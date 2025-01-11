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У бывшего главного эколога Закарпатья Михаила Банка провели обыски. ВИДЕО

Правоохранительные органы провели обыски у бывшего начальника Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Закарпатья и Ивано-Франковской области, а также экс-главы Государственной экологической инспекции Закарпатской области Михаила Банка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают СМИ.

По предварительной информации, обыски проводились в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможных злоупотреблений властью, взяточничества и других преступлений, связанных с его деятельностью на должности. Правоохранители подозревают Банка в причастности к коррупционным схемам, которые могли повлечь значительные убытки государству.

Обыски проводились в нескольких местах, в частности по месту жительства Михаила Банка и в его офисных помещениях. По сообщениям источников, была изъята финансовая документация, электронные носители информации, а также ценные вещи, которые могут быть доказательствами по уголовному делу.

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Правоохранители отмечают, что действия происходили в соответствии с санкцией суда и с соблюдением действующего законодательства. Официальные комментарии относительно результатов обысков и дальнейших шагов по делу пока не предоставлены.

Имя Михаила Банка хорошо известно как в правоохранительных, так и в экологических кругах. Его деятельность на должности начальника УБОП неоднократно привлекала внимание СМИ, а работа в Государственной экологической инспекции вызывала многочисленные вопросы со стороны общественных активистов.

Местные общественные организации уже призвали правоохранителей к максимальной прозрачности в деле и надлежащего расследования. Жители Закарпатья и Ивано-Франковской области надеются, что расследование прольет свет на возможные нарушения.

Также смотрите: НАПК выявило необоснованные активы более чем на 19 млн грн у экс-руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа. ФОТОрепортаж

Дело Михаила Банка контролируют сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Эксперты прогнозируют, что в случае доказательства вины экс-чиновника могут ожидать значительные санкции, вплоть до уголовной ответственности.

Автор: 

НАБУ (4224) Госэкоинспекция (148) обыск (1898) ГБР (3007) Тищенко Николай (336) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+7
Та ні , його " банка "знаходиться в іншій країні ,
постарався заховати
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11.01.2025 17:08
+6
Будиночок нічогенький у еколога, і чорний мерс на місці. Фсьо што нажито нєпасільним трудом...
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11.01.2025 17:03
+5
У Банка нашли "банку"?)
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11.01.2025 17:02
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У Банка нашли "банку"?)
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11.01.2025 17:02 Ответить
У Банка у банку знайшли банку.
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11.01.2025 17:05 Ответить
Та ні , його " банка "знаходиться в іншій країні ,
постарався заховати
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11.01.2025 17:08 Ответить
Він поділиться, віддасть банку для аналізів, а велику банку залише собі.
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11.01.2025 17:13 Ответить
Банка в нього на віллі у Балатона
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11.01.2025 18:25 Ответить
Будиночок нічогенький у еколога, і чорний мерс на місці. Фсьо што нажито нєпасільним трудом...
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11.01.2025 17:03 Ответить
будинок таке собі .. а ля пшонка..
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11.01.2025 17:13 Ответить
На Закарпатті у всіх чиновників таки маєтки. Тут головне слухатись клан Балоги
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11.01.2025 18:27 Ответить
в ОП хай обшук проведуть, вони *******, цей еколог разом з пшонками навіть близько нестоїть.
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11.01.2025 20:31 Ответить
Відео "замерзло", але то мабуть Бентлі.
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11.01.2025 20:33 Ответить
Обдеруть ,як липку і відпустять! Як завжди!
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11.01.2025 17:05 Ответить
Куди Грінпіс дивиться? Покличте Ґрету!
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11.01.2025 17:09 Ответить
захоплююсь нашими чиновниками!
вміти заробити, здавалось би, ну у зовсім безперспективних місцях.
талант!
от, тикни палкою в будь якого, посипляться грошики зі всіх дірок.
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11.01.2025 17:16 Ответить
главно дєло шоб правильне прізвище було.
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11.01.2025 17:23 Ответить
Жителі Закарпаття та Івано-Франківщини сподіваються, що розслідування проллє світло на можливі порушення.Джерело: https://censor.net/ua/v3529740
ці екологі , використовуя свої посади, знущались над бізнесменами і місцевими жителями. Наприклад , по заказу головного лікаря Квітки Полонини ( свалявський куст минвод) місцевим жителям заборонили будуватися на їх ЗАКОННИХ ПРИВАТНИХ ДІЛЯНКАХ. А ти , хто почав будуватися, були репресовані прокуратурою і спец інспекцією.
КОРОЧЕ, там творилося і твориться жах і беспредел.
Ось що робити місцевим жителям, якщо крім роботи у санаторіях , більше роботи у селах нема? Ось і ведуть себе хозяіва санаторіїв як князькі. ДО РЕЧІ І ВИБОРІВ ЦЕ СТОСУЕТЬСЯ. Жителям диктують як голосувати, як це робив у Донецьку азметов. А потім всі дивуються, що Закарпаття голосує за ОПЗЖ .
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11.01.2025 18:24 Ответить
Не поділився з Татаровим?
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11.01.2025 18:39 Ответить
Справу Михайла Банка контролюють співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з представниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Джерело: https://censor.net/ua/v3529740
Ішаку передайте під особистий контроль. Це чмо зробить все "бездоганно". Воно вже багато всього наробило і ще наробить.
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11.01.2025 18:47 Ответить
Так він же банк ! Хто його посадить ?
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11.01.2025 19:52 Ответить
Грабуй награбоване!
Старий але дуже популярний зараз девіз.
Дуже скоро цей еколог вийде на волю, але трохи стрункіший та бідніший. Бідніший рівно на стільки, на скільки багатше стануть ті, хто його арештовував.
І нічого особистого - чисто бізнес.
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11.01.2025 20:36 Ответить
ГАСТРОСКОПІЮ КРАЩЕ Б ЗРОБИЛИ !)
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12.01.2025 00:53 Ответить
 
 