ксенофобів" і порадив пропонувати до віддачі лише те, що належить особисто.

"Моя рекомендація всім диванним дипломатам і "експертам": віддавайте тільки те, що належить вам або з чим ви пов'язані. Наприклад, свою сім'ю. Ваших дітей. Ваш будинок", - написав Макеєв.

Він також додав, що Хрупалла міг би запитати своїх виборців у окрузі Герліц, чи готові вони поступитися Герліцом або навіть усією Саксонією Росії "заради миру".

Нагадаємо, Хрупалла закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, навіть якщо це передбачатиме поступки територіями

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не планує повертати Україні захоплені території в Херсонській та Запорізькій областях, - WP