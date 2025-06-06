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Новини Державна зрада
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Продали десятки літаків та ЗРК: у держзраді підозрюють трьох міністрів оборони часів Януковича

Саламатіна, Лебедєва та Єжеля підозрюють у держзраді

Трьом колишнім  міністрам оборони України часів Януковича повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"З березня 2010 року по лютий 2014 року в період перебування підозрюваними на посаді Міністра оборони України приймалися рішення про відчуження та реалізацію боєздатного озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Батько заступника генпрокурора Мустеци на початку повномасштабного вторгнення вивіз за кордон понад $1 млн, - розслідування

За їхнім розпорядженням було безпідставно реалізовано:

  • сотні одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
  • десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;
  • сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;
  • десятки бойових літаків та вертольотів;
  • мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів;
  • тисячі ракет.

В ОГП зазначили, що цього озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року та до цього часу.

"Незаконні рішення підозрюваних призвели до зниження рівня боєздатності Збройних Сил України, обороноздатності держави та заподіяли тяжкі наслідки. Своїми діями ексміністри оборони завдали шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а також надали рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - наголосили там.

Йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.

Читайте: Наркоугруповання, яке діяло під виглядом правоохоронців та військових викрито в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Єжель Михайло (35) Лебедєв (33) Міноборони (7475) зброя (7532) Саламатін Дмитро (25) Офіс Генпрокурора (3279)


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Топ коментарі
+10
Коли буде підозра кучмі,за передачу літаків та ракет???
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06.06.2025 15:14 Відповісти
+10
згадаймо разом: хто був на той час схематозною газовою принцесою ?

жЮля ! жЮля !

.
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06.06.2025 15:23 Відповісти
+7
Україна передала Росії стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, а також крилаті ракети Х-55 в 1999 році. Ця угода була укладена в обмін на погашення боргу за російський газ.
Зникни брехня класична.
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06.06.2025 15:16 Відповісти
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Коли буде підозра кучмі,за передачу літаків та ракет???
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06.06.2025 15:14 Відповісти
Ніколи. І якби колись була, він доживає у Монако. І мабуть невдовзі здохне.
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06.06.2025 15:49 Відповісти
А скільки танків пустили під ніж ,новеньких
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06.06.2025 16:19 Відповісти
Україна передала Росії стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС, а також крилаті ракети Х-55 в 1999 році. Ця угода була укладена в обмін на погашення боргу за російський газ.
Зникни брехня класична.
показати весь коментар
06.06.2025 15:16 Відповісти
згадаймо разом: хто був на той час схематозною газовою принцесою ?

жЮля ! жЮля !

.
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06.06.2025 15:23 Відповісти
"дорогенькі мої, тими ракетами і з тих літаків, які я продала дорогому другу Владіміру, кацапи тепер вбивають вас, мої дорогенькі українці !
вірте мені та голосуйте за мене !"

з майбутнього виступу кандидата в президенти України

.
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06.06.2025 15:27 Відповісти
без дозволу кучми,вана би й не перднула
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06.06.2025 15:31 Відповісти
Не брешіть, ракети передавав Кучма в обмін на газ, Тимошенко і тоді, і потім і близько не підпускали до махінації і розпродажу озброєнь. Як можна бути таким зомбавним?
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06.06.2025 15:50 Відповісти
Як би тобі нехтілось але Тимошенко до тої угоди немає ніякого відношення.
Ту угоду уклали ще до того як Ющенко став прем"єр міністром, а Тимошенко віце прем"єром з питань паливно єнергетичного комплексу України при президенті кучмі.
ТАК ШО СИНКУ МАСТРУБІРУЙ НА ЮЛІЮ ВОЛОДИМИРОВНУ І ДАЛІ, АЛЕ ТИХЕНЬКО.
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06.06.2025 16:34 Відповісти
Напівправда, це теж неправда, передали за бесцінь стратегічні літаки історичному ворогу, тому що цього вимагали від України США, або позбутися літаків, або самостійно їх знищити, і це за нічого не вартий папірець, яким США нібито гарантували Україні захист її суверенітету та територіальної цілісності, тому й "обміняли".
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06.06.2025 16:40 Відповісти
Так Ющенко та Порошенко взагалі були самими адекватними президентами
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06.06.2025 15:20 Відповісти
??
Наприклад, Анатолій Гриценко, який очолював Міноборони при президентові Ющенку (лютий 2005 - грудень 2007) продовжив виведення техніки зі складу ЗСУ: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети.
Його наступник Юрій Єхануров (грудень 2007 - червень 2009) вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплексів «Точка».

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06.06.2025 15:41 Відповісти
До чого тут "виводив зі складу ЗСУ" взагалі? Як вивели, так і назад в склад завели, це ж про консервування списаного, а не про продаж за кордон.
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06.06.2025 16:11 Відповісти
ВИВОДИЛИ І ПРОДАВАЛИ.
І це найбільше лицемірство з боку президента чиї ручки нічого некрали.
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06.06.2025 16:36 Відповісти
"Як вивели, так і назад в склад завели"
Ви серйозно? Вивели і назад завели?????????

Луценко заявив, що міністри оборони України цілеспрямовано руйнували армію.
Про це розповів генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони в п'ятницю, доповідаючи про результати розслідування фактів російської агресії на сході України. За його словами, настільки масштабний розпродаж був одним із чинників нападу РФ.
Розпродаж майна відбувався при кожному міністрі оборони. Ми з'ясували сенсаційні матеріали, які свідчать, що колишні керівники міністерства оборони виносили з відомства повний список наявного озброєння, який є абсолютно секретним документом, працювали над ним з метою знищення боєздатності України", - зазначив Луценко.

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06.06.2025 17:05 Відповісти
Тобто за Кучми теж "як вивели, так і назад в склад завели"??? ???
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06.06.2025 17:08 Відповісти
Та й в деяких випадках, наприклад в Ічкерію, можливо навіть і більше треба було продавати, щоб нохчі москалів щє в 20-му сторіччі закінчили.
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06.06.2025 16:16 Відповісти
Так, це потвора з потвор. Під час предвиборчих перегонів на дострокових виборах в раду, це падло під час зустрічі з виборцями втирало, що навколо нас лише всі браття і жодних загроз. А на шкільній дошці малювало танчики, літаки, ракетні комплекси, військових у вигляді «точка точка два крючочка», а потім на них малював жирні хрести і складав в стовьчик шалено щекономлене на щастя народу і його процвітання. Особисто була на такі зустрічі його «громадській позиції», цього неймовірно підступного уйо...іща, яке пергим почало втуляти Україні за гранта програми самознищення!
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06.06.2025 16:37 Відповісти
Цього діяча Гриценка потрібно арештувати за держзраду у першу чергу!
І судити з позбавленням волі і конфіскацією всього майна.
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06.06.2025 16:52 Відповісти
Так!
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06.06.2025 16:59 Відповісти
та не пережиайте, всі справи Порошенка в ДБР у роботі, дєло партнова жівьот, пльонкі деркача надьожно сахраняюца в жОПє.
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06.06.2025 15:21 Відповісти
палковніка оминуло. Бо десь зачаївся.
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06.06.2025 15:15 Відповісти
Полковник грав у " молодога презідєнта", як і багато інших, вважаючи, що Вові із цирку буде потребувати " виважених спеціалістів і ррозсудливих політіков", допомагав чим міг Карабасу Барабасу у просуванні цирка у владу.
Але, " мавр, сдєлал своє дєло і можєт біть свабодєн". Але Вові пам'ятає що Полковник старався.
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06.06.2025 15:31 Відповісти
Мостова розумніша за нього, тому і врятувала палковніка від подальшого більш глибокого пірнання у зелене лайно.
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06.06.2025 16:25 Відповісти
У таварісча палковніка жінка Юлія Мостова,та пасинок Діма Разумков
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06.06.2025 15:36 Відповісти
Полковник свій в доску, разом з сином привели зелених а тепер відповідають за кадрову політику в Києві.
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06.06.2025 15:43 Відповісти
Так, це потвора з потвор. Під час предвиборчих перегонів на дострокових виборах в раду, це падло під час зустрічі з виборцями втирало, що навколо нас лише всі браття і жодних загроз. А на шкільній дошці малювало танчики, літаки, ракетні комплекси, військових у вигляді «точка точка два крючочка», а потім на них малював жирні хрести і складав в стовьчик шалено щекономлене на щастя народу і його процвітання. Особисто була на такі зустрічі його «громадській позиції», цього неймовірно підступного уйо...іща, яке пергим почало втуляти Україні за гранта програми самознищення!
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06.06.2025 16:41 Відповісти
він ще на Майдані багатьох своїх прихильників розчарував.
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06.06.2025 16:51 Відповісти
А Гриценко? Він теж продавав "надлишкове майно ЗСУ"! Паи'ятаю, як кру елики собі понакуповували БТРів і ганяли на рих за кабанами та косулями🤬🤬🤬
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06.06.2025 15:16 Відповісти
всі з 1991 торгували від зброї до землі,кальчужний скандал згадайте
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06.06.2025 15:18 Відповісти
продавали всі мінистри !!легендарного полковника гриценка наприклад,торгував від душі
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06.06.2025 15:17 Відповісти
Прізвища говорять самі за себе.
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06.06.2025 15:17 Відповісти
Ви подивіться, що зараз по контрактах робиться з бюджету мільярди розікрали і все під контролем офісу.
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06.06.2025 15:17 Відповісти
Там и при Ющенко продали 650 танков и 150 самолетов и системы ПВО все отличились..
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06.06.2025 15:21 Відповісти
Чому при Ющенку росія не напала на Україну?
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06.06.2025 15:24 Відповісти
Потому что еще не все продали..
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06.06.2025 15:25 Відповісти
ну, так рф проводила м'яку демілітаризацію України,а після правління Януковича у нас вже практично були відсутні збройні сили як такі.
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06.06.2025 15:30 Відповісти
А ти у 2010 за Юлю голосував?
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06.06.2025 15:33 Відповісти
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06.06.2025 17:17 Відповісти
Ти шкодуєш про це ?
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06.06.2025 15:25 Відповісти
новорічний корпоратив у так званому вертодромі Януковича:
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06.06.2025 15:24 Відповісти
ПаАлковник гриценко при вітьку ющері продали більш за всіх. У тому чеслі ВВТ ОПЕРАТИВНОГО резерву.
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06.06.2025 15:30 Відповісти
Тогда нужно сажать всех бывших президентов и их шестерок. Распродажей совкового хлама занимались все.
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06.06.2025 15:30 Відповісти
Кто плясал перед заморским дядей на карачках и давил бульдозерами бомбардировщики?
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06.06.2025 15:31 Відповісти
Оце дiло.
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06.06.2025 15:33 Відповісти
Держава, яка розпродала свою зброю, знаючи, який біля неї сусід - заслужено отримала премію Дарвіна.
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06.06.2025 15:36 Відповісти
Неизвестно сколько из этих денег попало в казну.
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06.06.2025 15:41 Відповісти
0.00
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06.06.2025 16:39 Відповісти
Найбільше продалось при ющерові
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06.06.2025 15:42 Відповісти
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06.06.2025 15:43 Відповісти
А коли, будуть справи, за доведення до банкрутства КБ "Луч" та Павлоградський з-д.?(2019-2022рр)
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06.06.2025 15:51 Відповісти
Усі президенти були хабарниками. Три останніх були зрадниками.
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06.06.2025 16:24 Відповісти
Давай уточнимо про трох останніх бо певно ти одного точно пропустив...
Ітак останній -Зеленський.
Попередник Зеленського - Порошенко.
Попередник Порошенко - Турчінов. Так, так, саме Турчінов хоча і виконуючий обов"язки, чи як там не назви, але чотири місяці він таки був президентом України.
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06.06.2025 16:44 Відповісти
А чому як завжди ,,правосуддя" та прокурорський надзор в Україні вибірковий ???
ЗА ПРОДАЖ УКРАЇНСЬКОЇ ЗБРОЇ ПІДОЗРИ МАЮТЬ ОТРИМАТИ УСІ МІНІСТРИ ОБОРОНИ І УСІ ПРЕЗИДЕНТИ КОТРІ ЦІМ ЗАЙМАЛИСЬ.
А далі слідство і суд хай встановлюють ступінь вини кожного. Та головне чі СВІДОМО ТО БУЛО ХРОБЛЕНО, ЧІ ТІ ОСОБИ БУЛИ ТІЛЬКО ПОЛЄЗНИМИ ІДІОТАМИ.
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06.06.2025 16:48 Відповісти
... а кучмо з пінчуками не треба судити ?
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06.06.2025 17:25 Відповісти
 
 