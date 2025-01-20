У матері заступника начальника ТЦК та СП Полтавщини конфіскували квартиру за майже 2 мільйони гривень, - САП

20 січня 2025 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та його стягнення його в дохід держави, що формально належить матері, але фактично використовується заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.

Деталі справи

Як вже повідомлялось, на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що мати посадовця у 2023 році купила 3-кімнатну квартиру в центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас з’ясовано, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини.

З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи територіального підрозділу указаного активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.



Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.



Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

