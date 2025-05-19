УКР
3 430 14

Апеляційна палата скасувала рішення ВАКС про визнання активів родини посадовця ТЦК та СП Полтавщини необґрунтованими

Судитимуть 10 громадян за службу в російських військах проти України

Апеляційна палата скасувала рішення ВАКС про визнання активів родини заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП необґрунтованими

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АП ВАКС.

"12 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення ВАКС від 20.01.2025 року про визнання необґрунтованими активів родини заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та стягнення їх у дохід держави. Мова про квартиру в місті Полтава", - ідеться в повідомленні.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу представника відповідача, а апеляційні скарги представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, — задовольнила частково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необґрунтовані активи на понад 5,3 млн грн виявлено в ексочільника одеської податкової, - ДБР

Відмовлено в задоволенні позову САП

Рішення ВАКС скасовано, натомість ухвалено нове, яким у повному обсязі відмовлено в задоволенні позову САП та в стягненні активів у дохід держави.

За рішенням колегії позивач не довів наявності реального зв’язку військовослужбовця ЗСУ із вказаною квартирою, окрім його проживання в ній разом з родиною, у складі дружини та двох малолітніх дітей.

Також не було доведено, що квартира придбана за дорученням відповідача або що він має можливість розпоряджатися нею, як власним майном.

Крім того, за встановлених під час судового розгляду обставин, на час набуття квартири відповідач ще не приступив до фактичного виконання обов’язків заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.

Також читайте: У родини екскерівника Харківського обласного ТЦК знайшли необґрунтовані активи на 4,8 млн грн: САП вимагає конфіскації

Постанова набрала законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

Що передувало?

20 січня 2025 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та його стягнення його в дохід держави, що формально належить матері, але фактично використовується заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.

+4
Тільки, під час війни в Україні, грошенят нациганив на ПОСАДІ, аж, ость тобі, маєш!!
А баканов з резніковим, та їх численна ШОБЛА замів, помічників, радників, консультантів, так собі і далі, ЖИРУЮТЬ з таки х же грошей на ПОСАДАХ!!??
19.05.2025 19:37 Відповісти
+4
Хто б сумнівався. Одні тупі і безграмотні розслідують , порушуючи процесуалні норми, сплачуючи ,в наслідок, безповоротно судові зьори, інші виносять вироки до кінця не дочитуючи статті законів. А ми -''платіть податки , ми вам з них ....'' . Додумайте самі...
19.05.2025 19:44 Відповісти
+4
То мамина квартіра, мама не пила, не їла та з пенЦІЇ два ляма навідкладала, щоб синочку квартІру купити бо йому немає де жити...
19.05.2025 19:49 Відповісти
як там у класика -ці руки..
19.05.2025 19:33 Відповісти
а статю ти читало?
19.05.2025 21:57 Відповісти
19.05.2025 19:37 Відповісти
19.05.2025 19:49 Відповісти
19.05.2025 19:44 Відповісти
статті законів не вичитують? а хто ті ******** закони понаприйняв? закони, які повністю убезпечують ********* в мантіях та мандатованих від кримінальної відповідальності! за 0Пу Зеленського взагалі мова не йдеться - вони ж недотуркані.
19.05.2025 20:42 Відповісти
а судьи кто ...
19.05.2025 19:54 Відповісти
Кому війна , а кому мать рідна
19.05.2025 21:40 Відповісти
а хоч хтось статтю читав, а зрозумів, що там написано, чи як поліграф поліграфич абир, абир абирвалг?
19.05.2025 21:59 Відповісти
Усе гарно, чудова маркіза !
19.05.2025 22:49 Відповісти
Кради,бери хабарі,бусифікуй-все норм. Суд завжди відмаже. І чому тцк вважають себе безнаказаними?🤔
20.05.2025 00:18 Відповісти
САП и ВАКС занимаются ******, получают миллионные зарплаты и создают видимость работы. Основной принцип которой создать людям проблему, которую он должен закрыть деньгами.
20.05.2025 10:33 Відповісти
 
 