5,3 млн грн збитків державі через незаконні виплати: Повідомлено нові підозри офіцерам та солдатам 110-ї ОМБр, - ДБР. ФОТО

Повідомлено нові підозри учасникам стійкого злочинного об’єднання з числа військовослужбовців, серед яких заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади, командир групи матеріального забезпечення та солдати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Що інкримінують військовим?

Військовому посадовцю та командиру інкримінують: створення злочинної організації, розтрати майна в особливо великих розмірах, перевищення влади в умовах воєнного стану, службового підроблення та ухилення від військової служби (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409 КК України),

солдатам інкриміновано участь у злочинній організації, розтрату майна та ухилення від військової служби (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409 КК України).





Незаконно нараховували виплати

За даними слідства, на підставі вказівок заступника командира бригади окремим військовослужбовцям нараховувалося повне грошове забезпечення та бойові виплати за нібито виконані завдання на лінії фронту.

Однак фактично військові місяцями не з’являлися на службу, а більшу частину незаконно нарахованих коштів віддавали організатору. Загальна сума завданих державному бюджету збитків становить 5,3 млн грн.

Наразі перевіряється причетність до протизаконної схеми з виплатами ще більше ніж півсотні солдатів.

На майно організатора схеми накладено арешт, а вилучені під час обшуку майже 7 млн грн скеровано до АРМА.

Як повідомили в ДБР, у грудні 2024 року заступнику командира бригади, який створив схеми поборів з бійців, повідомили про підозру.

У січні 2025 року затримали його співучасника — командира групи матеріального забезпечення.

У ході розслідування, слідчі встановили, що зловмисники створили стійке злочинне об’єднання у складі семи військовослужбовців. Посадовці залучали до протиправної діяльності солдатів, серед яких троє водіїв та працівник ремонтної майстерні. Ці військові місяцями не з’являлися на службу, але регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади.

За вказівкою заступника командира, їхні прізвища вносили до списків відряджених у район бойових дій, щоб обґрунтувати додаткові виплати.

Слідство також має інформацію про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо.

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