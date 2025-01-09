САП оголосила про ще одну підозру "слузі народу" Кормишкіній: вона не задекларувала будинок і земельні ділянки
САП повідомила про нову підозру чинній народній депутатці Ірині Кормишкіній: вона не задекларувала житловий будинок, у якому мешкає, та земельні ділянки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.
"09 січня 2025 року за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП повідомлено про нову підозру чинному народному депутату України – в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"", - ідеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що указаний народний депутат у декларації за 2023 рік не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому вона мешкає, та земельні ділянки поблизу м. Одеси вартістю понад 17 млн грн, що придбані за рахунок необґрунтованих активів.
Зауважимо, що факт набуття народним депутатом України у власність активів, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період, є предметом розслідування САП і НАБУ. 16 жовтня 2024 року вказаній особі було повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України.
Таким чином дії указаного нардепа наразі кваліфіковано за ст. 366-2, 368-5 КК України.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до вказаних злочинів.
Прокуратура не називає імені підозрюваної, але обставини вказують на парламентарку від фракції "Слуга народу" Ірину Кормишкіну.
Справа "слуги народу" Кормишкіної
Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.
17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.
23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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І так до іншої підозри.
Хто це зробив?
всього одна буква, а як багато змінює.
Кого обирають собі в керівники, законотворці, так і живуть ...
https://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/by.php Читайте Біблію... Гибель народу без Слова Божого....
Від Матвія 7:15-20
Від Матвія 7:15-20 UMT
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-20
«Стережіться лжепророків, які приходять замасковані в овечу шкіру, а насправді є вовками лютими. Ви їх впізнаєте по їхніх вчинках: бо не буде добрих вчинків від злої людини, саме як не буває винограду на терновому кущі або фіґ в будяках. Добре дерево дає добрі плоди, а погане - погані. Не буває доброго дерева, що приносило б погані плоди, як не буває й поганого дерева, що приносило б добрі плоди. Кожне дерево, що не дає добрих плодів, зрубують і кидають у вогонь. Отже, лжепророків цих впізнаєте по їхніх вчинках».
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насосалатрудові доходи, але просто забула задекларувати....
ну , а коли повиздихають чмо-мужчинки, котрі унижаються оплатою за обопільне.. то устраювати мене це буде ще більше!!..
юб вся зараза, яка існує в світі - ьо це оці мужчинки, і чмирьки-жінки, які не по природі, а по меркантильності живуть.. точніше, існують..
рукамh*яm слуг з району...
и Коля Котлета вернулся в ВР .
так и шапкодёр из Ростова не загорами
А мене попереджував продавець будинку, не зв'язуйся з нею...
Була корабельна сосна, а зараз - корабельна пихта.
Можливо в Зімбабве пошлють послицею, послинею, послючкою, ... та дідько з ним, з новим правописом - кудись відпетляє.