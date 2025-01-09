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Новини
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САП оголосила про ще одну підозру "слузі народу" Кормишкіній: вона не задекларувала будинок і земельні ділянки

народний депутат від фракції

САП повідомила про нову підозру чинній народній депутатці Ірині Кормишкіній: вона не задекларувала житловий будинок, у якому мешкає, та земельні ділянки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

"09 січня 2025 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про нову підозру чинному народному депутату України – в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"", - ідеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що указаний народний депутат у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому вона мешкає, та земельні ділянки поблизу м. Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.

Також читайте: ВАКС на 2 місяці продовжив строк дії обов’язків "слузі народу" Кормишкіній, підозрюваній у незаконному збагаченні

Зауважимо, що факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і НАБУ. 16 жовтня 2024 року вказаній особі було повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України.

Таким чином дії указаного нардепа наразі кваліфіковано за ст. 366-2, 368-5 КК України.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до вказаних злочинів.

Також читайте: Керівника Державної митної служби підозрюють у недекларуванні будинку під Києвом за $100 тисячКормишкіна не задекларувала будинок і ділянку

Прокуратура не називає імені підозрюваної, але обставини вказують на парламентарку від фракції "Слуга народу" Ірину Кормишкіну.

Справа "слуги народу" Кормишкіної

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.

23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Автор: 

САП (2221) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39) підозра (769)


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Топ коментарі
+25
Расчєхляй свою кормишку! агрохламідія і кім спєшат на помощь! Забризкають їй усю кормишку так, що вовєк не відмиється! "Поруки" називається, баба да! баба да! корабєльная сосна!
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09.01.2025 16:13
+24
Мені завжди цікаво що йде далі за підозрою? Бо скільки не читаєш про ці підозри, а людина як була на своєму посту так і працює. Як воно має закінчуватись?
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09.01.2025 16:12
+23
Була ж Алахвердієва, а тепер Кормишкіна... а всі її памятатимуть як Корабельна сосна.
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09.01.2025 16:30
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Встидалися би
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09.01.2025 16:11 Відповісти
А чого ? Така гарна ескортниця ... і погляд такий томний.
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10.01.2025 00:16 Відповісти
Мені завжди цікаво що йде далі за підозрою? Бо скільки не читаєш про ці підозри, а людина як була на своєму посту так і працює. Як воно має закінчуватись?
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09.01.2025 16:12 Відповісти
Поділ або відступні
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09.01.2025 16:18 Відповісти
В цьому випадку після підозри підозрювана йде до агрохімії, потім до стефанчука і потім до кіма, які взяли її "напоруки" та доказує що невіновна.
І так до іншої підозри.
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09.01.2025 16:21 Відповісти
Як оте чючало попало в депутати?
Хто це зробив?
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09.01.2025 16:13 Відповісти
Ліжко ще ніхто не відміняв
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09.01.2025 16:19 Відповісти
Яке ліжко? Можливо комусь з слуг наріду подобається кобила. Не буде ж він кобилі видавати мандата.
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09.01.2025 16:23 Відповісти
Ще не вечір
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09.01.2025 16:35 Відповісти
ну не знаю, Калігула ввів свого коня в сенат і записав в список до консулів,- а чим вона гірша
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09.01.2025 17:16 Відповісти
Підозрюю що кінь був симпотніший
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09.01.2025 18:46 Відповісти
Правильніше -Чим Зеленський за отого Калігулу гірший.
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09.01.2025 18:47 Відповісти
кобилі *****-т не потрібен і губи силіконові теж зайві .
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10.01.2025 06:43 Відповісти
паприколу
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09.01.2025 20:56 Відповісти
''Рабочая сасна'' - вона ж Алахвердієва - вона ж Кормишкіна - вона ж ''баба да - баба да'' - особиста креатура керівника парламентської фракції Зеленського ''слуга народу'' Давида Арахамії (в інтернет просторі відомого як Давид Браун), який за сумісництвом ще виконує роль начальника усіх ''касирів'' ''лівого преміального кешу'' для депутатів з партії Зеленського.
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09.01.2025 21:15 Відповісти
Расчєхляй свою кормишку! агрохламідія і кім спєшат на помощь! Забризкають їй усю кормишку так, що вовєк не відмиється! "Поруки" називається, баба да! баба да! корабєльная сосна!
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09.01.2025 16:13 Відповісти
Вона в них, як банк сперми !!!
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09.01.2025 17:11 Відповісти
Кормишкіна дорвалась до кормушки
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09.01.2025 16:14 Відповісти
кормишка - кормушка. пахва - піхва.
всього одна буква, а як багато змінює.
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09.01.2025 16:16 Відповісти
Зате у вишиванці. Ось і ціна цьому псевдопатріотизму.
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09.01.2025 16:16 Відповісти
Її звичний, улюблений гардероб значно відрізняється від вишиванки.

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09.01.2025 16:46 Відповісти
Зелені сосни і їхній лохторат вважають, що саме так має виглядати діловий одяг народного депутата.
Кого обирають собі в керівники, законотворці, так і живуть ...

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09.01.2025 16:49 Відповісти
Демократія для безбожників - від лукавого. Їм треба диктатуру пролетаріату, щоб покаятись.
https://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/by.php Читайте Біблію... Гибель народу без Слова Божого....
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09.01.2025 20:50 Відповісти
КакаяРазніца. У слуг НЕукраїнського народу одна святиня- БАБЛО. Ради нього вони й какашник з косовороткою одягнуть
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09.01.2025 16:50 Відповісти
Раджу Вам читати Євангеліє. Нпвіть не в якості релігійної книги, а як збірник слушних думок і фразеологізмів:

Від Матвія 7:15-20

Від Матвія 7:15-20 UMT
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-20

«Стережіться лжепророків, які приходять замасковані в овечу шкіру, а насправді є вовками лютими. Ви їх впізнаєте по їхніх вчинках: бо не буде добрих вчинків від злої людини, саме як не буває винограду на терновому кущі або фіґ в будяках. Добре дерево дає добрі плоди, а погане - погані. Не буває доброго дерева, що приносило б погані плоди, як не буває й поганого дерева, що приносило б добрі плоди. Кожне дерево, що не дає добрих плодів, зрубують і кидають у вогонь. Отже, лжепророків цих впізнаєте по їхніх вчинках».


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09.01.2025 16:53 Відповісти
а народу паприколу!
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09.01.2025 20:51 Відповісти
ніхто б розумний її не вибрав, навіть маючи половину мізків
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09.01.2025 20:53 Відповісти
Класна сосна
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09.01.2025 16:25 Відповісти
не сосна, а дуб як дерево
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09.01.2025 20:54 Відповісти
А та депутатша, що гроші через паркан викидала, вже все повірішувала?
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09.01.2025 16:28 Відповісти
Була ж Алахвердієва, а тепер Кормишкіна... а всі її памятатимуть як Корабельна сосна.
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09.01.2025 16:30 Відповісти
Та ладна. Така красіва, їй можна. Агрохімія і Кім знають
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09.01.2025 16:31 Відповісти
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09.01.2025 21:55 Відповісти
Журавель красава!👍
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09.01.2025 23:04 Відповісти
хламідію сам малював ?=респект
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10.01.2025 00:36 Відповісти
Ну і шо? І нічо.
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09.01.2025 16:34 Відповісти
"Своих не бросаем"
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09.01.2025 20:05 Відповісти
Так тепер нехай йде в порноакторки і відробляє
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09.01.2025 16:41 Відповісти
послицею в америку засмість тої жиропи жиртрестовської
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10.01.2025 00:38 Відповісти
Питухів які її брали на поруки також потрібно судити та штрафувати
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09.01.2025 16:42 Відповісти
Мечта овцейопа Аллахвердиева превратилась в Кормышкину. Аллах от неё отвернулся?
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09.01.2025 16:44 Відповісти
Та там і Бог очі заплющив.
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09.01.2025 21:49 Відповісти
"...САП повідомила про нову підозру чинній народній депутатці................: вона не задекларувала житловий будинок, у якому мешкає, та земельні ділянки..." - та то насосала трудові доходи, але просто забула задекларувати....
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09.01.2025 16:46 Відповісти
Це та "робоча сосна", по версії віце спікера СН А.Корнієнко? Таки да, дуже робоча ...
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09.01.2025 16:50 Відповісти
хай жінки теж починають "домагатись" мужчин і мужчинам гроші платити "за етоє самоє".. і мене почне устраювати це.....
ну , а коли повиздихають чмо-мужчинки, котрі унижаються оплатою за обопільне.. то устраювати мене це буде ще більше!!..
юб вся зараза, яка існує в світі - ьо це оці мужчинки, і чмирьки-жінки, які не по природі, а по меркантильності живуть.. точніше, існують..
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10.01.2025 00:07 Відповісти
Баба да, баба да
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09.01.2025 17:07 Відповісти
баба да.... баба баба да... надежная как карабельная сасна...
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09.01.2025 17:07 Відповісти
Ізбіратєль! Дай каждой кармишкіной па пєрсанальнай кармушкє!
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09.01.2025 17:20 Відповісти
Однопартєйци взяли на поруки і пішла по рукам h*яm слуг з району...
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09.01.2025 17:45 Відповісти
Как Вы можете так говорить о честной,порядочной женщине."Пошла по рукам"...Её @бут только те,кто брал на поруки,ну а то что не брал только ленивый-то то такое.
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09.01.2025 18:03 Відповісти
Дивлячись на її фото, особисто я ні секунди не сумніваюсь, що вона легко могла "напрацювати" і на будинок і на землю, всі інструменти для цього у неї в наявності навіть тюнінг пройшли...🤗😅😂🤣🤣
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09.01.2025 18:00 Відповісти
без чмо-мужчинок не могла би...
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10.01.2025 00:08 Відповісти
***,кого ж ви вибрали,амеби!
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09.01.2025 18:13 Відповісти
В як же файно дані персонажі ******* одягати вишиванки... Від цього це огидніше на цих персонажів дивитись.
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09.01.2025 18:16 Відповісти
Наїлася кацапка?
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09.01.2025 19:10 Відповісти
Опять слуга народа , где вы беретесь Гниды ... по кругу ходите .
и Коля Котлета вернулся в ВР .
так и шапкодёр из Ростова не загорами
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09.01.2025 21:26 Відповісти
Казав я тоді їй, не груби мені, я знаю що роблю. А вона продовжувала мене принижувати. Я своє зробив таки (виправив помилки попереднього майстра), а вона отримає за все. Так воно і є. Боже, яке воно по життю страхіття просто, ви собі не уявляєте.
А мене попереджував продавець будинку, не зв'язуйся з нею...
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09.01.2025 21:47 Відповісти
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09.01.2025 22:22 Відповісти
Реформи в дії!
Була корабельна сосна, а зараз - корабельна пихта.
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10.01.2025 00:10 Відповісти
Корабельна сосна?Баба ,,Да''?
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10.01.2025 00:35 Відповісти
От саме через таких і не вдягаю вишиванку, тупо бридко коли понавдягають на себе гімн співають і при цьому більше всіх *******, у мене керівництво любить одягати, при тому що я знаю де як і що вкрали.
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10.01.2025 02:47 Відповісти
Вона така дуже страшно красіва...
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10.01.2025 06:34 Відповісти
Не чіпайте сосну!
Можливо в Зімбабве пошлють послицею, послинею, послючкою, ... та дідько з ним, з новим правописом - кудись відпетляє.
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10.01.2025 07:59 Відповісти
и что? одно большое НИ-ЧЕ-ГО
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10.01.2025 08:35 Відповісти
Как шить , стирать НЕ знаю . Но всё остальное - золотые руки!
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10.01.2025 08:42 Відповісти
Кто заказывал девочку по вызову? Покажите ей, где выход из Рады!
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10.01.2025 13:05 Відповісти
 
 