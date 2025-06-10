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Дозволив незаконне використання танкового полігона фермерами: на Дніпропетровщині підозрюється чиновник, - ДБР. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра, який впродовж кількох років ігнорував незаконне використання місцевими фермерами земель танкового полігона.

Про це ДБР повідомило у своєму телеграм-каналі у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, квартирно-експлуатаційний відділ законно укладав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міністерства оборони загальною площею майже 1,5 тисячі гектарів.

"Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати", - зазначається у повідомленні.

За матеріалами Бюро, колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу "не бачив" цих порушень та не вживав жодних заходів для припинення незаконного використання військових земель.

"Унаслідок цього, за висновками експертизи, Міністерство оборони України зазнало збитків на понад 8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

полігон (281) ДБР (3560) Дніпропетровська область (3873)


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8 міліметрів гривень. Скоро ДБР буде
займатися розслідуваннями порушень на сільськогосподарських ринках.
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10.06.2025 16:38 Відповісти
ППЦ!
Фермери на не використовуваному полігоні пшеницю висівали - ось це так "ЗЛОЧИН"!!!

Причому, ДБР навіть не спромоглася доказати матеріальний зиск підозрюваного.
Справа розвалиться в суді за п'ять хвилин!
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10.06.2025 16:46 Відповісти
А эти посевы как-то мешали танкам там ездить? Или у Украины столько танков, что их где то гонять надо по полигонам в пределах досягаемости русни? Ну ничего, такими темпами зеленая нечисть скоро вытолкнет этот полигон в соссию. Вот тогда все будет хорошр.
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10.06.2025 16:48 Відповісти
Там один чиновник розформував декілька в/ч на декількох напрямках та розмінував декілька полів на декількох напрямках, що призвело до гибелі сотень тисяч громадян.
До нього питань немає?
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10.06.2025 16:57 Відповісти
отлично считают! интересно, а за бракованные мины - какие "убытки"? это ж их надо было катать туда-назад, проверять, всякие экспертизы, расследования, возмещение убытков, лечение пострадавших и т.д. и т.п. наверное целое опг работало, покрывалось в министерстве(ах) на всех уровнях - очевидно куча диверсантов, можно прям с конфискацией бюджет пополнить нехило. а там еще оффшоры у каждого замазанного, халупы и тачки в непонятных количествах
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10.06.2025 17:20 Відповісти
 
 