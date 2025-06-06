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Продали десятки самолетов и ЗРК: в государственной измене подозревают трех министров обороны времен Януковича

Саламатина, Лебедева и Ежеля подозревают в государственной измене

Трем бывшим министрам обороны Украины времен Януковича сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"С марта 2010 года по февраль 2014 года в период пребывания подозреваемыми на должности Министра обороны Украины принимались решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребности Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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По их распоряжению было безосновательно реализовано:

  • сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;
  • десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
  • сотни единиц гусеничной и колесной техники;
  • десятки боевых самолетов и вертолетов;
  • миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов различных калибров;
  • тысячи ракет.

В ОГП отметили, что этого вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор.

"Незаконные решения подозреваемых привели к снижению уровня боеспособности Вооруженных Сил Украины, обороноспособности государства и причинили тяжкие последствия. Своими действиями экс-министры обороны нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а также предоставили рф помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отметили там.

Речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.

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Автор: 

Ежель Михаил (221) Лебедев Павел (137) Минобороны (9421) оружие (10263) Саламатин Дмитрий (112) Офис Генпрокурора (2497)


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Топ комментарии
+10
згадаймо разом: хто був на той час схематозною газовою принцесою ?

жЮля ! жЮля !

.
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06.06.2025 15:23 Ответить
+9
Коли буде підозра кучмі,за передачу літаків та ракет???
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06.06.2025 15:14 Ответить
+7
Україна передала Росії стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, а також крилаті ракети Х-55 в 1999 році. Ця угода була укладена в обмін на погашення боргу за російський газ.
Зникни брехня класична.
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06.06.2025 15:16 Ответить
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Коли буде підозра кучмі,за передачу літаків та ракет???
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06.06.2025 15:14 Ответить
Ніколи. І якби колись була, він доживає у Монако. І мабуть невдовзі здохне.
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06.06.2025 15:49 Ответить
А скільки танків пустили під ніж ,новеньких
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06.06.2025 16:19 Ответить
Україна передала Росії стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, а також крилаті ракети Х-55 в 1999 році. Ця угода була укладена в обмін на погашення боргу за російський газ.
Зникни брехня класична.
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06.06.2025 15:16 Ответить
згадаймо разом: хто був на той час схематозною газовою принцесою ?

жЮля ! жЮля !

.
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06.06.2025 15:23 Ответить
"дорогенькі мої, тими ракетами і з тих літаків, які я продала дорогому другу Владіміру, кацапи тепер вбивають вас, мої дорогенькі українці !
вірте мені та голосуйте за мене !"

з майбутнього виступу кандидата в президенти України

.
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06.06.2025 15:27 Ответить
без дозволу кучми,вана би й не перднула
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06.06.2025 15:31 Ответить
Не брешіть, ракети передавав Кучма в обмін на газ, Тимошенко і тоді, і потім і близько не підпускали до махінації і розпродажу озброєнь. Як можна бути таким зомбавним?
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06.06.2025 15:50 Ответить
Як би тобі нехтілось але Тимошенко до тої угоди немає ніякого відношення.
Ту угоду уклали ще до того як Ющенко став прем"єр міністром, а Тимошенко віце прем"єром з питань паливно єнергетичного комплексу України при президенті кучмі.
ТАК ШО СИНКУ МАСТРУБІРУЙ НА ЮЛІЮ ВОЛОДИМИРОВНУ І ДАЛІ, АЛЕ ТИХЕНЬКО.
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06.06.2025 16:34 Ответить
Напівправда, це теж неправда, передали за бесцінь стратегічні літаки історичному ворогу, тому що цього вимагали від України США, або позбутися літаків, або самостійно їх знищити, і це за нічого не вартий папірець, яким США нібито гарантували Україні захист її суверенітету та територіальної цілісності, тому й "обміняли".
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06.06.2025 16:40 Ответить
Так Ющенко та Порошенко взагалі були самими адекватними президентами
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06.06.2025 15:20 Ответить
??
Наприклад, Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 - грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети.
Його наступник Юрій Єхануров (грудень 2007 - червень 2009) вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплексів «Точка».

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06.06.2025 15:41 Ответить
До чого тут "виводив зі складу ЗСУ" взагалі? Як вивели, так і назад в склад завели, це ж про консервування списаного, а не про продаж за кордон.
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06.06.2025 16:11 Ответить
ВИВОДИЛИ І ПРОДАВАЛИ.
І це найбільше лицемірство з боку президента чиї ручки нічого некрали.
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06.06.2025 16:36 Ответить
Та й в деяких випадках, наприклад в Ічкерію, можливо навіть і більше треба було продавати, щоб нохчі москалів щє в 20-му сторіччі закінчили.
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06.06.2025 16:16 Ответить
Так, це потвора з потвор. Під час предвиборчих перегонів на дострокових виборах в раду, це падло під час зустрічі з виборцями втирало, що навколо нас лише всі браття і жодних загроз. А на шкільній дошці малювало танчики, літаки, ракетні комплекси, військових у вигляді «точка точка два крючочка», а потім на них малював жирні хрести і складав в стовьчик шалено щекономлене на щастя народу і його процвітання. Особисто була на такі зустрічі його «громадській позиції», цього неймовірно підступного уйо...іща, яке пергим почало втуляти Україні за гранта програми самознищення!
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06.06.2025 16:37 Ответить
Цього діяча Гриценка потрібно арештувати за держзраду у першу чергу!
І судити з позбавленням волі і конфіскацією всього майна.
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06.06.2025 16:52 Ответить
Так!
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06.06.2025 16:59 Ответить
та не пережиайте, всі справи Порошенка в ДБР у роботі, дєло партнова жівьот, пльонкі деркача надьожно сахраняюца в жОПє.
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06.06.2025 15:21 Ответить
палковніка оминуло. Бо десь зачаївся.
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06.06.2025 15:15 Ответить
Полковник грав у " молодога презідєнта", як і багато інших, вважаючи, що Вові із цирку буде потребувати " виважених спеціалістів і ррозсудливих політіков", допомагав чим міг Карабасу Барабасу у просуванні цирка у владу.
Але, " мавр, сдєлал своє дєло і можєт біть свабодєн". Але Вові пам'ятає що Полковник старався.
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06.06.2025 15:31 Ответить
Мостова розумніша за нього, тому і врятувала палковніка від подальшого більш глибокого пірнання у зелене лайно.
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06.06.2025 16:25 Ответить
У таварісча палковніка жінка Юлія Мостова,та пасинок Діма Разумков
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06.06.2025 15:36 Ответить
Полковник свій в доску, разом з сином привели зелених а тепер відповідають за кадрову політику в Києві.
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06.06.2025 15:43 Ответить
Так, це потвора з потвор. Під час предвиборчих перегонів на дострокових виборах в раду, це падло під час зустрічі з виборцями втирало, що навколо нас лише всі браття і жодних загроз. А на шкільній дошці малювало танчики, літаки, ракетні комплекси, військових у вигляді «точка точка два крючочка», а потім на них малював жирні хрести і складав в стовьчик шалено щекономлене на щастя народу і його процвітання. Особисто була на такі зустрічі його «громадській позиції», цього неймовірно підступного уйо...іща, яке пергим почало втуляти Україні за гранта програми самознищення!
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06.06.2025 16:41 Ответить
він ще на Майдані багатьох своїх прихильників розчарував.
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06.06.2025 16:51 Ответить
А Гриценко? Він теж продавав "надлишкове майно ЗСУ"! Паи'ятаю, як кру елики собі понакуповували БТРів і ганяли на рих за кабанами та косулями🤬🤬🤬
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06.06.2025 15:16 Ответить
всі з 1991 торгували від зброї до землі,кальчужний скандал згадайте
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06.06.2025 15:18 Ответить
продавали всі мінистри !!легендарного полковника гриценка наприклад,торгував від душі
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06.06.2025 15:17 Ответить
Прізвища говорять самі за себе.
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06.06.2025 15:17 Ответить
Ви подивіться, що зараз по контрактах робиться з бюджету мільярди розікрали і все під контролем офісу.
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06.06.2025 15:17 Ответить
Там и при Ющенко продали 650 танков и 150 самолетов и системы ПВО все отличились..
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06.06.2025 15:21 Ответить
Чому при Ющенку росія не напала на Україну?
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06.06.2025 15:24 Ответить
Потому что еще не все продали..
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06.06.2025 15:25 Ответить
ну, так рф проводила м'яку демілітаризацію України,а після правління Януковича у нас вже практично були відсутні збройні сили як такі.
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06.06.2025 15:30 Ответить
А ти у 2010 за Юлю голосував?
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06.06.2025 15:33 Ответить
Ти шкодуєш про це ?
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06.06.2025 15:25 Ответить
новорічний корпоратив у так званому вертодромі Януковича:
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06.06.2025 15:24 Ответить
ПаАлковник гриценко при вітьку ющері продали більш за всіх. У тому чеслі ВВТ ОПЕРАТИВНОГО резерву.
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06.06.2025 15:30 Ответить
Тогда нужно сажать всех бывших президентов и их шестерок. Распродажей совкового хлама занимались все.
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06.06.2025 15:30 Ответить
Кто плясал перед заморским дядей на карачках и давил бульдозерами бомбардировщики?
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06.06.2025 15:31 Ответить
Оце дiло.
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06.06.2025 15:33 Ответить
Держава, яка розпродала свою зброю, знаючи, який біля неї сусід - заслужено отримала премію Дарвіна.
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06.06.2025 15:36 Ответить
Неизвестно сколько из этих денег попало в казну.
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06.06.2025 15:41 Ответить
0.00
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06.06.2025 16:39 Ответить
Найбільше продалось при ющерові
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06.06.2025 15:42 Ответить
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06.06.2025 15:43 Ответить
А коли, будуть справи, за доведення до банкрутства КБ "Луч" та Павлоградський з-д.?(2019-2022рр)
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06.06.2025 15:51 Ответить
Усі президенти були хабарниками. Три останніх були зрадниками.
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06.06.2025 16:24 Ответить
Давай уточнимо про трох останніх бо певно ти одного точно пропустив...
Ітак останній -Зеленський.
Попередник Зеленського - Порошенко.
Попередник Порошенко - Турчінов. Так, так, саме Турчінов хоча і виконуючий обов"язки, чи як там не назви, але чотири місяці він таки був президентом України.
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06.06.2025 16:44 Ответить
А чому як завжди ,,правосуддя" та прокурорський надзор в Україні вибірковий ???
ЗА ПРОДАЖ УКРАЇНСЬКОЇ ЗБРОЇ ПІДОЗРИ МАЮТЬ ОТРИМАТИ УСІ МІНІСТРИ ОБОРОНИ І УСІ ПРЕЗИДЕНТИ КОТРІ ЦІМ ЗАЙМАЛИСЬ.
А далі слідство і суд хай встановлюють ступінь вини кожного. Та головне чі СВІДОМО ТО БУЛО ХРОБЛЕНО, ЧІ ТІ ОСОБИ БУЛИ ТІЛЬКО ПОЛЄЗНИМИ ІДІОТАМИ.
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06.06.2025 16:48 Ответить
 
 