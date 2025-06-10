Разрешил незаконное использование танкового полигона фермерами: в Днепропетровской области подозревается чиновник, - ГБР. ВИДЕО
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела Днепра, который в течение нескольких лет игнорировал незаконное использование местными фермерами земель танкового полигона.
Об этом ГБР сообщило в своем телеграм-канале во вторник, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, квартирно-эксплуатационный отдел законно заключал договоры аренды с местными аграриями на использование земель Министерства обороны общей площадью почти 1,5 тысячи гектаров.
"Однако фермеры безосновательно захватили еще более 100 гектаров земли, на которых располагался танковый полигон, и использовали их для посевов без заключения договоров и уплаты арендной платы", - отмечается в сообщении.
По материалам Бюро, бывший руководитель квартирно-эксплуатационного отдела "не видел" этих нарушений и не принимал никаких мер для прекращения незаконного использования военных земель.
"Вследствие этого, по выводам экспертизы, Министерство обороны Украины понесло убытки на более 8 млн грн", - говорится в сообщении.
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займатися розслідуваннями порушень на сільськогосподарських ринках.
Фермери на не використовуваному полігоні пшеницю висівали - ось це так "ЗЛОЧИН"!!!
Причому, ДБР навіть не спромоглася доказати матеріальний зиск підозрюваного.
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До нього питань немає?