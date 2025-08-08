Более 34 млн грн ущерба государству, из них более 25 млн грн - незаконные выплаты "боевых": Выявлены многочисленные факты злоупотреблений, - Офис Генпрокурора

Специализированные прокуратуры в сфере обороны принимают меры для привлечения виновных лиц за к ответственности за злоупотребления при начислении и выплате военнослужащим гарантированного государством денежного обеспечения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, названная категории дел является одним из главных приоритетов деятельности специализированных прокурор, которые координируют работу правоохранительных органов, осуществляют процессуальное руководство досудебными расследованиями в таких категориях дел.

Так, только за последние сутки в 20 уголовных производствах по фактам нарушений при начислении и выплате военнослужащим денежного обеспечения сообщено о подозрении 23 лицам, из них 7 человек задержаны. Среди фигурантов дел: два заместителя командира воинской части, командир роты, главный бухгалтер воинской части и др.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Незаконно выплатил почти миллион гривен боевых: разоблачен командир батальона в Донецкой области, - ГБР. ФОТО

Сообщается, что сумма нанесенного государству ущерба в указанных уголовных производствах составляет более 34 млн грн, из них более 25 млн грн - это средства, которые незаконного были начислены и выплачены как "боевые". На самом деле, лица, которые получали эти средства не находились на "нуле".

К примеру, под процессуальным руководством Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны к ответственности по ч. 4 ст. 425 УК Украины привлечен бывший командир военного формирования, который не обеспечил надлежащего контроля за законностью выплаты подчиненным дополнительных вознаграждений за участие в отпоре вооруженной агрессии, в результате чего им безосновательно начислены средства на общую сумму более 15 млн гривен.

Также при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачена организованная группа, в которую входили должностное лицо финансово-экономического отдела воинской части, а также офицеры и сержанты структурного подразделения. Подозреваемые безосновательно начислили себе денежных выплат на более 5 млн грн.

Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения. За совершение противоправных действий виновным грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также: 5,3 млн грн убытков государству из-за незаконных выплат: Сообщено новые подозрения офицерам и солдатам 110-й ОМБр, - ГБР. ФОТО

Кроме того, завершено досудебное расследование в 7 уголовных производствах в отношении 7 лиц по фактам злоупотреблений с бюджетными средствами. Обвинительные акты направлены в суд.

Как отмечают прокуроры специализированной прокуратуры в сфере обороны, "обеспечение законности в сфере обороны и привлечения виновных лиц, которые противоправно распоряжаются бюджетными средствами, повышает доверие военнослужащих к государственным институтам".