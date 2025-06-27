Незаконно виплатив майже мільйон гривень бойових: викрито командира батальйону на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Повідомлено про підозру командиру батальйону однієї з військових частин Донецької області, який організував незаконну виплату бойових надбавок на суму майже 1 млн гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу.

"Командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень", - розповіли в ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5,3 млн грн збитків державі через незаконні виплати: Повідомлено нові підозри офіцерам та солдатам 110-ї ОМБр, - ДБР. ФОТО

Зазначається, що посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.