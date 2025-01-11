У бывшего главного эколога Закарпатья Михаила Банка провели обыски. ВИДЕО
Правоохранительные органы провели обыски у бывшего начальника Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Закарпатья и Ивано-Франковской области, а также экс-главы Государственной экологической инспекции Закарпатской области Михаила Банка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают СМИ.
По предварительной информации, обыски проводились в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможных злоупотреблений властью, взяточничества и других преступлений, связанных с его деятельностью на должности. Правоохранители подозревают Банка в причастности к коррупционным схемам, которые могли повлечь значительные убытки государству.
Обыски проводились в нескольких местах, в частности по месту жительства Михаила Банка и в его офисных помещениях. По сообщениям источников, была изъята финансовая документация, электронные носители информации, а также ценные вещи, которые могут быть доказательствами по уголовному делу.
Правоохранители отмечают, что действия происходили в соответствии с санкцией суда и с соблюдением действующего законодательства. Официальные комментарии относительно результатов обысков и дальнейших шагов по делу пока не предоставлены.
Имя Михаила Банка хорошо известно как в правоохранительных, так и в экологических кругах. Его деятельность на должности начальника УБОП неоднократно привлекала внимание СМИ, а работа в Государственной экологической инспекции вызывала многочисленные вопросы со стороны общественных активистов.
Местные общественные организации уже призвали правоохранителей к максимальной прозрачности в деле и надлежащего расследования. Жители Закарпатья и Ивано-Франковской области надеются, что расследование прольет свет на возможные нарушения.
Дело Михаила Банка контролируют сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Эксперты прогнозируют, что в случае доказательства вины экс-чиновника могут ожидать значительные санкции, вплоть до уголовной ответственности.
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постарався заховати
вміти заробити, здавалось би, ну у зовсім безперспективних місцях.
талант!
от, тикни палкою в будь якого, посипляться грошики зі всіх дірок.
ці екологі , використовуя свої посади, знущались над бізнесменами і місцевими жителями. Наприклад , по заказу головного лікаря Квітки Полонини ( свалявський куст минвод) місцевим жителям заборонили будуватися на їх ЗАКОННИХ ПРИВАТНИХ ДІЛЯНКАХ. А ти , хто почав будуватися, були репресовані прокуратурою і спец інспекцією.
КОРОЧЕ, там творилося і твориться жах і беспредел.
Ось що робити місцевим жителям, якщо крім роботи у санаторіях , більше роботи у селах нема? Ось і ведуть себе хозяіва санаторіїв як князькі. ДО РЕЧІ І ВИБОРІВ ЦЕ СТОСУЕТЬСЯ. Жителям диктують як голосувати, як це робив у Донецьку азметов. А потім всі дивуються, що Закарпаття голосує за ОПЗЖ .
Ішаку передайте під особистий контроль. Це чмо зробить все "бездоганно". Воно вже багато всього наробило і ще наробить.
Старий але дуже популярний зараз девіз.
Дуже скоро цей еколог вийде на волю, але трохи стрункіший та бідніший. Бідніший рівно на стільки, на скільки багатше стануть ті, хто його арештовував.
І нічого особистого - чисто бізнес.