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Новости Состояния семьи Игоря Мустецы
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Семья заместителя генпрокурора Мустецы во время войны приобрела элитную недвижимость и автомобили на сотни тысяч долларов, - расследование

обогащение семьи Мустецы

Во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.

Об этом говорится в расследовании hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об Игоре Мустеце

Игорь Мустеца родом из Черновцов, имеет степень магистра права и является кандидатом юридических наук. Уже более 23 лет работает в органах прокуратуры. Во время Революции достоинства он занимал должность прокурора Шевченковского района Черновцов. По данным СМИ, тогда он оспаривал решение местного совета в поддержку Евромайдана. Несмотря на закон о люстрации, Мустеца продолжил карьеру в прокуратуре.

С 2020 года он занимает должность заместителя генерального прокурора Украины. По данным медиа, назначение Мустецы лоббировал бизнесмен из Черновцов Илья Павлюк, которого называли одним из руководителей центрального штаба Владимира Зеленского во время выборов 2019 года.

На должности заместителя генпрокурора Мустеца работал с двумя руководителями - Ириной Венедиктовой и Андреем Костиным, а также еще двумя исполняющими обязанности генпрокурора. Бывший президент Петр Порошенко наградил его званием "Заслуженный юрист Украины" и орденом "За заслуги" III степени.

Как отмечают расследователи, за более чем два десятилетия службы в органах прокуратуры Игорь Мустеца не стал владельцем ни недвижимости, ни автомобиля. С 2020-го арендует квартиру площадью 140 м² в Новопечерских Липках в центре Киева. Стоимость аренды квартиры такой же площадью сейчас составляет около 1800 долларов - более 75 000 гривен. Это равно половине его месячной зарплаты Мустецы в Офисе генпрокурора. Также с прошлого года чиновник получает пенсию - 9,5 тысячи гривен в месяц.

Жена Игоря Мустецы - Екатерина - тоже собственной недвижимости не имеет. Она ездит на Volkswagen Touareg 2021 года стоимостью под 2 миллиона гривен, который приобрела в кредит.

Имущество родителей

Журналисты узнали, что в конце 2022 года мать заместителя генпрокурора Мустецы оформила на себя 202-метровую квартиру в ЖК "Парус" в Черновцах. Сейчас актуальная стоимость подобной недвижимости составляет не менее $200 тыс.

Отмечается, что инвестировала в эту недвижимость Любовь Мустеца еще в 2015 году. На тот момент 1 м² стоил около 10,5 тысяч гривен. То есть официально за квартиру она заплатила 2 миллиона 124 тысячи гривен (по тогдашнему курсу - 101 тысяча долларов).

Именно этой квартирой пользуется сам Игорь Мустеца, его жена и дети с 2022 года. В этом же здании мать Мустецы имеет небольшое нежилое помещение.

В мае 2023-го отец Игоря Мустецы, Василий, приобрел автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 400D 2022 года выпуска стоимостью не менее 80 тысяч долларов.

Мустеца

В июне 2024-го мужчина также купил дом в Черновцах площадью 84 м².

Мустеца

Также в расследовании говорится, что в октябре того же года Василий Мустеца оформил на себя земельные участки и два таунхауса в черновицком ЖК Family Town, площадью по 117 м² и общей стоимостью от 190 тысяч долларов. Мужчина, правда, эти коттеджи не покупал: он выкупил паи для будущего строительства. В частности, один дом ему обошелся всего в 31 тысячу долларов.

Мустеца

Бизнес родственников

Мать Игоря Мустецы ведет розничную торговлю с лотков и на рынках с 2008 года. Согласно налоговым декларациям, в 2021-2024 годах она декларировала доход около 1 миллиона гривен ежегодно. Она - ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Предыдущий ее ФЛП, который позволял открыть кафе, просуществовал всего 4 месяца. В 2006-2014 годах Любовь Мустеци была совладелицей компании "Технопласт Буковина", которая в первый год работы показала до 20 тысяч гривен дохода, а дальше - никакой прибыли.

С 2007-го женщина владеет домом в Черновцах, где зарегистрированы как ФЛП она сама и ее муж - Василий Мустеца.

Мустеца

Отец заместителя Генпрокурора Василий Мустеца - ФЛП с 2017 года. Основная его специализация - строительство, а не торговля. В 2024-м мужчина стал соучредителем строительной компании "В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ", которая за год принесла почти 100 тысяч гривен убытка.

Партнер по бизнесу Василия Мустецы - ивано-франковский предприниматель Василий Кавлак. Последний заодно ведет бизнес с женой главы Одесской ОВА Олега Кипера - Ириной. Они вдвоем строят крупнейший в Украине апарт-отель на 800 номеров.

Кроме этого, Василий Мустеца владел долями в ряде других компаний. С 2021 по 2024 год его официальный доход вырос с более 1 миллиона гривен до более 4,5 миллиона гривен в год.

В расследовании говорится, что 26 марта 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, Мустеца-старший пытался вывезти в Румынию 1,1 миллиона долларов и 100 тысяч евро наличными, не задекларировав средства. Его оштрафовали на 1700 грн, но он обжаловал штраф в суде.

По стечению обстоятельств, в декларации за 2022 год сам заместитель генпрокурора Игорь Мустеца указал новый банковский счет жены в Румынии. Время его открытия совпадает с поездкой отца.

Сестра Игоря Мустецы Наталья Антонюк и ее муж Владимир Антонюк имеют семейный бизнес в Черновцах - торгуют рыбой.

Семья Мустецы

Таким же бизнесом занимается и жена заместителя генпрокурора Екатерина Мустеца. Женщина ФЛП уже 10 лет. Первые 6 лет она зарабатывала от 28 до 47 тысяч гривен в месяц.

жена Мустецы

Как отмечают журналисты, когда муж получил должность в Киеве, ее дела тоже пошли вверх. В 2021 году доходы Екатерины Мустецы выросли до более 1 миллиона грн. Затем она ушла в декретный отпуск, а вернувшись в 2024-м к продаже рыбы, заработала уже в пять раз больше. Однако собственную точку в торговом павильоне Екатерина Мустеца арендует только с 2024-го. До этого ни собственной точки, ни официальной аренды не было.

Сестра заместителя генпрокурора Наталья Антонюк вместе с мужем Владимиром имеют сеть из трех киосков. В 2024 году пара задекларировала 6,5 млн грн доходов, из которых 5,5 млн - на Владимира.

Расследователи проанализировали налоговые данные и рентабельность подобного бизнеса и пришли к выводу, что реальная прибыль с одного киоска может составлять 40-80 тыс. грн (1-2 тысячи долларов) в месяц.

После начала полномасштабного вторжения сестра заместителя генпрокурора с мужем приобрели две машины VOLKSWAGEN TOUAREG 2024 выпуска и HYUNDAI ENCINO 2021 года - общей стоимостью около 100 тысяч долларов.

А осенью 2022-го Наталья Антонюк стала владелицей квартиры в киевском ЖК "Французский квартал-2" площадью 118 м². Сейчас такие квартиры без ремонта продают за 320 тысяч долларов, с ремонтом - от 445. Недвижимость летом 2020 года приобрел 73-летний пенсионер Давид Вайнштейн за половину рыночной цены, а через два года подарил ее Наталье. Стоимость подарка в договоре дарения оценивалась уже в 8 миллионов гривен.

Отмечается, что Вайнштейн зарегистрирован в селе Шубранец - рядом с семейным домом родителей Игоря Мустецы. Также он имеет в собственности еще одну квартиру - в том самом ЖК "Парус" в Черновцах, где в 2022 году приобрела недвижимость мать заместителя генерального прокурора Любовь Мустеца.

Журналисты пытались получить комментарий от Мустецы и его родственников, но никто не ответил на звонки. В Офисе генпрокурора отказались комментировать происхождение средств, сославшись на то, что это личная, а не публичная информация.

Автор: 

расследование (3045) Мустеца Игорь (4) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+17
Ніколи такого не було, і от знов...
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04.06.2025 18:13 Ответить
+13
Вже понад 23 роки працює в органах прокуратури Джерело: https://censor.net/ua/n3556152
- далі можна не читати - працював при всіх - Кучмі , Ющенку , Янику , Пороху , Зеленському ... які ще питаня ?
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04.06.2025 18:15 Ответить
+8
Лідор його, гада, покарає посадою посла в якусь комфортну країну.
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04.06.2025 18:14 Ответить
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Ніколи такого не було, і от знов...
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04.06.2025 18:13 Ответить
Хто краде ,той і має.. Навіки вікров, амінь.
о
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04.06.2025 18:20 Ответить
Під час війни цьому є назва-мародерство.
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04.06.2025 19:37 Ответить
Лідор його, гада, покарає посадою посла в якусь комфортну країну.
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04.06.2025 18:14 Ответить
Жорстоко, але справедливо, чорт візьми. Аве владіміру-зєльоне сонечко!
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04.06.2025 19:34 Ответить
Вже понад 23 роки працює в органах прокуратури Джерело: https://censor.net/ua/n3556152
- далі можна не читати - працював при всіх - Кучмі , Ющенку , Янику , Пороху , Зеленському ... які ще питаня ?
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04.06.2025 18:15 Ответить
З 2020 року він займає посаду заступника генерального прокурора України. За даними медіа, призначення Мустеци лобіював бізнесмен із Чернівців Ілля Павлюк, якого називали одним із керівників центрального штабу Володимира Зеленського під час виборів 2019 року.
Спобуйте ще раз перечитати, щоб зрозуміти, коли до прокурора і його родини прийшов "кінець епохи бідності".
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04.06.2025 18:43 Ответить
Щоби зайняти таку посаду він вже був повинен бабло мати, чи думаєш що там може праведний пробратися
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04.06.2025 18:48 Ответить
Да, і до прокурорів кінець епохи бідності наступає ще до призначення на цю посаду, бо щоби її отримати вже гроші потрібні
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04.06.2025 18:51 Ответить
Кадри Шокіна- генпрокурора України 2015-17 років у справі
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04.06.2025 19:12 Ответить
Під час Революції гідності він обіймав посаду прокурора Шевченківського району Чернівців. За даними ЗМІ, тоді він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив кар'єру в прокуратурі. ... Колишній президент Петро Порошенко нагородив його званням "Заслужений юрист України" та орденом "За заслуги" III ступеня. Джерело: https://censor.net/ua/n3556152
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04.06.2025 19:12 Ответить
а, ну нромально, він орденоносець, розходимось
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04.06.2025 19:14 Ответить
Петро Олексійович не міг помилитись. На хорошу людину наклеп зводять.
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04.06.2025 19:37 Ответить
Армія, мова, віра.
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04.06.2025 19:37 Ответить
Коли вкидають в бус вперед ногами завжди можна згадати про прокурора Мустецю для підняття настрою 👍
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04.06.2025 18:18 Ответить
А кому треба настрій підіймати - бусифікуючим , чи бусифійованим ...?
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04.06.2025 18:37 Ответить
Всім представникам дружного, свободолюбивого і мужнього українського народу
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04.06.2025 19:38 Ответить
Старанно що інвалідність ще не зробив!!! Тобто сьогодні треба посадити за грати 90% прокурорів, а виходить що ці покидьки звинувачують КОГОСЬ!!! Також треба і суддів туди ж за грати, процентів 95!!!!!! Життя вдалося!!! Пісець!!!!
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04.06.2025 18:21 Ответить
Не сьогодні , а навесні 2014 ...
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04.06.2025 18:38 Ответить
Там же написано: пенсія 9.5 тис, то не з інвалідності часом?
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04.06.2025 19:03 Ответить
Ні, вони падли знайшли якусь диру в законодавстві, і оформлюють пенсію вже з 40 років.
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04.06.2025 19:34 Ответить
Коли йому буде 65 років він буде пенсію отримувати 400 000 гривен з інвалідностью
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04.06.2025 19:41 Ответить
Черговий приклад, «життєдіяльності» портновських служок, на посадах!!
З останніх недержавних копійок, намародерили стільки МАЙНА, всією родиною! Приклад, від його «доброчесності», в ділі!
Панять і прастіть, нехай воно, і далі, буде «доброчесним»???
Сирійця, не чекають роками щодо покарання таких істот прикоритних!
Скільки ж він скоїв, під прикриттям, отієї посади??
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04.06.2025 18:36 Ответить
Хабарі ще не відмінили , то куди ж їх дівати?
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04.06.2025 18:42 Ответить
Мало того, що гнида, ще й Мустеца!
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04.06.2025 18:43 Ответить
Як так виходить, що всі заступники генпрокурорів, міністрів, голів адміністрацій та інш - корупціонери, злодії, а їх "голова" - білий, пухнастий, нічим не заплямований патріот..
Пазл настільки казковий що не складається.
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04.06.2025 18:43 Ответить
А, то так пороблено і задавнено. Всі ж знають, що сцарь і штук 500-600 дефективних менеджерів хороші, а решта , що рангом нижче, погані.
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04.06.2025 19:41 Ответить
Патріотична родина, вкрадені гроші в Україні витрачають. І це тільки те що розслідувачи знайшли. Вони за рубежем ще не шукали
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04.06.2025 18:45 Ответить
Зараз країною керують мародери.
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04.06.2025 18:48 Ответить
З 1991 року, бивши комуняки і комса, прийшли до влади
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04.06.2025 18:52 Ответить
З 1937
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04.06.2025 19:04 Ответить
Ну то давай вже з 1923, коли Україну втягнули в совок!!!
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04.06.2025 19:37 Ответить
Це все добре, але що далі?
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04.06.2025 18:48 Ответить
Почекаємо поки делится почне
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04.06.2025 18:54 Ответить
І як такий поважний чоловік має йти воювати ? І буряти до нього не прийдуть - і хату москалі не заберуть ...
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04.06.2025 18:49 Ответить
Нікагда. І бубочку він любить і славить. З такою божою людиною нічого не трапиться.
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04.06.2025 19:42 Ответить
Топил против Майдана. а Петя ему переможно вручил орден.
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04.06.2025 18:52 Ответить
За це і отримав нагороду !
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04.06.2025 19:43 Ответить
Прокурори в Україні - це одна суцільна нечисть !!
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04.06.2025 19:03 Ответить
Країна мрій!!!
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04.06.2025 19:04 Ответить
І зєльоних поні, що какають зєфіром і гундосими роликами незламності
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04.06.2025 19:43 Ответить
Для крадіїв
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04.06.2025 19:44 Ответить
Родина заступника генпрокурора Мустеци під час війни придбала елітну нерухомість та автомобілі на сотні тисяч доларів

Це таке собі мустецтво, багато панів їм володіє!
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04.06.2025 19:07 Ответить
Хто пробув при посадах більше 5р накрав стільки що і правнукам вистачить таких разом з родинами на шибеницю бо шкода набоїв
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04.06.2025 19:09 Ответить
его что даже алкоголик луценко при шоколадном оверлорде не люстрировал?

значит толковый мужик
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04.06.2025 19:12 Ответить
А то. А гетьман цельний орден вручив! А ордени аби кому не дають!
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04.06.2025 19:45 Ответить
З потомственних злодіїв.
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04.06.2025 19:47 Ответить
Як там казали після Революції Гідності, не можна всіх суддів і прокурорів звільнити, бо більшість серед них чесні? Отак були по%ерені справжні реформи і почаласа імітація. Врешті все це й призвело до повномасштабної війни. Одна брехня породжує багато. Нині з корупцією борються тільки окремі журналісти, влада осторонь, навіть серед опонентів.
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04.06.2025 19:12 Ответить
суддівсько- прокурорська каста недоторканих
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04.06.2025 19:13 Ответить
А захищати її і їх статуи має інша каста. Простолюдинів.
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04.06.2025 19:47 Ответить
Всю эту семью срочно направить на фронт, там для каждого найдётся работа, полы мыть, картошку чистить, окопы копать. А за деньги, полученные от продажи их конфискованного имущества - срочно закупить десятки тысяч FPV - дронов..
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04.06.2025 19:21 Ответить
Вони не створені для війни, вони війну накинули на шию простого люду, котрий при всіх владах зводив кінці з кінцями. А їм потрібно жити і тратити свої нагарбані мільйони
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04.06.2025 19:38 Ответить
Ті хто направляти має самі від них не сильно відрізняються.
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04.06.2025 19:48 Ответить
Зачем нам столько правоохоронных органов (НАБУ, ГБР, БЭБ, ГПУ и т.д) если всю работу за них делают, внезапно, журналисты?
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04.06.2025 19:33 Ответить
Ну треба ж служити на благо українському народові, а народ повинен це захищати на фронтах, а то замість них, таких дбайливих прийде страшний кацап, і вже він сяде в ці крісла, тому народ не повинен цього допустити
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04.06.2025 19:41 Ответить
Таке скажите! Україна - це їхня кормова база. Де ж вони харчєваца будут?
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04.06.2025 19:50 Ответить
 
 