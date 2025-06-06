Продали десятки самолетов и ЗРК: в государственной измене подозревают трех министров обороны времен Януковича

Трем бывшим министрам обороны Украины времен Януковича сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"С марта 2010 года по февраль 2014 года в период пребывания подозреваемыми на должности Министра обороны Украины принимались решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребности Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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По их распоряжению было безосновательно реализовано:

сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;

десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;

сотни единиц гусеничной и колесной техники;

десятки боевых самолетов и вертолетов;

миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов различных калибров;

тысячи ракет.

В ОГП отметили, что этого вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор.

"Незаконные решения подозреваемых привели к снижению уровня боеспособности Вооруженных Сил Украины, обороноспособности государства и причинили тяжкие последствия. Своими действиями экс-министры обороны нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а также предоставили рф помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отметили там.

Речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.

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