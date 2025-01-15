РУС
НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю руководителя Харьковского облсовета Скоробогачу. ФОТОрепортаж

НАБУ, САП и СБУ разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" на почти 60 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В апреле 2022 года экс-заместитель председателя Харьковского областного совета (в то время - депутат Харьковского облсовета) с целью завладения электроэнергией из Объединенной энергетической системы Украины и легализации средств от ее продажи создал организованную группу.

В состав группы он привлек руководителя частного общества как исполнителя и его основателя как пособника, тогда как сам был инвестором этой компании", - говорится в сообщении.

Участники группы заранее приобрести три компании с лицензиями на поставку электроэнергии. Те в июне 2022 года получили электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и передали ее подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям.

В то же время финансовая ответственность за полученную электроэнергию легла на вышеупомянутые компании-прокладки.

"Полученные от продажи электроэнергии средства ЧАО "НЭК "Укрэнерго" так и не получило. Чтобы скрыть источник происхождения, их перевели на счета финансовых компаний под видом возврата займов. Финансовые компании за вознаграждение в размере 0,5% от суммы перевода перебросили эти средства на другие подконтрольные компании, которые вывели их на счет компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Республики Болгария.

В результате реализации схемы ЧАО "НЭК "Укрэнерго" причинен ущерб на сумму 58,44 млн грн", - добавили в НАБУ.

Журналист Олег Новиков заявил, что следствие считает организатором бывшего заместителя председателя эксдепутата Харьковского облсовета Владимира Скоробагача. В настоящее время он находится за границей.

Викрито схему розкрадання коштів Укренерго на майже 60 млн грн

Сейчас сообщено о подозрении 3 лицам:

  • экс-заместителю председателя, бывшему депутату Харьковского облсовета (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины);
  • директору частной компании (по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
  • основателю частной компании (по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Украины).

НАБУ (4540) СБУ (20313) Укрэнерго (661) САП (2295)
+9
60 міліонів?Не посадять...От не пам"ятаю точної цифри але у нас перестають садити вже після п"яти вкрадених міліонах.Кримінальна відповідальність настає вже при крадіжці 227 гривень згідно ККУ,і тут вже садять по повній...аж до того моменту коли злодій може запропонувати слідчому і судді хоч би річну їх зарплату...
14.01.2025 13:27 Ответить
+7
не знаю хто придумав цю назву НАБУ..але в мене завжди стійка асоціація НАїБУ )
14.01.2025 13:14 Ответить
+5
За5,5років правління слуг, схема на 60лямів, це як наче у фермера порося вкрали........
лиш за свиню посадять, аза60лямів лиш підозріють
14.01.2025 23:10 Ответить
14.01.2025 13:14 Ответить
Ну, якщо зареєструватися між кацапским різдвом і старим-новим роком, то з бодуна і не такі асоціації приплетуться...
14.01.2025 13:43 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 13:59 Ответить
"старий новий рік", а він ще існує, це з мараз "старий новий", то він старий, чи новий?
14.01.2025 21:41 Ответить
60 міліонів?Не посадять...От не пам"ятаю точної цифри але у нас перестають садити вже після п"яти вкрадених міліонах.Кримінальна відповідальність настає вже при крадіжці 227 гривень згідно ККУ,і тут вже садять по повній...аж до того моменту коли злодій може запропонувати слідчому і судді хоч би річну їх зарплату...
14.01.2025 13:27 Ответить
Щодо 5-ти вкрадених мільйонів інфа з власного досвіду???
14.01.2025 13:54 Ответить
Захисник зельця і НАБУ? Чи з іншої планети?
15.01.2025 07:47 Ответить
за 227 грн, і за 228 не садять, внесли зміни, слідкуй трохи, якщо косиш під йуризда.
14.01.2025 21:43 Ответить
А шо "фінансові кампанії"? Нє прі дєлах?
14.01.2025 13:56 Ответить
Укренерго і не мало отримувати кошти за продаж електроенергії, оскільки компанія не торгує електроенергією. Більше того компанії строго заборонено купувати/продавати електроенергію на відповідному ринку. Мова йде мабуть про те, що шахраї не оплатили транспортування придбаної енергії магістральними електричними мережами.
14.01.2025 14:57 Ответить
для місцевих писак це занадто високі матерії, щоб в такі ньюанси вникати, а в результаті, як завжди виглядають непрофесіоналами, але і більшість авдиторії в тому не розбирається, тому майже всім пофіг.
14.01.2025 21:45 Ответить
НЮАНС, а не нюанс, бо нью- це про інше
15.01.2025 07:49 Ответить
А скільки вони найобують на фальшивих профілактичних ремонтах??!! В Южному Одеської обл. як мінімум 10 разів оголошували що не буде світла в такий то час через профремонти. І не відключали. Зрозуміло що приписують собі невиконані роботи.
14.01.2025 16:57 Ответить
Посли G7 закликали запустити наглядову раду "Енергоатома". Вона не може розпочати роботу вже понад пів року
Джерело: https://biz.censor.net/n3530246
14.01.2025 21:11 Ответить
За5,5років правління слуг, схема на 60лямів, це як наче у фермера порося вкрали........
лиш за свиню посадять, аза60лямів лиш підозріють
14.01.2025 23:10 Ответить
Бездіяльність суддівських, ВІД ПОРТНОВА-ЛУКАШ, та нікчемність Законів від ВРУ, КМУ та ОПУ, СПОНУКАЄ осіб в Україні до таких злочинів!
Яка влада, такі й злочини! Зеленський їх нагородити, щоб вони могли спокійно потікати за кордон! Татаров і Генпрокурори, що повтікали, можуть привести сотні подібних прикладів в Україні!
Влада та її наслідки!
15.01.2025 05:11 Ответить
Хтось не поділився з зельцем або єрмаком. Бо команда "фас" дана набу не просто так!
15.01.2025 07:51 Ответить
Він виправдав свою хвамілію ...
15.01.2025 10:52 Ответить
мєлкі розборки серед благородного сімєйства.
15.01.2025 10:52 Ответить
Пам"ятаю, як весь Харків був завішаний цією харею. А воно їздило і гречку під телекамеру роздавало. Я ще тоді людям казав, що з таким прізвищем не може бути порядної людини... Вибрали, ******..
15.01.2025 11:00 Ответить
Так прізвище спонукає..
15.01.2025 11:08 Ответить
В Україні корупції не *має * і ніколи не *було* ,і не* буде* ...,а якщо де....сь щось і було , то "бьють поруках". ОСЬ!
15.01.2025 11:11 Ответить
Дуже скоро збагатився?
15.01.2025 11:23 Ответить
 
 