УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9008 відвідувачів онлайн
Новини Незаконні виплати
1 086 9

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони викрили схеми, які завдали державі 34 млн грн збитків

Незаконні виплати

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття органами спеціалізованої прокуратури у сфері оборони масштабних зловживань під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Про це передає Цензор.НЕТ.

"Понад 34 млн грн збитків державі. З них понад 25 млн грн незаконні виплати "бойових" тим, хто не перебував на передовій", - повідомив Руслан Кравченко.

Він підкреслив, що така категорія справ знаходиться серед ключових пріоритетів роботи.

За даними Генпрокурора, тільки за останню добу у 20 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 23 особам. 7 фігурантів затримано. Серед них — два заступники командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер та інші службові особи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Незаконно виплатив майже мільйон гривень бойових: викрито командира батальйону на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Наприклад:

  • Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розслідує діяльність колишнього командира військового формування, який не забезпечив контроль за законністю виплат. Підлеглим безпідставно нарахували понад 15 млн грн додаткової винагороди за участь у бойових діях, хоча вони не перебували на "нулі".
  • Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони викрила організовану групу у складі посадової особи фінансово-економічного відділу військової частини, офіцерів та сержантів. Вони безпідставно нарахували собі виплати на понад 5 млн грн. Фігурантам цієї справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, завершено досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях щодо зловживань із бюджетними коштами. Обвинувальні акти скеровано до суду.

"Моя позиція, як і позиція Офісу Генерального прокурора, чітка і зрозуміла — довіра армії до держави починається з чесності. Кожна гривня, яка належить фронту, має працювати на фронт. Ті, хто наживається на війні, нестимуть відповідальність. Працюємо далі. Системно. Без компромісів", - підкреслив генеральний прокурор Кравченко.

Читайте: Керівництво військової частини з Миколаївщини викрито на незаконному нарахуванні "бойових" виплат, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

виплати (1099) військовослужбовці (4877) Кравченко Руслан (106) Офіс Генпрокурора (3376)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це генпрокурор в пику переслідувань мародерів слідчими НАБУ та САП.
показати весь коментар
08.08.2025 17:05 Відповісти
Рєзнікова ловлять?
показати весь коментар
08.08.2025 17:09 Відповісти
А в генпрокуратуре "инвалидов" посадили за незаконную пенсию или так ее и получают?
показати весь коментар
08.08.2025 17:32 Відповісти
а скільки міліонів гривень отримали липові інваліди прокурори ??? і коли ті тварі відшкодують незаконно отримані гроші назад в бюджет держави --- у крупи яка ..обєлєтіла.. прокурорів знайшли 6 000 000 долларів це = 250 300 000 грн . 25 лімонів це дуже велика сума але 250 лімонів це в десять разів більше а в ..єдиному мудафоні.. просять на дрони . а ********** на г+г ніяк за три роки на джип не може назбирати і у прокурорів і каломойського стісняється попросити
показати весь коментар
08.08.2025 17:42 Відповісти
Чернишов обдер Україну на мільярд. І це доведено НАБУ та САП.

Що там з ним? Нічого.
Офіс генпрокурора все влаштовує.
показати весь коментар
08.08.2025 17:44 Відповісти
за 20 тисяч небагато знайдеш охочих служити, нах цей тупий піар клона-генпрокурора? завтра всі підуть в ЗСЧ, хто вас крадіїв захищати буде?
показати весь коментар
08.08.2025 18:03 Відповісти
НЕ ВРАЖАЄ!
Не той порядок сум.
Ми знаємо, що Слуги крадуть МІЛЬЯРДАМИ!!!
показати весь коментар
08.08.2025 18:18 Відповісти
Чому нема щоденних відосиків на цю тему??...
показати весь коментар
08.08.2025 18:18 Відповісти
Викрили схеми на млн грн, це добре, дякуємо!
А скільки було повернуто, до Бюджету???
показати весь коментар
08.08.2025 18:30 Відповісти
 
 