Бывшего начальника управления Командования сил логистики ВСУ подозревают в незаконном обогащении на 12,4 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Экс-начальнику одного из управлений Командования сил логистики ВСУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый и связанные с ним лица, по его поручению приобрели необоснованные активы. Речь идет о земельных участках, квартирах, жилых домах и автомобилях, стоимость которых более чем на 12,4 млн грн превышает их доходы.

Кроме того, установлено, что экс-начальник без предусмотренного законом разрешения хранил оружие и патроны к нему", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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