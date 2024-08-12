В Киеве задержан заместитель министра энергетики Хейло на взятке в $500 тыс, - СБУ и НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ и САП совместно с СБУ и Киевской областной прокуратурой разоблачили действующего заместителя министра энергетики и трех его сообщников на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ и НАБУ.

Схема сделки

За эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

"Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта - Покровского", - отметили в Службе безопасности.







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Чиновник привлек трех сообщников

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики. Однако чиновник, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, начал требовать деньги за ее вывоз.

К незаконной деятельности он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки.







Передача неправомерной выгоды происходила через привлеченных сообщников. Однако злоумышленникам это не помогло.

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В результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников "на горячем" после получения части взятки.

Подозрения взяточникам

Сейчас всем четырем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).





Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Отметим, что Кабмин Украины назначил заместителем министра энергетики Александра Хейла 6 сентября 2023 года.