Отец заместителя генпрокурора Мустецы в начале полномасштабного вторжения вывез за границу более $1 млн, - расследование

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину отец заместителя генпрокурора Игоря Мустецы Василий Мустеца вывез в Румынию 1 миллион 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, не задекларировав наличные.

Об этом говорится в расследовании hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации журналистов, 26 марта 2022 года Мустеца-старший выехал из Украины в Румынию через пункт пропуска "Порубное - Сирет". С собой мужчина вывез 1 миллион 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, не задекларировав наличные.

В тот же день отец чиновника вернулся в Украину.

О недекларировании средств узнала таможня, и отца заместителя генпрокурора оштрафовали на 1700 гривен. Но он обжаловал этот штраф в суде.

Как отмечается в расследовании, по стечению обстоятельств, в декларации за 2022 год заместитель генпрокурора Игорь Мустеца указал новый банковский счет жены в Румынии. С тех пор он декларирует его ежегодно. На счету всего 15 тысяч евро, однако выбор страны и период открытия банковского счета странным образом совпадают с путешествием отца, отмечают расследователи.

Отец заместителя Генпрокурора Василий Мустеца - ФЛП с 2017 года. Основная его специализация - строительство, а не торговля. В 2024-м мужчина стал соучредителем строительной компании "В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ", которая за год понесла почти 100 тысяч гривен убытка.

Партнер по бизнесу Василия Мустецы - ивано-франковский предприниматель Василий Кавлак. Последний заодно ведет бизнес с женой главы Одесской ОГА Олега Кипера - Ириной. Они вдвоем строят крупнейший в Украине апарт-отель на 800 номеров.

Кроме этого, Василий Мустеца владел долями в ряде других компаний. С 2021 по 2024 год его официальный доход вырос с более 1 миллиона гривен до более 4,5 миллиона гривен в год.

Ранее сообщалось, что во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.

Читайте также: Семья заместителя генпрокурора Мустецы во время войны приобрела элитную недвижимость и автомобили на сотни тысяч долларов, - расследование