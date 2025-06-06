Продали десятки літаків та ЗРК: у держзраді підозрюють трьох міністрів оборони часів Януковича

Трьом колишнім міністрам оборони України часів Януковича повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"З березня 2010 року по лютий 2014 року в період перебування підозрюваними на посаді Міністра оборони України приймалися рішення про відчуження та реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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За їхнім розпорядженням було безпідставно реалізовано:

сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;

десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

десятки бойових літаків та вертольотів;

мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;

тисячі ракет.

В ОГП зазначили, що цього озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року та до цього часу.

"Незаконні рішення підозрюваних призвели до зниження рівня боєздатності Збройних Сил України, обороноздатності держави та заподіяли тяжкі наслідки. Своїми діями ексміністри оборони завдали шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а також надали рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - наголосили там.

Йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.

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