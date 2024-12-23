Антикоррупционный суд арестовал экс-главу Хозяйственного суда Львовщины Юркевича с возможностью залога 12 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 12 млн грн судье в отставке Хозяйственного суда Львовской области, которого разоблачили на взятке в 1 миллион долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему главе хозяйственного суда одной из областей, которого совместно с судьей этого суда разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному экс-главе суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 млн грн залога. Срок действия меры пресечения - до 20.02.2025 включительно", - говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

По информации СМИ, речь идет об экс-главе хозяйственного суда Львовщины Михаиле Юркевиче.

Читайте также: Объявлен приговор главе Дружковского горсуда и экспрокурору, разоблаченных на предоставлении и получении взятки

Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило действующего и бывшего председателей Хозяйственного суда Львовской области на вымогательстве от представителя частной компании неправомерной выгоды в размере $1 миллион. 9 декабря им сообщили о подозрении.

ВАКС избрал меру пресечения для судьи Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича в виде содержания под стражей до 10 февраля 2025 года с альтернативой внесения 20 млн грн залога.