Продали десятки літаків та ЗРК: у держзраді підозрюють трьох міністрів оборони часів Януковича
Трьом колишнім міністрам оборони України часів Януковича повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"З березня 2010 року по лютий 2014 року в період перебування підозрюваними на посаді Міністра оборони України приймалися рішення про відчуження та реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
За їхнім розпорядженням було безпідставно реалізовано:
- сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
- десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;
- сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;
- десятки бойових літаків та вертольотів;
- мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;
- тисячі ракет.
В ОГП зазначили, що цього озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року та до цього часу.
"Незаконні рішення підозрюваних призвели до зниження рівня боєздатності Збройних Сил України, обороноздатності держави та заподіяли тяжкі наслідки. Своїми діями ексміністри оборони завдали шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а також надали рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - наголосили там.
Йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.
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Зникни брехня класична.
жЮля ! жЮля !
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вірте мені та голосуйте за мене !"
з майбутнього виступу кандидата в президенти України
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Ту угоду уклали ще до того як Ющенко став прем"єр міністром, а Тимошенко віце прем"єром з питань паливно єнергетичного комплексу України при президенті кучмі.
ТАК ШО СИНКУ МАСТРУБІРУЙ НА ЮЛІЮ ВОЛОДИМИРОВНУ І ДАЛІ, АЛЕ ТИХЕНЬКО.
Наприклад, Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 - грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети.
Його наступник Юрій Єхануров (грудень 2007 - червень 2009) вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплексів «Точка».
І це найбільше лицемірство з боку президента чиї ручки нічого некрали.
Ви серйозно? Вивели і назад завели?????????
Луценко заявив, що міністри оборони України цілеспрямовано руйнували армію.
Про це розповів генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони в п'ятницю, доповідаючи про результати розслідування фактів російської агресії на сході України. За його словами, настільки масштабний розпродаж був одним із чинників нападу РФ.
Розпродаж майна відбувався при кожному міністрі оборони. Ми з'ясували сенсаційні матеріали, які свідчать, що колишні керівники міністерства оборони виносили з відомства повний список наявного озброєння, який є абсолютно секретним документом, працювали над ним з метою знищення боєздатності України", - зазначив Луценко.
І судити з позбавленням волі і конфіскацією всього майна.
жОПє.
Але, " мавр, сдєлал своє дєло і можєт біть свабодєн". Але Вові пам'ятає що Полковник старався.
Ітак останній -Зеленський.
Попередник Зеленського - Порошенко.
Попередник Порошенко - Турчінов. Так, так, саме Турчінов хоча і виконуючий обов"язки, чи як там не назви, але чотири місяці він таки був президентом України.
ЗА ПРОДАЖ УКРАЇНСЬКОЇ ЗБРОЇ ПІДОЗРИ МАЮТЬ ОТРИМАТИ УСІ МІНІСТРИ ОБОРОНИ І УСІ ПРЕЗИДЕНТИ КОТРІ ЦІМ ЗАЙМАЛИСЬ.
А далі слідство і суд хай встановлюють ступінь вини кожного. Та головне чі СВІДОМО ТО БУЛО ХРОБЛЕНО, ЧІ ТІ ОСОБИ БУЛИ ТІЛЬКО ПОЛЄЗНИМИ ІДІОТАМИ.