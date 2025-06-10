Дозволив незаконне використання танкового полігона фермерами: на Дніпропетровщині підозрюється чиновник, - ДБР. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра, який впродовж кількох років ігнорував незаконне використання місцевими фермерами земель танкового полігона.

Про це ДБР повідомило у своєму телеграм-каналі у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними слідства, квартирно-експлуатаційний відділ законно укладав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міністерства оборони загальною площею майже 1,5 тисячі гектарів.

"Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати", - зазначається у повідомленні.

За матеріалами Бюро, колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу "не бачив" цих порушень та не вживав жодних заходів для припинення незаконного використання військових земель.

"Унаслідок цього, за висновками експертизи, Міністерство оборони України зазнало збитків на понад 8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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