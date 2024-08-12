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В Киеве задержан заместитель министра энергетики Хейло на взятке в $500 тыс, - СБУ и НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ и САП совместно с СБУ и Киевской областной прокуратурой разоблачили действующего заместителя министра энергетики и трех его сообщников на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ и НАБУ.

Схема сделки

За эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

"Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта - Покровского", - отметили в Службе безопасности.

СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго

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Чиновник привлек трех сообщников

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики. Однако чиновник, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, начал требовать деньги за ее вывоз.

К незаконной деятельности он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки.

СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго

Передача неправомерной выгоды происходила через привлеченных сообщников. Однако злоумышленникам это не помогло.

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В результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников "на горячем" после получения части взятки.

Подозрения взяточникам

Сейчас всем четырем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Отметим, что Кабмин Украины назначил заместителем министра энергетики Александра Хейла 6 сентября 2023 года.

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) коррупция (8560) СБУ (19893) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+40
Мені інше не зрозуміло: невже для уього, щоб евакуювати із зони бойових дій на Західну Україну унікальне і очевидно дороговартісне обладннання, потрібно дпвати хабар у мвнвстерствах? 😲 Як це? Чому досі не евакуйлвано? Невже хтось хоче, щоб обладнання якщо не дісталося кацапам, то було знищене, чи пошкоджене? Це вже саботаж, державна зрада, чи ще ні? 🤔
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12.08.2024 10:49
+36
скільки ж сам міністр бере?
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12.08.2024 10:28
+32
Одне стерво депутатське вимагає хабаря за неперешкоджання будівництву водогіну,друге хеуйло вимагає гроші за те,що входить в його обов'язки як посадовця.Шикарну державу розбудовує Зелупа.Всіх цих покидьків до влади привів саме він.
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12.08.2024 10:35
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Одягнув футболку, як у zеленськаго, не допомогло
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12.08.2024 16:36 Ответить
.... аферисти і злодії на всіх рівнях влади.
Мафія.
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12.08.2024 21:37 Ответить
Бідні нещасні шахтарі, які постійно вимагали дотацій від держави, стукотіли своїми касками під вр, влаштовували мітинги та страйки, невідомо звідки отак просто виклали пів мільйона баксів хабаря? А найсмішніше, що те довбане вугілля зараз ні на#єр нікому не потрібне - теплові електростанції знищені, а вони споживали вугілля найбільше. Навіщо їм те обладнання?
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13.08.2024 07:53 Ответить
Только не вставляйте в середине букву "у" (с)
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13.08.2024 15:57 Ответить
ЕХ --ХЕЙЛА -***** -ХЕЙЛА --- ЛА-ЛА-ЛА !!!!!
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13.08.2024 17:40 Ответить
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