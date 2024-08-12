НАЗК виявило необґрунтовані активи на понад 19 млн грн у екскерівника Держекоінспекції Карпатського округу. ФОТОрепортаж

Національне агентство з питань запобігання корупції під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу – головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Карпатського округу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

НАЗК встановило, що впродовж 2020-2023 років посадовець, члени його сім’ї та пов’язані з ним фізичні особи набули необґрунтованих активів на 19,3 млн грн. Йдеться про:

автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG 2023 року випуску вартістю 9,4 млн грн;

автомобіль Volkswagen Touareg 2021 р.в. вартістю 2,7 млн грн;

чотири квартири в Івано-Франківську загальною вартістю 4,3 млн грн;

нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн.





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Працівники ДБР провели обшуки за місцем реєстрації та проживання посадовця та членів його сім’ї, а також обшуки у приміщеннях і автомобілях, які можуть бути незаконно набутими активами.

Правоохоронці вилучили документи, а також зафіксовані відомості, що могли бути використані під час проведення моніторингу способу життя посадовця.

Подарунки для дружини та доньки

"Так, дружина службовця стала власницею двох коштовних транспортних засобів, не маючи на це достатньо коштів із законних джерел. Також вона набула у власність нежитлове приміщення загальною площею понад 208 кв. м в Івано-Франківську за нібито 596 тис. грн, які згодом подарувала дочці. Реальна вартість нерухомості складає близько 3 млн грн", - пояснили у НАЗК.

Сам службовець придбав трикімнатну квартиру загальною площею понад 82 кв м. Середня вартість такого помешкання складає близько мільйона гривень.







Також він набув у власність двокімнатну квартиру загальною площею 75,8 кв. м, яку згодом подарував дочці. Службовець намагався довести, що квартира була придбана дочкою. Проте НАЗК зібрало докази, які свідчать, що саме він придбав зазначений актив, реальна ринкова вартість якого складає понад 850 тис. грн.

Як зазначають правоохоронці, однокімнатну квартиру площею 48 кв. м вартістю 486 тис. грн "подарувала" службовцю на знак вдячності третя особа.

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Підозра посадовцю

"НАЗК з’ясувало, що житло було придбане за дорученням самого службовця, а його вартість перевищує 1,2 млн грн. Ця ж особа згодом придбала ще одну – трикімнатну квартиру, не будучи на це фінансово спроможною. Під час моніторингу способу життя встановлено, що житло, реальна ринкова вартість якого становить понад 1,5 млн грн, набув саме ексначальник Державної екологічної інспекції Карпатського округу", – пише пресслужба.

Враховуючи всі видатки та законні доходи службовця та членів його родини, НАЗК встановило, що вони не мали фінансової можливості придбати всі вищезазначені активи за рахунок законних доходів.

За результатами проведеного НАЗК моніторингу способу життя Територіальне управління ДБР під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 1 ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

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