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Бывшего начальника управления Командования сил логистики ВСУ подозревают в незаконном обогащении на 12,4 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Экс-начальнику одного из управлений Командования сил логистики ВСУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый и связанные с ним лица, по его поручению приобрели необоснованные активы. Речь идет о земельных участках, квартирах, жилых домах и автомобилях, стоимость которых более чем на 12,4 млн грн превышает их доходы.

Кроме того, установлено, что экс-начальник без предусмотренного законом разрешения хранил оружие и патроны к нему", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Подозрение экс-начальнику управления ВСУ. Что известно
Подозрение экс-начальнику управления ВСУ. Что известно
Подозрение экс-начальнику управления ВСУ. Что известно

Автор: 

ВСУ (6695) логистика (33) подозрение (504) Офис Генпрокурора (2498)


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ще і зброю зі складу тирить
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09.06.2025 14:12 Ответить
Є і позитивна сторона. Якщо б не він, то ці мільйони дісталися б бурятам.
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09.06.2025 14:14 Ответить
Бери любого очільника і в нього рильце в пушку
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09.06.2025 14:15 Ответить
 
 