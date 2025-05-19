РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9659 посетителей онлайн
Новости Дела о незаконном обогащении
3 430 14

Апелляционная палата отменила решение ВАКС о признании активов семьи должностного лица ТЦК и СП Полтавщины необоснованными

Будут судить 10 граждан за службу в российских войсках против Украины

Апелляционная палата отменила решение ВАКС о признании активов семьи заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП необоснованными.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС.

"12 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение ВАКС от 20.01.2025 года о признании необоснованными активов семьи заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и взыскании их в доход государства. Речь о квартире в городе Полтава", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу представителя ответчика, а апелляционные жалобы представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, - удовлетворила частично.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необоснованные активы на более 5,3 млн грн выявлены у экс-главы одесской налоговой, - ГБР

Отказано в удовлетворении иска САП

Решение ВАКС отменено, зато принято новое, которым в полном объеме отказано в удовлетворении иска САП и во взыскании активов в доход государства.

По решению коллегии истец не доказал наличия реальной связи военнослужащего ВСУ с указанной квартирой, кроме его проживания в ней вместе с семьей, в составе жены и двух малолетних детей.

Также не было доказано, что квартира приобретена по доверенности ответчика или что он имеет возможность распоряжаться ею, как собственным имуществом.

Кроме того, по установленным в ходе судебного разбирательства обстоятельствам, на момент приобретения квартиры ответчик еще не приступил к фактическому исполнению обязанностей заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП.

Также читайте: У семьи экс-руководителя Харьковского областного ТЦК нашли необоснованные активы на 4,8 млн грн: САП требует конфискации

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Кассационном гражданском суде Верховного Суда.

Что предшествовало?

20 января 2025 года коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным актива на сумму более 1,9 млн грн и взыскании его в доход государства, который формально принадлежит матери, но фактически используется заместителем начальника Полтавского областного ТЦК и СП.

Автор: 

квартира (467) Тахтаулове (790) незаконное обогащение (156) ТЦК (728) Полтавская область (1252) Полтавский район (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Тільки, під час війни в Україні, грошенят нациганив на ПОСАДІ, аж, ость тобі, маєш!!
А баканов з резніковим, та їх численна ШОБЛА замів, помічників, радників, консультантів, так собі і далі, ЖИРУЮТЬ з таки х же грошей на ПОСАДАХ!!??
показать весь комментарий
19.05.2025 19:37 Ответить
+4
Хто б сумнівався. Одні тупі і безграмотні розслідують , порушуючи процесуалні норми, сплачуючи ,в наслідок, безповоротно судові зьори, інші виносять вироки до кінця не дочитуючи статті законів. А ми -''платіть податки , ми вам з них ....'' . Додумайте самі...
показать весь комментарий
19.05.2025 19:44 Ответить
+4
То мамина квартіра, мама не пила, не їла та з пенЦІЇ два ляма навідкладала, щоб синочку квартІру купити бо йому немає де жити...
показать весь комментарий
19.05.2025 19:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як там у класика -ці руки..
показать весь комментарий
19.05.2025 19:33 Ответить
а статю ти читало?
показать весь комментарий
19.05.2025 21:57 Ответить
Тільки, під час війни в Україні, грошенят нациганив на ПОСАДІ, аж, ость тобі, маєш!!
А баканов з резніковим, та їх численна ШОБЛА замів, помічників, радників, консультантів, так собі і далі, ЖИРУЮТЬ з таки х же грошей на ПОСАДАХ!!??
показать весь комментарий
19.05.2025 19:37 Ответить
То мамина квартіра, мама не пила, не їла та з пенЦІЇ два ляма навідкладала, щоб синочку квартІру купити бо йому немає де жити...
показать весь комментарий
19.05.2025 19:49 Ответить
Хто б сумнівався. Одні тупі і безграмотні розслідують , порушуючи процесуалні норми, сплачуючи ,в наслідок, безповоротно судові зьори, інші виносять вироки до кінця не дочитуючи статті законів. А ми -''платіть податки , ми вам з них ....'' . Додумайте самі...
показать весь комментарий
19.05.2025 19:44 Ответить
статті законів не вичитують? а хто ті ******** закони понаприйняв? закони, які повністю убезпечують ********* в мантіях та мандатованих від кримінальної відповідальності! за 0Пу Зеленського взагалі мова не йдеться - вони ж недотуркані.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:42 Ответить
а судьи кто ...
показать весь комментарий
19.05.2025 19:54 Ответить
Кому війна , а кому мать рідна
показать весь комментарий
19.05.2025 21:40 Ответить
а хоч хтось статтю читав, а зрозумів, що там написано, чи як поліграф поліграфич абир, абир абирвалг?
показать весь комментарий
19.05.2025 21:59 Ответить
Усе гарно, чудова маркіза !
показать весь комментарий
19.05.2025 22:49 Ответить
Кради,бери хабарі,бусифікуй-все норм. Суд завжди відмаже. І чому тцк вважають себе безнаказаними?🤔
показать весь комментарий
20.05.2025 00:18 Ответить
САП и ВАКС занимаются ******, получают миллионные зарплаты и создают видимость работы. Основной принцип которой создать людям проблему, которую он должен закрыть деньгами.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:33 Ответить
 
 