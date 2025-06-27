Незаконно выплатил почти миллион гривен боевых: разоблачен командир батальона на Донетчине, - ГБР. ФОТО
Сообщено о подозрении командиру батальона одной из воинских частей Донецкой области, который организовал незаконную выплату боевых надбавок на сумму почти 1 млн гривен.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в 2023 году трое военнослужащих батальона в течение трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий, хотя фактически находились в тылу.
"Командир батальона лично выдавал заведомо ложные документы, на основании которых осуществлялось незаконное начисление вознаграждения. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на почти 1 млн гривен", - рассказали в ГБР.
Отмечается, что чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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