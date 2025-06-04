Семья заместителя генпрокурора Мустецы во время войны приобрела элитную недвижимость и автомобили на сотни тысяч долларов, - расследование

Во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.

Об этом говорится в расследовании hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об Игоре Мустеце

Игорь Мустеца родом из Черновцов, имеет степень магистра права и является кандидатом юридических наук. Уже более 23 лет работает в органах прокуратуры. Во время Революции достоинства он занимал должность прокурора Шевченковского района Черновцов. По данным СМИ, тогда он оспаривал решение местного совета в поддержку Евромайдана. Несмотря на закон о люстрации, Мустеца продолжил карьеру в прокуратуре.

С 2020 года он занимает должность заместителя генерального прокурора Украины. По данным медиа, назначение Мустецы лоббировал бизнесмен из Черновцов Илья Павлюк, которого называли одним из руководителей центрального штаба Владимира Зеленского во время выборов 2019 года.

На должности заместителя генпрокурора Мустеца работал с двумя руководителями - Ириной Венедиктовой и Андреем Костиным, а также еще двумя исполняющими обязанности генпрокурора. Бывший президент Петр Порошенко наградил его званием "Заслуженный юрист Украины" и орденом "За заслуги" III степени.

Как отмечают расследователи, за более чем два десятилетия службы в органах прокуратуры Игорь Мустеца не стал владельцем ни недвижимости, ни автомобиля. С 2020-го арендует квартиру площадью 140 м² в Новопечерских Липках в центре Киева. Стоимость аренды квартиры такой же площадью сейчас составляет около 1800 долларов - более 75 000 гривен. Это равно половине его месячной зарплаты Мустецы в Офисе генпрокурора. Также с прошлого года чиновник получает пенсию - 9,5 тысячи гривен в месяц.

Жена Игоря Мустецы - Екатерина - тоже собственной недвижимости не имеет. Она ездит на Volkswagen Touareg 2021 года стоимостью под 2 миллиона гривен, который приобрела в кредит.

Имущество родителей

Журналисты узнали, что в конце 2022 года мать заместителя генпрокурора Мустецы оформила на себя 202-метровую квартиру в ЖК "Парус" в Черновцах. Сейчас актуальная стоимость подобной недвижимости составляет не менее $200 тыс.

Отмечается, что инвестировала в эту недвижимость Любовь Мустеца еще в 2015 году. На тот момент 1 м² стоил около 10,5 тысяч гривен. То есть официально за квартиру она заплатила 2 миллиона 124 тысячи гривен (по тогдашнему курсу - 101 тысяча долларов).

Именно этой квартирой пользуется сам Игорь Мустеца, его жена и дети с 2022 года. В этом же здании мать Мустецы имеет небольшое нежилое помещение.

В мае 2023-го отец Игоря Мустецы, Василий, приобрел автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 400D 2022 года выпуска стоимостью не менее 80 тысяч долларов.

В июне 2024-го мужчина также купил дом в Черновцах площадью 84 м².

Также в расследовании говорится, что в октябре того же года Василий Мустеца оформил на себя земельные участки и два таунхауса в черновицком ЖК Family Town, площадью по 117 м² и общей стоимостью от 190 тысяч долларов. Мужчина, правда, эти коттеджи не покупал: он выкупил паи для будущего строительства. В частности, один дом ему обошелся всего в 31 тысячу долларов.

Бизнес родственников

Мать Игоря Мустецы ведет розничную торговлю с лотков и на рынках с 2008 года. Согласно налоговым декларациям, в 2021-2024 годах она декларировала доход около 1 миллиона гривен ежегодно. Она - ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Предыдущий ее ФЛП, который позволял открыть кафе, просуществовал всего 4 месяца. В 2006-2014 годах Любовь Мустеци была совладелицей компании "Технопласт Буковина", которая в первый год работы показала до 20 тысяч гривен дохода, а дальше - никакой прибыли.

С 2007-го женщина владеет домом в Черновцах, где зарегистрированы как ФЛП она сама и ее муж - Василий Мустеца.

Отец заместителя Генпрокурора Василий Мустеца - ФЛП с 2017 года. Основная его специализация - строительство, а не торговля. В 2024-м мужчина стал соучредителем строительной компании "В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ", которая за год принесла почти 100 тысяч гривен убытка.

Партнер по бизнесу Василия Мустецы - ивано-франковский предприниматель Василий Кавлак. Последний заодно ведет бизнес с женой главы Одесской ОВА Олега Кипера - Ириной. Они вдвоем строят крупнейший в Украине апарт-отель на 800 номеров.

Кроме этого, Василий Мустеца владел долями в ряде других компаний. С 2021 по 2024 год его официальный доход вырос с более 1 миллиона гривен до более 4,5 миллиона гривен в год.

В расследовании говорится, что 26 марта 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, Мустеца-старший пытался вывезти в Румынию 1,1 миллиона долларов и 100 тысяч евро наличными, не задекларировав средства. Его оштрафовали на 1700 грн, но он обжаловал штраф в суде.

По стечению обстоятельств, в декларации за 2022 год сам заместитель генпрокурора Игорь Мустеца указал новый банковский счет жены в Румынии. Время его открытия совпадает с поездкой отца.

Сестра Игоря Мустецы Наталья Антонюк и ее муж Владимир Антонюк имеют семейный бизнес в Черновцах - торгуют рыбой.

Таким же бизнесом занимается и жена заместителя генпрокурора Екатерина Мустеца. Женщина ФЛП уже 10 лет. Первые 6 лет она зарабатывала от 28 до 47 тысяч гривен в месяц.

Как отмечают журналисты, когда муж получил должность в Киеве, ее дела тоже пошли вверх. В 2021 году доходы Екатерины Мустецы выросли до более 1 миллиона грн. Затем она ушла в декретный отпуск, а вернувшись в 2024-м к продаже рыбы, заработала уже в пять раз больше. Однако собственную точку в торговом павильоне Екатерина Мустеца арендует только с 2024-го. До этого ни собственной точки, ни официальной аренды не было.

Сестра заместителя генпрокурора Наталья Антонюк вместе с мужем Владимиром имеют сеть из трех киосков. В 2024 году пара задекларировала 6,5 млн грн доходов, из которых 5,5 млн - на Владимира.

Расследователи проанализировали налоговые данные и рентабельность подобного бизнеса и пришли к выводу, что реальная прибыль с одного киоска может составлять 40-80 тыс. грн (1-2 тысячи долларов) в месяц.

После начала полномасштабного вторжения сестра заместителя генпрокурора с мужем приобрели две машины VOLKSWAGEN TOUAREG 2024 выпуска и HYUNDAI ENCINO 2021 года - общей стоимостью около 100 тысяч долларов.

А осенью 2022-го Наталья Антонюк стала владелицей квартиры в киевском ЖК "Французский квартал-2" площадью 118 м². Сейчас такие квартиры без ремонта продают за 320 тысяч долларов, с ремонтом - от 445. Недвижимость летом 2020 года приобрел 73-летний пенсионер Давид Вайнштейн за половину рыночной цены, а через два года подарил ее Наталье. Стоимость подарка в договоре дарения оценивалась уже в 8 миллионов гривен.

Отмечается, что Вайнштейн зарегистрирован в селе Шубранец - рядом с семейным домом родителей Игоря Мустецы. Также он имеет в собственности еще одну квартиру - в том самом ЖК "Парус" в Черновцах, где в 2022 году приобрела недвижимость мать заместителя генерального прокурора Любовь Мустеца.

Журналисты пытались получить комментарий от Мустецы и его родственников, но никто не ответил на звонки. В Офисе генпрокурора отказались комментировать происхождение средств, сославшись на то, что это личная, а не публичная информация.