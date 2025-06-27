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Незаконно виплатив майже мільйон гривень бойових: викрито командира батальйону на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Повідомлено про підозру командиру батальйону однієї з військових частин Донецької області, який організував незаконну виплату бойових надбавок на суму майже 1 млн гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу.

Викрито командира батальйону на незаконній виплаті бойових

"Командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень", - розповіли в ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5,3 млн грн збитків державі через незаконні виплати: Повідомлено нові підозри офіцерам та солдатам 110-ї ОМБр, - ДБР. ФОТО

Зазначається, що посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Автор: 

виплати (1079) Донецька область (8932) ДБР (3589)


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27.06.2025 14:30 Відповісти
Незаконно выплатил почти миллион гривен боевикам: Источник: https://censor.net/ru/p3560294
Это оригинальный перевод)))))
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27.06.2025 14:34 Відповісти
Вже в нс скрізь є-бали, є-конкурси,.є-відновлення, і навіть є-навчання з є-лікуванням, але чомусь не має є-нарахувань зарплат військовим і тим хто на державній службі та на держ підприємствах, щоб ні одна скотина-керівник не мав на це впливу, жодного!!!!
Це зробити просто і реально!
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27.06.2025 16:49 Відповісти
 
 