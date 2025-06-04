Родина заступника генпрокурора Мустеци під час війни придбала елітну нерухомість та автомобілі на сотні тисяч доларів, - розслідування

Під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про Ігоря Мустецу

Ігор Мустеца родом із Чернівців, має ступінь магістра права та є кандидатом юридичних наук. Вже понад 23 роки працює в органах прокуратури. Під час Революції гідності він обіймав посаду прокурора Шевченківського району Чернівців. За даними ЗМІ, тоді він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив кар’єру в прокуратурі.

З 2020 року він займає посаду заступника генерального прокурора України. За даними медіа, призначення Мустеци лобіював бізнесмен із Чернівців Ілля Павлюк, якого називали одним із керівників центрального штабу Володимира Зеленського під час виборів 2019 року.

На посаді заступника генпрокурора Мустеца працював із двома керівниками — Іриною Венедіктовою та Андрієм Костіним, а також ще двома виконувачами обов’язків генпрокурора. Колишній президент Петро Порошенко нагородив його званням "Заслужений юрист України" та орденом "За заслуги" III ступеня.

Як зазначають розслідувачі, за понад два десятиліття служби в органах прокуратури Ігор Мустеца не став власником ані нерухомості, ані автомобіля. З 2020-го орендує квартиру площею 140 м² у Новопечерських Липках в центрі Києва. Вартість оренди квартири такою ж площею нині становить близько 1800 доларів - понад 75 000 гривень. Це дорівнює половині його місячної зарплати Мустеци в Офісі генпрокурора. Також з минулого року посадовець отримує пенсію - 9,5 тисячі гривень на місяць.

Дружина Ігоря Мустеци - Катерина - теж власної нерухомості не має. Вона їздить на Volkswagen Touareg 2021 року вартістю під 2 мільйони гривень, який придбала в кредит.

Майно батьків

Журналісти дізналися, що наприкінці 2022 року мати заступника генпрокурора Мустеци оформила на себе 202-метрову квартиру в ЖК "Парус" у Чернівцях. Нині актуальна вартість подібної нерухомості становить щонайменше $200 тис.

Зазначається, що інвестувала в цю нерухомість Любов Мустеца ще у 2015 році. На той момент 1 м² коштував близько 10,5 тисяч гривень. Тобто офіційно за квартиру вона заплатила 2 мільйони 124 тисячі гривень (за тодішнім курсом - 101 тисяча доларів).

Саме цією квартирою користується сам Ігор Мустеца, його дружина та діти з 2022 року. У цій же будівлі матір Мустеци має невелике нежитлове приміщення.

У травні 2023-го батько Ігоря Мустеци, Василь, придбав автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400D 2022 року випуску вартістю щонайменше 80 тисяч доларів.

У червні 2024-го чоловік також купив будинок у Чернівцях площею 84 м².

Також у розслідуванні йдеться, що в жовтні того ж року Василь Мустеци оформив на себе земельні ділянки та два таунхауси в чернівецькому ЖК Family Town, площею по 117 м² та загальною вартістю від 190 тисяч доларів. Чоловік, щоправда, ці котеджі не купував: він викупив паї для майбутнього будівництва. Так, один будинок йому обійшовся всього у 31 тисячу доларів.

Бізнес родичів

Мати Ігоря Мустеци веде роздрібну торгівлю з лотків та на ринках із 2008 року. Згідно з податковими деклараціями, у 2021–2024 роках вона декларувала дохід близько 1 мільйона гривень щороку. Вона - ФОП на спрощеній системі оподаткування,

Попередній її ФОП, який дозволяв відкрити кафе, проіснував всього 4 місяці. У 2006-2014 роках Любов Мустеци була співвласницею компанії "Технопласт Буковина", яка в перший рік роботи показала до 20 тисяч гривень доходу, а далі - жодного прибутку.

З 2007-го жінка володіє будинком у Чернівцях, де зареєстровані як ФОПи вона сама та її чоловік - Василь Мустеца.

Батько заступника Генпрокурора Василь Мустеца - ФОП із 2017 року. Основна його спеціалізація - будівництво, а не торгівля. У 2024-му чоловік став співзасновником будівельної компанії "В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ", яка з рік принесла майже 100 тисяч гривень збитку.

Партнер по бізнесу Василя Мустеци - івано-франківський підприємець Василь Кавлак. Останній заодно веде бізнес із дружиною голови Одеської ОДА Олега Кіпера - Іриною. Вони вдвох будують найбільший в Україні апарт-готель на 800 номерів.

Окрім цього, Василь Мустеца володів частками в низці інших компаній. Із 2021 по 2024 рік його офіційний дохід зріс із понад 1 мільйона гривень до понад 4,5 мільйона гривень на рік.

У розслідуванні йдеться, що 26 березня 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Мустеца-старший намагався вивезти до Румунії 1,1 мільйона доларів та 100 тисяч євро готівкою, не задекларувавши кошти. Його оштрафували на 1700 грн, але він оскаржив штраф у суді.

За збігом обставин, у декларації за 2022 рік сам заступник генпрокурора Ігор Мустеца вказав новий банківський рахунок дружини в Румунії. Час його відкриття збігається з поїздкою батька.

Сестра Ігоря Мустеци Наталія Антонюк та її чоловік Володимир Антонюк мають родинний бізнес у Чернівцях - торгують рибою.

Таким же бізнесом займається і дружина заступника генпрокурора Катерина Мустеца. Жінка ФОП уже 10 років. Перші 6 років вона заробляла від 28 до 47 тисяч гривень на місяць.

Як зауважують журналісти, коли чоловік отримав посаду в Києві, її справи теж пішли вгору. У 2021 році доходи Катерини Мустеци виросли до понад 1 мільйона грн. Потім вона пішла в декретну відпустку, а повернувшись у 2024-му до продажу риби, заробила вже вп'ятеро більше. Проте власну точку в торгівельному павільйоні Катерина Мустеца орендує лише з 2024-го. До цього ані власної точки, ані офіційної оренди не було.

Сестра заступника генпрокурора Наталія Антонюк разом із чоловіком Володимиром мають мережу з трьох кіосків. У 2024 році пара задекларувала 6,5 млн грн доходів, з яких 5,5 млн - на Володимира.

Розслідувачі проаналізували податкові дані та рентабельність подібного бізнесу й дійшли висновку, що реальний прибуток із одного кіоску може становити 40–80 тис. грн (1-2 тисячі доларів) на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення сестра заступника генпрокурора з чоловіком придбали дві автівки VOLKSWAGEN TOUAREG 2024 випуску і HYUNDAI ENCINO 2021 року - загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.

А восени 2022-го Наталія Антонюк стала власницею квартири в київському ЖК "Французький квартал-2" площею 118 м². Зараз такі квартири без ремонту продають за 320 тисяч доларів, з ремонтом - від 445. Нерухомість влітку 2020 року придбав 73-річний пенсіонер Давид Вайнштейн за половину ринкової ціни, а через два роки подарував її Наталії. Вартість подарунка в договорі дарування оцінювалася вже у 8 мільйонів гривень.

Зазначається, що Вайнштейн зареєстрований у селі Шубранець - поруч із родинним будинком батьків Ігоря Мустеци. Також він має у власності ще одну квартиру - у тому самому ЖК "Парус" у Чернівцях, де у 2022 році придбала нерухомість мати заступника генерального прокурора Любов Мустеца.

Журналісти намагалися отримати коментар від Мустеци та його родичів, але ніхто не відповів на дзвінки. В Офісі генпрокурора відмовилися коментувати походження коштів, пославшись на те, що це особиста, а не публічна інформація.

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