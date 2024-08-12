НАПК выявило необоснованные активы более чем на 19 млн грн у экс-руководителя Госэкоинспекции Карпатского округа. ФОТОрепортаж

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа - главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Карпатского округа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК установило, что в течение 2020-2023 годов чиновник, члены его семьи и связанные с ним физические лица приобрели необоснованных активов на 19,3 млн грн. Речь идет об:

автомобиле Mercedes-Benz G63 AMG 2023 года выпуска стоимостью 9,4 млн грн;

автомобиле Volkswagen Touareg 2021 г.в. стоимостью 2,7 млн грн;

четырех квартирах в Ивано-Франковске общей стоимостью 4,3 млн грн;

нежилом помещении в Ивано-Франковске стоимостью 3 млн грн.





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Работники ГБР провели обыски по месту регистрации и проживания чиновника и членов его семьи, а также обыски в помещениях и автомобилях, которые могут быть незаконно приобретенными активами.

Правоохранители изъяли документы, а также зафиксированные сведения, которые могли быть использованы при проведении мониторинга образа жизни чиновника.

Подарки для жены и дочери

"Так, жена служащего стала обладательницей двух ценных транспортных средств, не имея на это достаточно средств из законных источников. Также она приобрела в собственность нежилое помещение общей площадью более 208 кв. м в Ивано-Франковске за якобы 596 тыс. грн, которые впоследствии подарила дочери. Реальная стоимость недвижимости составляет около 3 млн грн", - пояснили в НАПК.

Сам служащий приобрел трехкомнатную квартиру общей площадью более 82 кв м. Средняя стоимость такого жилья составляет около миллиона гривен.







Также он приобрел в собственность двухкомнатную квартиру общей площадью 75,8 кв. м, которую впоследствии подарил дочери. Служащий пытался доказать, что квартира была приобретена дочерью. Однако НАПК собрало доказательства, свидетельствующие, что именно он приобрел указанный актив, реальная рыночная стоимость которого составляет более 850 тыс. грн.

Как отмечают правоохранители, однокомнатную квартиру площадью 48 кв. м стоимостью 486 тыс. грн "подарило" служащему в знак благодарности третье лицо.

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Подозрение должностному лицу

"НАПК выяснило, что жилье было приобретено по поручению самого служащего, а его стоимость превышает 1,2 млн грн. Это же лицо впоследствии приобрело еще одну - трехкомнатную квартиру, не будучи на это финансово способным. Во время мониторинга образа жизни установлено, что жилье, реальная рыночная стоимость которого составляет более 1,5 млн грн, приобрел именно экс-начальник Государственной экологической инспекции Карпатского округа", - пишет пресс-служба.

Учитывая все расходы и законные доходы служащего и членов его семьи, НАПК установило, что они не имели финансовой возможности приобрести все вышеупомянутые активы за счет законных доходов.

По результатам проведенного НАПК мониторинга образа жизни Территориальное управление ГБР под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили чиновнику о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.

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