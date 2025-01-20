УКР
9 928 24

У матері заступника начальника ТЦК та СП Полтавщини конфіскували квартиру за майже 2 мільйони гривень, - САП

У заступника начальника Полтавського ТЦК конфіскували квартиру

20 січня 2025 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу на суму понад 1,9 млн грн та його стягнення його в дохід держави, що формально належить матері, але фактично використовується заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Деталі справи

Як вже повідомлялось, на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно отриманих прокурором САП, встановлено, що мати посадовця у 2023 році купила 3-кімнатну квартиру в центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас з’ясовано, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику керівника Харківської облради Скоробагачу. ФОТОрепортаж

З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи територіального підрозділу указаного активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

Читайте: САП оголосила про ще одну підозру "слузі народу" Кормишкіній: вона не задекларувала будинок і земельні ділянки

Автор: 

квартира (303) Полтава (582) САП (2469) незаконне збагачення (207) ТЦК та СП (783) Полтавська область (1212) Полтавський район (75)
+11
Недарма полтавське тецека відоме своєю бусифікацією - воєнкому ж треба десь харчуватись і гріти пузо в трикімнатній квартирі в центрі Полтави, а цивільні хлопці нехай або платять, або шурують в окопи.
показати весь коментар
20.01.2025 17:58 Відповісти
+7
Це зажопний заступник голови ТЦК.

Уявіть, що на рівні Умерова та його замів відбувається.
показати весь коментар
20.01.2025 18:26 Відповісти
+5
Нормально так воює🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.01.2025 17:58 Відповісти
Нормально так воює🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.01.2025 17:58 Відповісти
Недарма полтавське тецека відоме своєю бусифікацією - воєнкому ж треба десь харчуватись і гріти пузо в трикімнатній квартирі в центрі Полтави, а цивільні хлопці нехай або платять, або шурують в окопи.
показати весь коментар
20.01.2025 17:58 Відповісти
Неотвратимость наказания означает, что любое лицо, совершившее правонарушение, подлежит административной или уголовной ответственности, и ему должно быть назначено наказание. В случае если лицо не понесло наказание, нарушается другой принцип - справедливости.
показати весь коментар
20.01.2025 17:59 Відповісти
Ой мамо, мамо!!!! Хлопці ґрають в ґучномовець!
показати весь коментар
20.01.2025 18:00 Відповісти
Можливо , пінгвінів розводила і продавала .
показати весь коментар
20.01.2025 18:01 Відповісти
Страусів піддержувала, як янукович
показати весь коментар
20.01.2025 18:04 Відповісти
і малину
показати весь коментар
20.01.2025 19:55 Відповісти
Ну чого ви до ТЦКашника причепились? То ж мамкіна квартира на пенсію куплена...
показати весь коментар
20.01.2025 18:06 Відповісти
Бомж мама стала? Синок постарався.....
показати весь коментар
20.01.2025 18:13 Відповісти
Мабуть, працювала у ВРУ або ОПУ, а можливо у МСЕК, прямо з горшка у дитячому садку, без відпусток у дикрет? СУДДІВСЬКІ з прокурорскими, хоть копійку зароблять собі до пенсії?!
показати весь коментар
20.01.2025 18:14 Відповісти
Якась підозріла метушня в зелених в останій час. Щось дуже багато арештів. Як на мене це перетвориться в чергову бульбашку.
показати весь коментар
20.01.2025 18:15 Відповісти
Торговці людськими душами - оптом і в роздріб.
показати весь коментар
20.01.2025 18:23 Відповісти
Це зажопний заступник голови ТЦК.

Уявіть, що на рівні Умерова та його замів відбувається.
показати весь коментар
20.01.2025 18:26 Відповісти
Ціна однушки в Києві..ніпрощо..краще депутатів труханіть, починайте з зелених..
показати весь коментар
20.01.2025 18:36 Відповісти
А сам заступник чому не за гратами?
показати весь коментар
20.01.2025 18:58 Відповісти
Пенсійна Зе-реформа!
показати весь коментар
20.01.2025 19:03 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 19:08 Відповісти
От цікаво,хто йому скільки грошей дав і за що?
показати весь коментар
20.01.2025 19:30 Відповісти
А як же заступник? Так і буде на своїй посаді заробляти на нові квартири?
показати весь коментар
20.01.2025 20:01 Відповісти
Не виправдовую тецекашника, але хтось вважає, що квартира в центрі обласного центру за 45 тис. доларів це якесь багатство?!
показати весь коментар
20.01.2025 20:06 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 21:23 Відповісти
Неймовірно. Рік потрудився і елітна нерухомість.
Доходне місце.
Доходне місце.
показати весь коментар
20.01.2025 23:52 Відповісти
Апеляційна палата скасувала рішення ВАКС про визнання активів родини посадовця ТЦК та СП Полтавщини необґрунтованими Джерело: https://censor.net/ua/n3553125
показати весь коментар
19.05.2025 19:33 Відповісти
Вакс саме для виправдання топкорупціонерів і запровадили. І вони не відводять. Відмазують всіх роблячі накрадене законним.
показати весь коментар
19.05.2025 23:54 Відповісти
 
 