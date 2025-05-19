Апелляционная палата отменила решение ВАКС о признании активов семьи должностного лица ТЦК и СП Полтавщины необоснованными

Апелляционная палата отменила решение ВАКС о признании активов семьи заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП необоснованными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС.

"12 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение ВАКС от 20.01.2025 года о признании необоснованными активов семьи заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и взыскании их в доход государства. Речь о квартире в городе Полтава", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу представителя ответчика, а апелляционные жалобы представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, - удовлетворила частично.

Отказано в удовлетворении иска САП

Решение ВАКС отменено, зато принято новое, которым в полном объеме отказано в удовлетворении иска САП и во взыскании активов в доход государства.

По решению коллегии истец не доказал наличия реальной связи военнослужащего ВСУ с указанной квартирой, кроме его проживания в ней вместе с семьей, в составе жены и двух малолетних детей.

Также не было доказано, что квартира приобретена по доверенности ответчика или что он имеет возможность распоряжаться ею, как собственным имуществом.

Кроме того, по установленным в ходе судебного разбирательства обстоятельствам, на момент приобретения квартиры ответчик еще не приступил к фактическому исполнению обязанностей заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Кассационном гражданском суде Верховного Суда.

Что предшествовало?

20 января 2025 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным актива на сумму более 1,9 млн грн и взыскании его в доход государства, который формально принадлежит матери, но фактически используется заместителем начальника Полтавского областного ТЦК и СП.