Батько заступника генпрокурора Мустеци на початку повномасштабного вторгнення вивіз за кордон понад $1 млн, - розслідування

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци Василь Мустеца вивіз до Румунії 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, не задекларувавши готівку.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, 26 березня 2022 року Мустеца-старший виїхав з України в Румунію через пункт пропуску "Порубне – Сірет". З собою чоловік вивіз 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, не задекларувавши готівку.

Того ж дня батько посадовця повернувся в Україну.

Про недекларування коштів довідалася митниця, і батька заступника генпрокурора оштрафували на 1700 гривень. Але він оскаржив цей штраф у суді.

Як зазначається в розслідуванні, за збігом обставин, у декларації за 2022 рік заступник генпрокурора Ігор Мустеца вказав новий банківський рахунок дружини в Румунії. Відтоді він декларує його щороку. На рахунку всього 15 тисяч євро, однак вибір країни й період відкриття банківського рахунку в дивний спосіб збігаються з подорожжю батька, зауважують розслідувачі.

Батько заступника Генпрокурора Василь Мустеца - ФОП із 2017 року. Основна його спеціалізація - будівництво, а не торгівля. У 2024-му чоловік став співзасновником будівельної компанії "В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ", яка з рік принесла майже 100 тисяч гривень збитку.

Партнер по бізнесу Василя Мустеци - івано-франківський підприємець Василь Кавлак. Останній заодно веде бізнес із дружиною голови Одеської ОДА Олега Кіпера - Іриною. Вони вдвох будують найбільший в Україні апарт-готель на 800 номерів.

Окрім цього, Василь Мустеца володів частками в низці інших компаній. Із 2021 по 2024 рік його офіційний дохід зріс із понад 1 мільйона гривень до понад 4,5 мільйона гривень на рік.

Раніше повідомлялося, що під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.

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