Бывшего начальника управления Командования сил логистики ВСУ подозревают в незаконном обогащении на 12,4 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Экс-начальнику одного из управлений Командования сил логистики ВСУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Подозреваемый и связанные с ним лица, по его поручению приобрели необоснованные активы. Речь идет о земельных участках, квартирах, жилых домах и автомобилях, стоимость которых более чем на 12,4 млн грн превышает их доходы.
Кроме того, установлено, что экс-начальник без предусмотренного законом разрешения хранил оружие и патроны к нему", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Yura Chuchudzhenko #597570
показать весь комментарий09.06.2025 14:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
vitaliymkua
показать весь комментарий09.06.2025 14:14 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий09.06.2025 14:15 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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