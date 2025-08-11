УКР
Співлідер ультраправих ФРН Хрупалла закликав скасувати виплати: Українські біженці "несправедливо" отримують цивільну допомогу

тіно хрупалла

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла заявив, що українські біженці в Німеччині "несправедливо" отримують цивільну допомогу (Bürgergeld) та мають повернутися на батьківщину.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він також висловив думку, що в Україні є "переважно проросійські області" та згадав про нібито 3 млн українців, які втекли від війни в Росію. На його думку, необхідно "говорити про те, які етнічні групи населення насправді повинні тут захищатися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія планує скасувати виплати на інтеграцію біженців: рішення стосуватиметься й українців, - ЗМІ

Політик закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, навіть якщо це передбачатиме поступки територіями.

"І якщо є компроміс, який нам не подобається, який передбачає поступку територій... Але я завжди запитую: які альтернативи? Чи хочемо ми воювати?", - зазначив він.

Хрупалла підкреслив, що Росія - "найбільша ядерна держава у світі", а вторгнення в Україну, на його думку, "не є нашою війною".

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв різко розкритикував заяву співлідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалли про те, що поступка територіями України нібито є кращою альтернативою залученню Німеччини у війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони викрили схеми, які завдали державі 34 млн грн збитків

Нехай спецслужби перевірять це хрупало.
Знайдуть багато цікавого.
11.08.2025 11:10 Відповісти
+10
ну так !!! вуха кацапів видно неозброєним оком !!! кацапи червоножопі комуно-нацисти в 1933 році привели до влади Адіка, допомогли йому побудувати його 3Райх, і разом розв'язали у вересні 1939 року 2Світову війну ...
11.08.2025 11:14 Відповісти
+6
На Арабів рота відкриє так його з'їдять зразу, заклеймують расистом.
11.08.2025 11:28 Відповісти
хрупалло якесь кацапськє прізвищє
11.08.2025 11:13 Відповісти
Придністровське більше)
11.08.2025 11:14 Відповісти
На фінське ******
11.08.2025 11:19 Відповісти
Як знавець німецької мови можу впевнено сказати, то невірний переклад, насправді - **********...
11.08.2025 12:21 Відповісти
Вперед Хрупалла мав би виперти арабів
11.08.2025 11:15 Відповісти
Саме цікаве що замітьте, ніякі ультраправі не верещать, не вимагають закрити і укріпити кордони з рашкою і ***********, коли ***** і Бульбофюрер женуть в Європу через свої країни різний непотріб з Азії і Африки. Все тому що ці виродки фашистські не за Європу і не за свої країни так переживають а просто тупо працюють на ***** і на розвал Євросоюзу.
11.08.2025 12:04 Відповісти
І я просто впевнений що ця *********** німецька гнида буде зустрічати з квітами рашистські танки а потім буде будувати нову Берлінські стіну, при цьому розказувати що це найкращий вихід і що завдяки йому не сталося третьої світової війни. Ну типу як Тампон зараз бреше
11.08.2025 12:07 Відповісти
На запрошення Міноборони РФ влітку 2021 року виступив на конференції з доповіддю про «психологічну війну» союзників після Другої світової війни, перевиховання якої нібито мало тривалий вплив на німецьку національну ідентичність. Хрупалла порівняв передбачувану політику західних союзників після 1945 року з нацистською пропагандою.

Знаний схваленням політики Володимира Путіна. Видання «Економіст» зазначає, що 2023 року на прийомі в посольстві РФ у Берліні з нагоди Дня Перемоги Тіно Хрупалла з'явився зі значком російського прапора. (с)
11.08.2025 11:19 Відповісти
Хрупалла ********...
11.08.2025 11:26 Відповісти
Настуккати по хруппалу цьому фюреру на мінімалках .
11.08.2025 11:42 Відповісти
Це для тих хто думає що якщо Україна капітулює то відкриються кордони у українці зможуть сховатися в Європі або в сша. А хер вам. ***** потребує щоб всії біженців повернули в концтабори яких він набудує для українців і повірте, всіх хто думає що пересидить за кордоном повернуть аж бігом за вимогою *****. Бо рашистам потрібні раби і м'ясо для наступної війни
11.08.2025 12:00 Відповісти
та не ід* оти тут у Німеччині ...вони знають добре шо таке русіш zoлдатен ...але не секрет, шо в Німеччині є добре проплаченні азійське ,арабське лобісти...як шо їм подобається, продавати таким свій добробут та спокій , справа смаку ...виженуть українців , уявляю як потім ті самі українці ,повернуться з російською зброєю ...і навіщьо таке їм треба ?
11.08.2025 12:30 Відповісти
І це вже в історії було.
Повертали аж бігом в 1945-1947 годах на вимогу сталіна.
11.08.2025 13:05 Відповісти
Ну,так. А арабам,які заполонили Німеччину, і не хочуть працювати,в тільки безконтрольно розмножуються та агресивно поводяться, не потрібно скасувати виплати? Тільки українцям?
11.08.2025 12:09 Відповісти
Територіями можна поступитися, віддати кацапам Баварію наприклад або Саксонію
11.08.2025 12:13 Відповісти
Та не переживайте, ви думаєте ***** не ностальгує за НДР? Будете приймати тих же українців, от тільки вони вже прийдуть з автоматами.
11.08.2025 12:52 Відповісти
 
 