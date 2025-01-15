УКР
НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику керівника Харківської облради Скоробагачу. ФОТОрепортаж

НАБУ, САП та СБУ викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні 2022 року ексзаступник голови Харківської обласної ради (на той час — депутат Харківської облради) з метою заволодіння електроенергією з Об’єднаної енергетичної системи України та легалізації коштів від її продажу створив організовану групу.

До складу групи він залучив керівника приватного товариства як виконавця та його засновника як пособника, тоді як сам був інвестором цієї компанії", - йдеться в повідомленні.

Учасники групи заздалегідь придбати три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. Ті у червні 2022 року отримали електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам.

Водночас фінансова відповідальність за отриману електроенергію лягла на вищезгадані компанії-прокладки.

"Отримані від продажу електроенергії кошти ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не отримало. Аби приховати джерело походження, їх переказали на рахунки фінансових компаній під виглядом поверненням позик. Фінансові компанії за винагороду в розмірі 0,5% від суми переказу перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія.

В результаті реалізації схеми ПрАТ "НЕК "Укренерго" заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн", - додали в НАБУ.

Журналіст Олег Новіков заявив, що слідство вважає організатором колишнього заступника голови, ексдепутата Харківської облради Володимира Скоробагача. Наразі він перебуває за кордоном.

Викрито схему розкрадання коштів Укренерго на майже 60 млн грн

Наразі повідомлено про підозру 3 особам:

  • ексзаступнику голови, колишньому депутату Харківської облради (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України);
  • директору приватної компанії (за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
  • засновнику приватної компанії (за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 України).

НАБУ (5429) СБУ (13252) Укренерго (2740) САП (2469)
+9
60 міліонів?Не посадять...От не пам"ятаю точної цифри але у нас перестають садити вже після п"яти вкрадених міліонах.Кримінальна відповідальність настає вже при крадіжці 227 гривень згідно ККУ,і тут вже садять по повній...аж до того моменту коли злодій може запропонувати слідчому і судді хоч би річну їх зарплату...
14.01.2025 13:27 Відповісти
+7
не знаю хто придумав цю назву НАБУ..але в мене завжди стійка асоціація НАїБУ )
14.01.2025 13:14 Відповісти
+5
За5,5років правління слуг, схема на 60лямів, це як наче у фермера порося вкрали........
лиш за свиню посадять, аза60лямів лиш підозріють
14.01.2025 23:10 Відповісти
14.01.2025 13:14 Відповісти
Ну, якщо зареєструватися між кацапским різдвом і старим-новим роком, то з бодуна і не такі асоціації приплетуться...
показати весь коментар
14.01.2025 13:43 Відповісти
ну Вам краще знати про бодун
показати весь коментар
14.01.2025 13:59 Відповісти
"старий новий рік", а він ще існує, це з мараз "старий новий", то він старий, чи новий?
показати весь коментар
14.01.2025 21:41 Відповісти
60 міліонів?Не посадять...От не пам"ятаю точної цифри але у нас перестають садити вже після п"яти вкрадених міліонах.Кримінальна відповідальність настає вже при крадіжці 227 гривень згідно ККУ,і тут вже садять по повній...аж до того моменту коли злодій може запропонувати слідчому і судді хоч би річну їх зарплату...
14.01.2025 13:27 Відповісти
Щодо 5-ти вкрадених мільйонів інфа з власного досвіду???
14.01.2025 13:54 Відповісти
Захисник зельця і НАБУ? Чи з іншої планети?
15.01.2025 07:47 Відповісти
за 227 грн, і за 228 не садять, внесли зміни, слідкуй трохи, якщо косиш під йуризда.
14.01.2025 21:43 Відповісти
А шо "фінансові кампанії"? Нє прі дєлах?
14.01.2025 13:56 Відповісти
Укренерго і не мало отримувати кошти за продаж електроенергії, оскільки компанія не торгує електроенергією. Більше того компанії строго заборонено купувати/продавати електроенергію на відповідному ринку. Мова йде мабуть про те, що шахраї не оплатили транспортування придбаної енергії магістральними електричними мережами.
14.01.2025 14:57 Відповісти
для місцевих писак це занадто високі матерії, щоб в такі ньюанси вникати, а в результаті, як завжди виглядають непрофесіоналами, але і більшість авдиторії в тому не розбирається, тому майже всім пофіг.
14.01.2025 21:45 Відповісти
НЮАНС, а не нюанс, бо нью- це про інше
15.01.2025 07:49 Відповісти
А скільки вони найобують на фальшивих профілактичних ремонтах??!! В Южному Одеської обл. як мінімум 10 разів оголошували що не буде світла в такий то час через профремонти. І не відключали. Зрозуміло що приписують собі невиконані роботи.
14.01.2025 16:57 Відповісти
Посли G7 закликали запустити наглядову раду "Енергоатома". Вона не може розпочати роботу вже понад пів року
Джерело: https://biz.censor.net/n3530246
14.01.2025 21:11 Відповісти
За5,5років правління слуг, схема на 60лямів, це як наче у фермера порося вкрали........
лиш за свиню посадять, аза60лямів лиш підозріють
14.01.2025 23:10 Відповісти
Бездіяльність суддівських, ВІД ПОРТНОВА-ЛУКАШ, та нікчемність Законів від ВРУ, КМУ та ОПУ, СПОНУКАЄ осіб в Україні до таких злочинів!
Яка влада, такі й злочини! Зеленський їх нагородити, щоб вони могли спокійно потікати за кордон! Татаров і Генпрокурори, що повтікали, можуть привести сотні подібних прикладів в Україні!
Влада та її наслідки!
15.01.2025 05:11 Відповісти
Хтось не поділився з зельцем або єрмаком. Бо команда "фас" дана набу не просто так!
15.01.2025 07:51 Відповісти
Він виправдав свою хвамілію ...
15.01.2025 10:52 Відповісти
мєлкі розборки серед благородного сімєйства.
15.01.2025 10:52 Відповісти
Пам"ятаю, як весь Харків був завішаний цією харею. А воно їздило і гречку під телекамеру роздавало. Я ще тоді людям казав, що з таким прізвищем не може бути порядної людини... Вибрали, ******..
15.01.2025 11:00 Відповісти
Так прізвище спонукає..
15.01.2025 11:08 Відповісти
В Україні корупції не *має * і ніколи не *було* ,і не* буде* ...,а якщо де....сь щось і було , то "бьють поруках". ОСЬ!
15.01.2025 11:11 Відповісти
Дуже скоро збагатився?
15.01.2025 11:23 Відповісти
 
 