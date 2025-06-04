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Новости Состояния семьи Игоря Мустецы
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Отец заместителя генпрокурора Мустецы в начале полномасштабного вторжения вывез за границу более $1 млн, - расследование

Отец Мустецы вывозил в Румынию незадекларированные наличные деньги

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину отец заместителя генпрокурора Игоря Мустецы Василий Мустеца вывез в Румынию 1 миллион 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, не задекларировав наличные.

Об этом говорится в расследовании hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации журналистов, 26 марта 2022 года Мустеца-старший выехал из Украины в Румынию через пункт пропуска "Порубное - Сирет". С собой мужчина вывез 1 миллион 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, не задекларировав наличные.

В тот же день отец чиновника вернулся в Украину.

О недекларировании средств узнала таможня, и отца заместителя генпрокурора оштрафовали на 1700 гривен. Но он обжаловал этот штраф в суде.

Как отмечается в расследовании, по стечению обстоятельств, в декларации за 2022 год заместитель генпрокурора Игорь Мустеца указал новый банковский счет жены в Румынии. С тех пор он декларирует его ежегодно. На счету всего 15 тысяч евро, однако выбор страны и период открытия банковского счета странным образом совпадают с путешествием отца, отмечают расследователи.

Отец заместителя Генпрокурора Василий Мустеца - ФЛП с 2017 года. Основная его специализация - строительство, а не торговля. В 2024-м мужчина стал соучредителем строительной компании "В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ", которая за год понесла почти 100 тысяч гривен убытка.

Партнер по бизнесу Василия Мустецы - ивано-франковский предприниматель Василий Кавлак. Последний заодно ведет бизнес с женой главы Одесской ОГА Олега Кипера - Ириной. Они вдвоем строят крупнейший в Украине апарт-отель на 800 номеров.

Кроме этого, Василий Мустеца владел долями в ряде других компаний. С 2021 по 2024 год его официальный доход вырос с более 1 миллиона гривен до более 4,5 миллиона гривен в год.

Ранее сообщалось, что во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.

Читайте также: Семья заместителя генпрокурора Мустецы во время войны приобрела элитную недвижимость и автомобили на сотни тысяч долларов, - расследование

Автор: 

расследование (3045) Мустеца Игорь (4) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+15
Хочу подивитись, перевірити ще раз передвиборчі обіцянки (програми) Зеленського і його банди зелених уродів...
Просто - для порівняння.
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04.06.2025 20:15 Ответить
+13
Дві різні країни. В одній мустеци та смарагдова камарилья грабують наче під час пожежі,
а в другій люди чксті, такі як Валерій Прозапас.
Валерій Прозапас: В 2022 році обласна влада з переляку вручила мені орден "За заслуги перед Запорізькою областю"; тоді попри катастрофу та окупацію 70% території - був шанс на єдність та спільну боротьбу проти зірвавшого останню маску ворога. Тепер я повертаю цю нагороду. Не бачу в ній сенсу в умовах, коли децентралізація знищена, політична доцільність переважає віськову необхідність, а "єліта" впала в такий відвертий дерібан, якому б "смотрящіє" Януковіча позаздрили. Так що нехай нагородять когось більш достойного, хто там виконає їм "реставрацію будинку-їдальні" за 300 000 000 або встановить "нове покриття на стадіоні" в 30 кілометрах від фронту. А я не хочу мати з цим нічого спільного.
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04.06.2025 20:21 Ответить
+11
Уявляю скільки вивезла вся зешобла....
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04.06.2025 20:18 Ответить
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Крестный ОТЕЦ ....
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04.06.2025 20:14 Ответить
Хочу подивитись, перевірити ще раз передвиборчі обіцянки (програми) Зеленського і його банди зелених уродів...
Просто - для порівняння.
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04.06.2025 20:15 Ответить
Варто почати з обіцянок Ющенка на Майдані! Пригадуєш таке гасло - Бпндитам тюрми! Всі наступники обіцяли майже те саме, і жоден ні чого не зробив! Тільки очолювали корупцію!
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04.06.2025 21:23 Ответить
Можна гаслонути "Бандитам тюрми", але проблема в тому, що бандитом (злочинцем) особу може назвати лише суд на підставі матеріалів слідства. І аж ніяк цього не може робити навіть найвища посадова особа ні виконавчої. ні представницбкої, ні законодачої влади. Організувати роботу правоохороних та судових органів - так, це входить в їхні повноваження; але така організація не робиться за клацанням пальчиків.
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04.06.2025 21:31 Ответить
Уявляю скільки вивезла вся зешобла....
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04.06.2025 20:18 Ответить
Дві різні країни. В одній мустеци та смарагдова камарилья грабують наче під час пожежі,
а в другій люди чксті, такі як Валерій Прозапас.
Валерій Прозапас: В 2022 році обласна влада з переляку вручила мені орден "За заслуги перед Запорізькою областю"; тоді попри катастрофу та окупацію 70% території - був шанс на єдність та спільну боротьбу проти зірвавшого останню маску ворога. Тепер я повертаю цю нагороду. Не бачу в ній сенсу в умовах, коли децентралізація знищена, політична доцільність переважає віськову необхідність, а "єліта" впала в такий відвертий дерібан, якому б "смотрящіє" Януковіча позаздрили. Так що нехай нагородять когось більш достойного, хто там виконає їм "реставрацію будинку-їдальні" за 300 000 000 або встановить "нове покриття на стадіоні" в 30 кілометрах від фронту. А я не хочу мати з цим нічого спільного.
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04.06.2025 20:21 Ответить
І це лише 1 батько, 1 заступника, 1 можновладця.
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04.06.2025 20:21 Ответить
Таке бидло іде в комплекті до призначенців Віслюка - це головна умова його кадрової політики.
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04.06.2025 20:25 Ответить
Це потужні патріоти і незламні чиновники, їм в окопи ніяк не можна - захищати їхні мільйони мають трактористи і водії, інакше де Муцеца буде харчуватись?
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04.06.2025 20:26 Ответить
Хароша штука цей постсовєцький капіталізм - ге ж, пани наші рідні?
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04.06.2025 20:27 Ответить
Мульйон дерев для народу...А кому і мульйони доларів готівкою . А де ж відрубані руки,ЗЕ ?
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04.06.2025 20:27 Ответить
в рюкзаку, мабуть? 😂
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04.06.2025 20:29 Ответить
Ще один зелений крадій. Як неочікувано!
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04.06.2025 20:29 Ответить
Звичайно, ішак такого не коментує. Зелені гниди готові здриснути в будь-який момент. От чи всі встигнуть?
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04.06.2025 20:39 Ответить
Те саме зробили ригі анальні і слуги
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04.06.2025 20:53 Ответить
Не зрозумів. "Вивіз мільйон готівкою", не декларучи не митниці - яким чином? Граніца не на замкє. Далі: митниця про це потім взнала - як? Та штрафонула аж на тисячу сімсот гривен, чи не замало? Яле навіть таку суму, мільйонер не схотів платити, побіг оскаржувати в суді. Цікаво, скікі витратив на адвокати? Якщо виграв, то ці витрати йому відшкодувала сторона, що програла, тобто митниця, тобто держава, тобто ми із вами. Вітаю, вельмишановне панство.
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04.06.2025 21:03 Ответить
Ага. І головне що генпрокурор взагалі не бачив що його замісника родичі роблять...
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04.06.2025 21:11 Ответить
Як добре коли батьки такі багаті
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04.06.2025 21:09 Ответить
цікаво як дізнались?
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04.06.2025 22:02 Ответить
 
 