УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10492 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 652 11

НАЗК виявило необґрунтовані активи на понад 19 млн грн у екскерівника Держекоінспекції Карпатського округу. ФОТОрепортаж

Національне агентство з питань запобігання корупції під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу – головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

НАЗК встановило, що впродовж 2020-2023 років посадовець, члени його сім’ї та пов’язані з ним фізичні особи набули необґрунтованих активів на 19,3 млн грн. Йдеться про:

  • автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG 2023 року випуску вартістю 9,4 млн грн;
  • автомобіль Volkswagen Touareg 2021 р.в. вартістю 2,7 млн грн;
  • чотири квартири в Івано-Франківську загальною вартістю 4,3 млн грн;
  • нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн.

Колишнього керівника Держекоінспекції викрили на корупції - деталі від НАЗК
Колишнього керівника Держекоінспекції викрили на корупції - деталі від НАЗК

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК знайшло у трьох чиновників незадекларованої криптовалюти на понад 180 мільйонів

Працівники ДБР провели обшуки за місцем реєстрації та проживання посадовця та членів його сім’ї, а також обшуки у приміщеннях і автомобілях, які можуть бути незаконно набутими активами.

Правоохоронці вилучили документи, а також зафіксовані відомості, що могли бути використані під час проведення моніторингу способу життя посадовця.

Подарунки для дружини та доньки

"Так, дружина службовця стала власницею двох коштовних транспортних засобів, не маючи на це достатньо коштів із законних джерел. Також вона набула у власність нежитлове приміщення загальною площею понад 208 кв. м в Івано-Франківську за нібито 596 тис. грн, які згодом подарувала дочці. Реальна вартість нерухомості складає близько 3 млн грн", - пояснили у НАЗК.

Сам службовець придбав трикімнатну квартиру загальною площею понад 82 кв м. Середня вартість такого помешкання складає близько мільйона гривень.

Колишнього керівника Держекоінспекції викрили на корупції - деталі від НАЗК
Колишнього керівника Держекоінспекції викрили на корупції - деталі від НАЗК
Колишнього керівника Держекоінспекції викрили на корупції - деталі від НАЗК

Також він набув у власність двокімнатну квартиру загальною площею 75,8 кв. м, яку згодом подарував дочці. Службовець намагався довести, що квартира була придбана дочкою. Проте НАЗК зібрало докази, які свідчать, що саме він придбав зазначений актив, реальна ринкова вартість якого складає понад 850 тис. грн.

Як зазначають правоохоронці, однокімнатну квартиру площею 48 кв. м вартістю 486 тис. грн "подарувала" службовцю на знак вдячності третя особа.

Читайте також: Посадовець Одеської митниці за перший рік великої війни накупив елітних автівок на 7 мільйонів, – НАЗК 

Підозра посадовцю

"НАЗК з’ясувало, що житло було придбане за дорученням самого службовця, а його вартість перевищує 1,2 млн грн. Ця ж особа згодом придбала ще одну – трикімнатну квартиру, не будучи на це фінансово спроможною. Під час моніторингу способу життя встановлено, що житло, реальна ринкова вартість якого становить понад 1,5 млн грн, набув саме ексначальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу", – пише пресслужба. 

Враховуючи всі видатки та законні доходи службовця та членів його родини, НАЗК встановило, що вони не мали фінансової можливості придбати всі вищезазначені активи за рахунок законних доходів.

За результатами проведеного НАЗК моніторингу способу життя Територіальне управління ДБР під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі у $500 тис, - СБУ та НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Держекоінспекція (248) корупція (4683) НАЗК (1686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
А в різникова ніяких ''необгрунтованих активів'' не виявили раз його відпустили.
показати весь коментар
12.08.2024 11:23
+2
Було б дивно шо б не виявили - вони ж як гриби після дощу - попередніх яицеголових вже до суду тягнуть?
показати весь коментар
12.08.2024 11:17
+1
бідося
показати весь коментар
12.08.2024 11:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бідося
показати весь коментар
12.08.2024 11:14 Відповісти
Красавчик. Мабуть збирався військовим передати.
Ви тільки вдумайтесь, те лайно екс керівник маленької області. Ви уявіть які ріки гролшей течуть у великих областях
показати весь коментар
13.08.2024 21:16 Відповісти
Було б дивно шо б не виявили - вони ж як гриби після дощу - попередніх яицеголових вже до суду тягнуть?
показати весь коментар
12.08.2024 11:17 Відповісти
... який суд,на смереку суху.
показати весь коментар
12.08.2024 11:26 Відповісти
Тільки розстріли подібних тварюк можуть показати що таку владу треба захищати.
показати весь коментар
12.08.2024 11:21 Відповісти
А в різникова ніяких ''необгрунтованих активів'' не виявили раз його відпустили.
показати весь коментар
12.08.2024 11:23 Відповісти
та не може цього бути...., як це, він же така порядна людина, якщо отримала таку посаду..., мабуть, ділитися не захотів, а тепер квартира може тю-тю...
показати весь коментар
12.08.2024 11:49 Відповісти
А колега в Полтаві просто купив собі завод ГРЛ колишній промисловий гигант,ну що тут скажеш,вміють люди зекономити та вигідно вкласти кошти.
показати весь коментар
12.08.2024 12:16 Відповісти
забув відкатити єрмакові??
показати весь коментар
12.08.2024 12:17 Відповісти
"Віддайте мені мої гроши, мени нема на шо жити"
показати весь коментар
12.08.2024 14:01 Відповісти
Ну причем тут зеленский...................
показати весь коментар
13.08.2024 23:07 Відповісти
 
 