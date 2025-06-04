УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14090 відвідувачів онлайн
Новини Статки родини Ігоря Мустеци
1 862 20

Батько заступника генпрокурора Мустеци на початку повномасштабного вторгнення вивіз за кордон понад $1 млн, - розслідування

Батько Мустеци вивозив в Румунію незадекларовану готівку

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци Василь Мустеца вивіз до Румунії 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, не задекларувавши готівку.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією журналістів, 26 березня 2022 року Мустеца-старший виїхав з України в Румунію через пункт пропуску "Порубне – Сірет". З собою чоловік вивіз 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, не задекларувавши готівку.

Того ж дня батько посадовця повернувся в Україну.

Про недекларування коштів довідалася митниця, і батька заступника генпрокурора оштрафували на 1700 гривень. Але він оскаржив цей штраф у суді.

Як зазначається в розслідуванні, за збігом обставин, у декларації за 2022 рік заступник генпрокурора Ігор Мустеца вказав новий банківський рахунок дружини в Румунії. Відтоді він декларує його щороку. На рахунку всього 15 тисяч євро, однак вибір країни й період відкриття банківського рахунку в дивний спосіб збігаються з подорожжю батька, зауважують розслідувачі.

Батько заступника Генпрокурора Василь Мустеца - ФОП із 2017 року. Основна його спеціалізація - будівництво, а не торгівля. У 2024-му чоловік став співзасновником будівельної компанії "В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ", яка з рік принесла майже 100 тисяч гривень збитку.

Партнер по бізнесу Василя Мустеци - івано-франківський підприємець Василь Кавлак. Останній заодно веде бізнес із дружиною голови Одеської ОДА Олега Кіпера - Іриною. Вони вдвох будують найбільший в Україні апарт-готель на 800 номерів.

Окрім цього, Василь Мустеца володів частками в низці інших компаній. Із 2021 по 2024 рік його офіційний дохід зріс із понад 1 мільйона гривень до понад 4,5 мільйона гривень на рік.

Раніше повідомлялося, що під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.

Читайте також: Родина заступника генпрокурора Мустеци під час війни придбала елітну нерухомість та автомобілі на сотні тисяч доларів, - розслідування

Автор: 

розслідування (2275) Мустеца Ігор (5) Офіс Генпрокурора (3276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Хочу подивитись, перевірити ще раз передвиборчі обіцянки (програми) Зеленського і його банди зелених уродів...
Просто - для порівняння.
показати весь коментар
04.06.2025 20:15 Відповісти
+13
Дві різні країни. В одній мустеци та смарагдова камарилья грабують наче під час пожежі,
а в другій люди чксті, такі як Валерій Прозапас.
Валерій Прозапас: В 2022 році обласна влада з переляку вручила мені орден "За заслуги перед Запорізькою областю"; тоді попри катастрофу та окупацію 70% території - був шанс на єдність та спільну боротьбу проти зірвавшого останню маску ворога. Тепер я повертаю цю нагороду. Не бачу в ній сенсу в умовах, коли децентралізація знищена, політична доцільність переважає віськову необхідність, а "єліта" впала в такий відвертий дерібан, якому б "смотрящіє" Януковіча позаздрили. Так що нехай нагородять когось більш достойного, хто там виконає їм "реставрацію будинку-їдальні" за 300 000 000 або встановить "нове покриття на стадіоні" в 30 кілометрах від фронту. А я не хочу мати з цим нічого спільного.
показати весь коментар
04.06.2025 20:21 Відповісти
+12
Уявляю скільки вивезла вся зешобла....
показати весь коментар
04.06.2025 20:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крестный ОТЕЦ ....
показати весь коментар
04.06.2025 20:14 Відповісти
Хочу подивитись, перевірити ще раз передвиборчі обіцянки (програми) Зеленського і його банди зелених уродів...
Просто - для порівняння.
показати весь коментар
04.06.2025 20:15 Відповісти
Варто почати з обіцянок Ющенка на Майдані! Пригадуєш таке гасло - Бпндитам тюрми! Всі наступники обіцяли майже те саме, і жоден ні чого не зробив! Тільки очолювали корупцію!
показати весь коментар
04.06.2025 21:23 Відповісти
Можна гаслонути "Бандитам тюрми", але проблема в тому, що бандитом (злочинцем) особу може назвати лише суд на підставі матеріалів слідства. І аж ніяк цього не може робити навіть найвища посадова особа ні виконавчої. ні представницбкої, ні законодачої влади. Організувати роботу правоохороних та судових органів - так, це входить в їхні повноваження; але така організація не робиться за клацанням пальчиків.
показати весь коментар
04.06.2025 21:31 Відповісти
Уявляю скільки вивезла вся зешобла....
показати весь коментар
04.06.2025 20:18 Відповісти
Дві різні країни. В одній мустеци та смарагдова камарилья грабують наче під час пожежі,
а в другій люди чксті, такі як Валерій Прозапас.
Валерій Прозапас: В 2022 році обласна влада з переляку вручила мені орден "За заслуги перед Запорізькою областю"; тоді попри катастрофу та окупацію 70% території - був шанс на єдність та спільну боротьбу проти зірвавшого останню маску ворога. Тепер я повертаю цю нагороду. Не бачу в ній сенсу в умовах, коли децентралізація знищена, політична доцільність переважає віськову необхідність, а "єліта" впала в такий відвертий дерібан, якому б "смотрящіє" Януковіча позаздрили. Так що нехай нагородять когось більш достойного, хто там виконає їм "реставрацію будинку-їдальні" за 300 000 000 або встановить "нове покриття на стадіоні" в 30 кілометрах від фронту. А я не хочу мати з цим нічого спільного.
показати весь коментар
04.06.2025 20:21 Відповісти
І це лише 1 батько, 1 заступника, 1 можновладця.
показати весь коментар
04.06.2025 20:21 Відповісти
Таке бидло іде в комплекті до призначенців Віслюка - це головна умова його кадрової політики.
показати весь коментар
04.06.2025 20:25 Відповісти
Це потужні патріоти і незламні чиновники, їм в окопи ніяк не можна - захищати їхні мільйони мають трактористи і водії, інакше де Муцеца буде харчуватись?
показати весь коментар
04.06.2025 20:26 Відповісти
Хароша штука цей постсовєцький капіталізм - ге ж, пани наші рідні?
показати весь коментар
04.06.2025 20:27 Відповісти
Мульйон дерев для народу...А кому і мульйони доларів готівкою . А де ж відрубані руки,ЗЕ ?
показати весь коментар
04.06.2025 20:27 Відповісти
в рюкзаку, мабуть? 😂
показати весь коментар
04.06.2025 20:29 Відповісти
Ще один зелений крадій. Як неочікувано!
показати весь коментар
04.06.2025 20:29 Відповісти
Звичайно, ішак такого не коментує. Зелені гниди готові здриснути в будь-який момент. От чи всі встигнуть?
показати весь коментар
04.06.2025 20:39 Відповісти
Те саме зробили ригі анальні і слуги
показати весь коментар
04.06.2025 20:53 Відповісти
Не зрозумів. "Вивіз мільйон готівкою", не декларучи не митниці - яким чином? Граніца не на замкє. Далі: митниця про це потім взнала - як? Та штрафонула аж на тисячу сімсот гривен, чи не замало? Яле навіть таку суму, мільйонер не схотів платити, побіг оскаржувати в суді. Цікаво, скікі витратив на адвокати? Якщо виграв, то ці витрати йому відшкодувала сторона, що програла, тобто митниця, тобто держава, тобто ми із вами. Вітаю, вельмишановне панство.
показати весь коментар
04.06.2025 21:03 Відповісти
Ага. І головне що генпрокурор взагалі не бачив що його замісника родичі роблять...
показати весь коментар
04.06.2025 21:11 Відповісти
Як добре коли батьки такі багаті
показати весь коментар
04.06.2025 21:09 Відповісти
цікаво як дізнались?
показати весь коментар
04.06.2025 22:02 Відповісти
...мафія.
показати весь коментар
04.06.2025 22:28 Відповісти
 
 