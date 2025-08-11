Співлідер ультраправих ФРН Хрупалла закликав скасувати виплати: Українські біженці "несправедливо" отримують цивільну допомогу
Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла заявив, що українські біженці в Німеччині "несправедливо" отримують цивільну допомогу (Bürgergeld) та мають повернутися на батьківщину.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Він також висловив думку, що в Україні є "переважно проросійські області" та згадав про нібито 3 млн українців, які втекли від війни в Росію. На його думку, необхідно "говорити про те, які етнічні групи населення насправді повинні тут захищатися".
Політик закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, навіть якщо це передбачатиме поступки територіями.
"І якщо є компроміс, який нам не подобається, який передбачає поступку територій... Але я завжди запитую: які альтернативи? Чи хочемо ми воювати?", - зазначив він.
Хрупалла підкреслив, що Росія - "найбільша ядерна держава у світі", а вторгнення в Україну, на його думку, "не є нашою війною".
Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв різко розкритикував заяву співлідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалли про те, що поступка територіями України нібито є кращою альтернативою залученню Німеччини у війну.
Знаний схваленням політики Володимира Путіна. Видання «Економіст» зазначає, що 2023 року на прийомі в посольстві РФ у Берліні з нагоди Дня Перемоги Тіно Хрупалла з'явився зі значком російського прапора. (с)
