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взятка (6041) судья (2630) Антикоррупционный суд (1177) Львовская область (38)

Антикоррупционный суд арестовал экс-главу Хозяйственного суда Львовщины Юркевича с возможностью залога 12 млн грн

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 12 млн грн судье в отставке Хозяйственного суда Львовской области, которого разоблачили на взятке в 1 миллион долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшему главе хозяйственного суда одной из областей, которого совместно с судьей этого суда разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному экс-главе суда меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 млн грн залога. Срок действия меры пресечения - до 20.02.2025 включительно", - говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

По информации СМИ, речь идет об экс-главе хозяйственного суда Львовщины Михаиле Юркевиче.

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Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило действующего и бывшего председателей Хозяйственного суда Львовской области на вымогательстве от представителя частной компании неправомерной выгоды в размере $1 миллион. 9 декабря им сообщили о подозрении.

ВАКС избрал меру пресечения для судьи Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича в виде содержания под стражей до 10 февраля 2025 года с альтернативой внесения 20 млн грн залога.
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Топ комментарии
+4
Через пару місяців зменшать заставу в 2-а рази, через 4-и місяці = в 8 разів...
А через 6 місяців ще будуть доплачувати із бюджету за вимушені прогули і повернуть втрачене!
Відлік пішов....
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23.12.2024 22:23
+2
А він образився на таку малу суму. Попросив його не ганьбити
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23.12.2024 22:33
+1
як вже заїбав цей паноптикум
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23.12.2024 22:28
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Через пару місяців зменшать заставу в 2-а рази, через 4-и місяці = в 8 разів...
А через 6 місяців ще будуть доплачувати із бюджету за вимушені прогули і повернуть втрачене!
Відлік пішов....
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23.12.2024 22:23 Ответить
як вже заїбав цей паноптикум
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23.12.2024 22:28 Ответить
діло зрушить з місця коли просто будуть розстрілювати..

хоча хто буде розстрілювати ? ))..мусора Клименка ? .. замкнуте коло
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23.12.2024 22:30 Ответить
А він образився на таку малу суму. Попросив його не ганьбити
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23.12.2024 22:33 Ответить
Юркевич займався цим 30 років. Питання до правоохоронних органів: чому спіймали тільки зараз? Артимович набагато менше був суддею. Розмір застави несправедливий.
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23.12.2024 22:34 Ответить
Інститут суддівства повністю себе зганьбив! Через суд мерзотники тільки відбілюються!
Україні потрібен суд присяжних!
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23.12.2024 22:42 Ответить
12 мільйонів - це для нього копійки
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23.12.2024 22:48 Ответить
Я так і не зрозумів, мало просив, чи не поделился
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23.12.2024 22:50 Ответить
Монголы на своих новых территориях заливали в рот расплавленное серебро взяточникам. Это так, для общего образования.
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23.12.2024 23:12 Ответить
Ставки хабаря в госпсуді навіть вищі ніж у аналогічних судах кацапії.
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23.12.2024 23:34 Ответить
Гнида ще та
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23.12.2024 23:57 Ответить
У суддів високі заробітні плати та пенсії. А якщо їм ще їх підвищити, зробити і зарплати, і пенсії мільйонними, будуть продовжувати брати мзду, чи вже аж тоді ні?
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24.12.2024 04:00 Ответить
 
 