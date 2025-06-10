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Разрешил незаконное использование танкового полигона фермерами: в Днепропетровской области подозревается чиновник, - ГБР. ВИДЕО

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела Днепра, который в течение нескольких лет игнорировал незаконное использование местными фермерами земель танкового полигона.

Об этом ГБР сообщило в своем телеграм-канале во вторник, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, квартирно-эксплуатационный отдел законно заключал договоры аренды с местными аграриями на использование земель Министерства обороны общей площадью почти 1,5 тысячи гектаров.

"Однако фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров земли, на которых располагался танковый полигон, и использовали их для посевов без заключения договоров и уплаты арендной платы", - отмечается в сообщении.

По материалам Бюро, бывший руководитель квартирно-эксплуатационного отдела "не видел" этих нарушений и не принимал никаких мер для прекращения незаконного использования военных земель.

"Вследствие этого, по выводам экспертизы, Министерство обороны Украины понесло убытки на более 8 млн грн", - говорится в сообщении.

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полигон (340) ГБР (3050) Днепропетровская область (4090)


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8 міліметрів гривень. Скоро ДБР буде
займатися розслідуваннями порушень на сільськогосподарських ринках.
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10.06.2025 16:38 Ответить
ППЦ!
Фермери на не використовуваному полігоні пшеницю висівали - ось це так "ЗЛОЧИН"!!!

Причому, ДБР навіть не спромоглася доказати матеріальний зиск підозрюваного.
Справа розвалиться в суді за п'ять хвилин!
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10.06.2025 16:46 Ответить
А эти посевы как-то мешали танкам там ездить? Или у Украины столько танков, что их где то гонять надо по полигонам в пределах досягаемости русни? Ну ничего, такими темпами зеленая нечисть скоро вытолкнет этот полигон в соссию. Вот тогда все будет хорошр.
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10.06.2025 16:48 Ответить
Там один чиновник розформував декілька в/ч на декількох напрямках та розмінував декілька полів на декількох напрямках, що призвело до гибелі сотень тисяч громадян.
До нього питань немає?
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10.06.2025 16:57 Ответить
 
 