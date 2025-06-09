Ексначальника управління Командування сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 12,4 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Ексначальнику одного із управлінь Командування сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру в незаконному збагаченні та незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний та пов’язані з ним особи, за його дорученням набули необґрунтовані активи. Йдеться про земельні ділянки, квартири, житлові будинки та автомобілі, вартість яких на понад 12,4 млн грн перевищує їх доходи.

Крім того, встановлено, що ексначальник без передбаченого законом дозволу зберігав зброю та набої до неї", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

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