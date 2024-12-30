ВАКС взял под стражу бывшего главу Апелляционного хозяйственного суда одной из областей с возможностью залога 30,3 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд применил к бывшему главе Апелляционного хозяйственного суда одной из областей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн 280 тыс. грн залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Срок действия меры пресечения - до 27.02.2025 включительно.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.

Как отмечают в прокуратуре, в начале декабря 2024 года САП и НАБУ разоблачили судью и бывшего главу Хозяйственного суда одной из областей на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов взятки. За указанные средства лица обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов. В ходе расследования САП и НАБУ установили причастность к указанному преступлению еще одного человека, а именно бывшего главы Апелляционного хозяйственного суда одной из областей.

САП не называет фамилии этого судьи, однако, как пишут СМИ, речь идет о Борисе Плотницком, который ушел в отставку с должности главы Западного апелляционного Хозяйственного суда в августе 2024 года.

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Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило действующего и бывшего главу Хозяйственного суда Львовской области на вымогательстве от представителя частной компании неправомерной выгоды в размере $1 миллион. 9 декабря им сообщили о подозрении.

ВАКС избрал меру пресечения для судьи Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича в виде содержания под стражей до 10 февраля 2025 года с альтернативой внесения 20 млн грн залога.

Также, Антикоррупционный суд арестовал экс-главу Хозяйственного суда Львовщины Юркевича с возможностью залога 12 млн грн.