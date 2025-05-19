Апеляційна палата скасувала рішення ВАКС про визнання активів родини посадовця ТЦК та СП Полтавщини необґрунтованими

Апеляційна палата скасувала рішення ВАКС про визнання активів родини заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП необґрунтованими

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АП ВАКС.

"12 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення ВАКС від 20.01.2025 року про визнання необґрунтованими активів родини заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та стягнення їх у дохід держави. Мова про квартиру в місті Полтава", - ідеться в повідомленні.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу представника відповідача, а апеляційні скарги представника третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, — задовольнила частково.

Відмовлено в задоволенні позову САП

Рішення ВАКС скасовано, натомість ухвалено нове, яким у повному обсязі відмовлено в задоволенні позову САП та в стягненні активів у дохід держави.

За рішенням колегії позивач не довів наявності реального зв’язку військовослужбовця ЗСУ із вказаною квартирою, окрім його проживання в ній разом з родиною, у складі дружини та двох малолітніх дітей.

Також не було доведено, що квартира придбана за дорученням відповідача або що він має можливість розпоряджатися нею, як власним майном.

Крім того, за встановлених під час судового розгляду обставин, на час набуття квартири відповідач ще не приступив до фактичного виконання обов’язків заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.

Постанова набрала законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду Верховного Суду.

Що передувало?

20 січня 2025 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та його стягнення його в дохід держави, що формально належить матері, але фактично використовується заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.