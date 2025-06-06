Продали десятки самолетов и ЗРК: в государственной измене подозревают трех министров обороны времен Януковича
Трем бывшим министрам обороны Украины времен Януковича сообщено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"С марта 2010 года по февраль 2014 года в период пребывания подозреваемыми на должности Министра обороны Украины принимались решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребности Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
По их распоряжению было безосновательно реализовано:
- сотни единиц бронетехники и артиллерийских систем;
- десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
- сотни единиц гусеничной и колесной техники;
- десятки боевых самолетов и вертолетов;
- миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов различных калибров;
- тысячи ракет.
В ОГП отметили, что этого вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор.
"Незаконные решения подозреваемых привели к снижению уровня боеспособности Вооруженных Сил Украины, обороноспособности государства и причинили тяжкие последствия. Своими действиями экс-министры обороны нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а также предоставили рф помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отметили там.
Речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.
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Зникни брехня класична.
жЮля ! жЮля !
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вірте мені та голосуйте за мене !"
з майбутнього виступу кандидата в президенти України
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Ту угоду уклали ще до того як Ющенко став прем"єр міністром, а Тимошенко віце прем"єром з питань паливно єнергетичного комплексу України при президенті кучмі.
ТАК ШО СИНКУ МАСТРУБІРУЙ НА ЮЛІЮ ВОЛОДИМИРОВНУ І ДАЛІ, АЛЕ ТИХЕНЬКО.
Наприклад, Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 - грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети.
Його наступник Юрій Єхануров (грудень 2007 - червень 2009) вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплексів «Точка».
І це найбільше лицемірство з боку президента чиї ручки нічого некрали.
І судити з позбавленням волі і конфіскацією всього майна.
жОПє.
Але, " мавр, сдєлал своє дєло і можєт біть свабодєн". Але Вові пам'ятає що Полковник старався.
Ітак останній -Зеленський.
Попередник Зеленського - Порошенко.
Попередник Порошенко - Турчінов. Так, так, саме Турчінов хоча і виконуючий обов"язки, чи як там не назви, але чотири місяці він таки був президентом України.
ЗА ПРОДАЖ УКРАЇНСЬКОЇ ЗБРОЇ ПІДОЗРИ МАЮТЬ ОТРИМАТИ УСІ МІНІСТРИ ОБОРОНИ І УСІ ПРЕЗИДЕНТИ КОТРІ ЦІМ ЗАЙМАЛИСЬ.
А далі слідство і суд хай встановлюють ступінь вини кожного. Та головне чі СВІДОМО ТО БУЛО ХРОБЛЕНО, ЧІ ТІ ОСОБИ БУЛИ ТІЛЬКО ПОЛЄЗНИМИ ІДІОТАМИ.