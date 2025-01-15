НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику керівника Харківської облради Скоробагачу. ФОТОрепортаж

НАБУ, САП та СБУ викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні 2022 року ексзаступник голови Харківської обласної ради (на той час — депутат Харківської облради) з метою заволодіння електроенергією з Об’єднаної енергетичної системи України та легалізації коштів від її продажу створив організовану групу.

До складу групи він залучив керівника приватного товариства як виконавця та його засновника як пособника, тоді як сам був інвестором цієї компанії", - йдеться в повідомленні.

Учасники групи заздалегідь придбати три компанії з ліцензіями на постачання електроенергії. Ті у червні 2022 року отримали електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам.

Водночас фінансова відповідальність за отриману електроенергію лягла на вищезгадані компанії-прокладки.

"Отримані від продажу електроенергії кошти ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не отримало. Аби приховати джерело походження, їх переказали на рахунки фінансових компаній під виглядом поверненням позик. Фінансові компанії за винагороду в розмірі 0,5% від суми переказу перекинули ці кошти на інші підконтрольні компанії, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Республіки Болгарія.

В результаті реалізації схеми ПрАТ "НЕК "Укренерго" заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн", - додали в НАБУ.

Журналіст Олег Новіков заявив, що слідство вважає організатором колишнього заступника голови, ексдепутата Харківської облради Володимира Скоробагача. Наразі він перебуває за кордоном.

Наразі повідомлено про підозру 3 особам:

ексзаступнику голови, колишньому депутату Харківської облради (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України);

директору приватної компанії (за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);

засновнику приватної компанії (за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 України).

