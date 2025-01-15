НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю руководителя Харьковского облсовета Скоробогачу. ФОТОрепортаж

НАБУ, САП и СБУ разоблачили схему хищения средств "Укрэнерго" на почти 60 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В апреле 2022 года экс-заместитель председателя Харьковского областного совета (в то время - депутат Харьковского облсовета) с целью завладения электроэнергией из Объединенной энергетической системы Украины и легализации средств от ее продажи создал организованную группу.

В состав группы он привлек руководителя частного общества как исполнителя и его основателя как пособника, тогда как сам был инвестором этой компании", - говорится в сообщении.

Участники группы заранее приобрести три компании с лицензиями на поставку электроэнергии. Те в июне 2022 года получили электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и передали ее подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям.

В то же время финансовая ответственность за полученную электроэнергию легла на вышеупомянутые компании-прокладки.

"Полученные от продажи электроэнергии средства ЧАО "НЭК "Укрэнерго" так и не получило. Чтобы скрыть источник происхождения, их перевели на счета финансовых компаний под видом возврата займов. Финансовые компании за вознаграждение в размере 0,5% от суммы перевода перебросили эти средства на другие подконтрольные компании, которые вывели их на счет компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Республики Болгария.

В результате реализации схемы ЧАО "НЭК "Укрэнерго" причинен ущерб на сумму 58,44 млн грн", - добавили в НАБУ.

Журналист Олег Новиков заявил, что следствие считает организатором бывшего заместителя председателя эксдепутата Харьковского облсовета Владимира Скоробагача. В настоящее время он находится за границей.

Сейчас сообщено о подозрении 3 лицам:

экс-заместителю председателя, бывшему депутату Харьковского облсовета (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины);

директору частной компании (по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);

основателю частной компании (по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Украины).

