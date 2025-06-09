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Новини Фото Справи про незаконне збагачення
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Ексначальника управління Командування сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 12,4 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ексначальнику одного із управлінь Командування сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру в незаконному збагаченні та незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний та пов’язані з ним особи, за його дорученням набули необґрунтовані активи. Йдеться про земельні ділянки, квартири, житлові будинки та автомобілі, вартість яких на понад 12,4 млн грн перевищує їх доходи.

Крім того, встановлено, що ексначальник без передбаченого законом дозволу зберігав зброю та набої до неї", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Підозра ексначальнику управління ЗСУ. Що відомо
Підозра ексначальнику управління ЗСУ. Що відомо
Підозра ексначальнику управління ЗСУ. Що відомо

Автор: 

ЗСУ (7669) логістика (61) підозра (787) Офіс Генпрокурора (3280)


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ще і зброю зі складу тирить
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09.06.2025 14:12 Відповісти
Є і позитивна сторона. Якщо б не він, то ці мільйони дісталися б бурятам.
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09.06.2025 14:14 Відповісти
А так кому вони дістались?
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09.06.2025 14:44 Відповісти
Нашому котику!
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09.06.2025 14:50 Відповісти
😂
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09.06.2025 15:01 Відповісти
Бери любого очільника і в нього рильце в пушку
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09.06.2025 14:15 Відповісти
В щетині
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09.06.2025 15:02 Відповісти
 
 